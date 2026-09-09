iPhone 18 Pro अन् Pro Max मध्ये Apple ने केला मोठा धमाका! 2nm चिप, जबरदस्त कॅमेरा अन् AI फीचर्सने वेधलं लक्ष; किंमत किती?

आजच्या अॅपलच्या सप्टेंबर इव्हेंटमध्ये iPhone 18 Pro आणि iPhone 18 Pro Max अखेर Appleने लॉन्च झाले असून, यंदाच्या Pro सीरिजमध्ये परफॉर्मन्स, कॅमेरा, बॅटरी आणि AI क्षमतेवर मोठा भर देण्यात आला आहे. Appleचा हा लॉन्च इव्हेंट नवीन सीईओ जॉन टर्नस (John Ternus) यांच्या नेतृत्वाखाली पार पडणारा पहिला मोठा iPhone लॉन्च ठरला आहे..'हे' आहेत नवीन फिचर्सiPhone 18 Pro सीरिजमध्ये नवीन A20 Pro चिप देण्यात आली आहे. ही चिप 2nanometer टेक्नोलॉजीवर आधारित असून, यात 6-core CPU आणि 7-core GPU आहे. Appleच्या नव्या चिपमुळे मागील पिढीच्या तुलनेत परफॉर्मन्समध्ये मोठी वाढ झाल्याचे सांगण्यात आले आहे. फोनचे तापमान नियंत्रण सुधारण्यासाठी नवीन Vapor Chamber सिस्टम देण्यात आली असून, तिचे surface area मागील पिढीपेक्षा तीनपट आहे..कॅमेराकॅमेरा हा iPhone 18 Pro सीरिजमधील महत्त्वाचा अपग्रेड आहे. मुख्य 48MP Fusion कॅमेऱ्यामध्ये Variable Aperture देण्यात आले आहे. त्यामुळे प्रकाशाचे प्रमाण नियंत्रित करण्यासोबतच Depth of Field वर अधिक नियंत्रण मिळू शकते. नवीन कॅमेरा सिस्टममध्ये Advanced Night Mode आणि Dolby Vision HDR मध्ये 4K Time-Lapse व्हिडिओ रेकॉर्डिंगची सुविधाही देण्यात आली आहे. Pro Controls मुळे फोटो आणि व्हिडिओ शूट करताना अधिक मॅन्युअल कंट्रोल मिळतो..लहान डायनॅमिक आयलँडडिझाइनच्या बाबतीत iPhone 18 Pro सीरिजमध्ये Dynamic Island पूर्वीपेक्षा लहान करण्यात आल्याचे रिपोर्ट्स आहेत. डिस्प्ले तंत्रज्ञानातही सुधारणा करण्यात आली असून, अधिक पॉवर-एफिशियंट LTPO+ डिस्प्लेचा वापर करण्यात आला आहे..बॅटरीबॅटरी लाइफमध्येही मोठी वाढ करण्यात आली आहे. iPhone 18 Pro मध्ये 36 तासांपर्यंत, तर iPhone 18 Pro Max मध्ये 45 तासांपर्यंत व्हिडिओ प्लेबॅक मिळतो. फक्त 15 मिनिटांच्या चार्जिंगमध्ये 6 तासांपर्यंत व्हिडिओ प्लेबॅक मिळू शकतो..नव्या iPhoneमध्ये Apple Intelligence आणि Siri AI क्षमतांवरही विशेष भर देण्यात आला आहे. Siri अधिक वैयक्तिक आणि संदर्भ समजून घेणारी कामे करू शकणार आहे. iPhone 18 Pro सीरिज iOS 27 सह येते.रंगनव्या Pro मॉडेल्सचे रंग Deep Black, Silver, Glacier आणि Burgundy असे आहेत..किंमत आणि उपलब्धताiPhone 18 Pro ची सुरुवातीची किंमत 256GB स्टोरेजसाठी 1,199 डॉलर आहे. तर iPhone 18 Pro Max ची 256GB व्हेरिएंटची सुरुवातीची किंमत 1,299 डॉलर आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.