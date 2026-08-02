iPhone 18 Pro खरेदी करायचाय? सप्टेंबरमध्ये होणार लॉन्च; घेण्याआधी हे वाचा, किमतीबाबत मोठी अपडेट समोर

iPhone 18 Pro Launching This September: Apple च्या आगामी iPhone 18 Pro आणि iPhone 18 Pro Max संदर्भात एक महत्त्वाची माहिती समोर आली आहे. सप्टेंबरमध्ये लॉंच होणाऱ्या या प्रीमियम मॉडेल्सच्या किमतीत यंदा मोठी वाढ होण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे. वाढत्या मेमरी चिप्सच्या किमती आणि प्रगत तंत्रज्ञानामुळे कंपनीवर उत्पादनाचा खर्च वाढल्याचे रिपोर्ट्समध्ये म्हटले आहे..iPhone 18 Pro किती महाग होणार?GF Securities चे विश्लेषक जेफ पू यांच्या कडून मिळालेल्या माहितीनुसार, iPhone 18 Pro आणि iPhone 18 Pro Max ची जागतिक किंमत सध्याच्या मॉडेल्सपेक्षा २५० ते ३०० डॉलरने वाढू शकते. भारतीय रुपयांमध्ये ही वाढ अंदाजे २३,८०० ते २८,६०० रुपये इतकी असू शकते.भारतात सध्या iPhone 17 Pro ची सुरुवातीची किंमत १,३४,९०० रुपये, तर iPhone 17 Pro Max ची किंमत १,४९,९०० रुपये आहे. ही संभाव्य दरवाढ लागू झाल्यास iPhone 18 Pro ची किंमत १.३५ लाख रुपयांपेक्षा आणि Pro Max ची किंमत १.५० लाख रुपयांपेक्षा अधिक असण्याची शक्यता आहे..No iPhone 19 in 2026 : हे काय झालं! iPhone 18 सीरीजनंतर iPhone 19 लॉन्च करणार नाही ॲपल कंपनी, समोर आलं मोठं कारण.किंमत वाढण्यामागची प्रमुख कारणे२nm प्रोसेसर तंत्रज्ञान: iPhone 18 Pro मध्ये Apple ची नवीन A20 चिप मिळण्याची शक्यता आहे. ही चिप TSMC च्या अत्याधुनिक 2nm नोडवर तयार होणार असल्याने उत्पादन खर्च वाढला आहे.मेमरी घटकांची टंचाई: DRAM आणि NAND मेमरी चिप्सच्या किमतीत जागतिक स्तरावर झालेली वाढ.AI ची वाढती मागणी: कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) उपकरणांमुळे चिप्स आणि सुट्ट्या भागांचा वाढलेला खर्च..फोनमध्ये काय नवीन अपग्रेड्स मिळणार ?कॅमेरा: यात पहिल्यांदाच Variable Aperture Camera मिळण्याची चर्चा आहे, ज्यामुळे कॅमेरा गरजेनुसार प्रकाशाचे प्रमाण नियंत्रित करू शकेल. याचा मोठा फायदा लो-लाइट फोटोग्राफीमध्ये होईल.डिस्प्ले: ६.३-इंच आणि ६.९-इंच स्क्रीन आकारासह अधिक ब्राइट LTPO+ डिस्प्ले आणि लहान Dynamic Island मिळण्याची शक्यता आहे.परफॉर्मन्स व बॅटरी: A20 चिपमुळे फोनचा परफॉर्मन्स आणि बॅटरी एफिशिएन्सी सुधारेल. Pro Max मॉडेलमध्ये Apple चा स्वतःचा C2 मॉडेम मिळण्याची शक्यता आहे..कधी होणार लॉन्च?अहवालानुसार, Apple सप्टेंबर २०२६ मध्ये iPhone 18 Pro, iPhone 18 Pro Max आणि कंपनीचा पहिला फोल्डेबल iPhone सादर करू शकते. तर iPhone 18, iPhone 18e आणि iPhone Air 2 हे मॉडेल्स २०२७ च्या स्प्रिंग सीझनमध्ये लॉंच केले जाण्याची शक्यता आहे.(टीप: Apple ने याबाबत अद्याप कोणतीही अधिकृत घोषणा केलेली नाही. त्यामुळे या सर्व किमती आणि फीचर्स सध्या रिपोर्ट्सवर आधारित आहेत.).Discount Offer : लवकरच वाढणार iPhone 17 Pro Max ची किंमत! त्याआधी मिळतोय बंपर डिस्काउंट; खरेदीसाठी गर्दी, 'इथे' सुरुय ऑफर.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.