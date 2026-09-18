iPhone 18 Sale in India: पत्नीला iPhone 18 Pro द्यायचा होता; दिल्लीच्या व्यक्तीने चक्क सोनंच विकलं!

मार्केटमध्ये नुकताच लाँच झालेल्या iPhone 18 pro आणि iPhone 18 pro maxची विक्री आज देशात सुरु झाली आहे. हा फोन घेण्यासाठी भारतातल्या सगळ्याच स्टोअर्सच्या बाहेर पहाटेापासूनच ग्राहकांनी लांबच लांब रांगा लावल्या. पण हा नवा iPhone घ्यायचा म्हणून कुणी ऑफिसमधून सुट्टी घेतली, कुणी तासन्तास रांगेत उभं राहिलं… पण एका व्यक्तीने आपल्या पत्नीसाठी iPhone 18 Pro घेण्यासाठी चक्क सोनंच विकलं! iPhone 18 Pro भारतात विक्रीसाठी येताच ग्राहकांमध्ये जबरदस्त क्रेझ पाहायला मिळाली. नोएडाच्या Apple Store बाहेर पहाटेपासूनच मोठी गर्दी होती आणि याच गर्दीत दिल्लीतील या व्यक्तीने सांगितलेली गोष्ट सध्या चर्चेचा विषय ठरत आहे..पत्नीसाठी Burgundy रंगाचा iPhone 18 Proनोएडातील डीएलएफ मॉल ऑफ इंडिया (DLF Mall of India) येथील अॅपल स्टोअर सकाळी ८ वाजता उघडणार होतं. पण स्टोअर उघडण्याआधीच बाहेर ग्राहकांची मोठी रांग लागली होती. या रांगेत दिल्लीतील एक व्यक्तीही उभी होती. तो खास आपल्या पत्नीसाठी iPhone 18 Pro घेण्यासाठी आला होता. त्याच्या पत्नीला Burgundy रंगाचा iPhone 18 Pro हवा होता. विशेष म्हणजे, त्याच्या पत्नीने याआधी कधीही iPhone वापरला नव्हता. त्यामुळे तिला पहिल्यांदाच iPhone भेट देण्यासाठी त्याने हा फोन घेण्याचं ठरवलं. .'आज पैसे आहेत, म्हणून...'iPhone 18 Proच का घ्यायचा, असं विचारल्यावर त्याने सांगितलं की, याआधी त्याच्याकडे हा फोन घेण्यासाठी पुरेसे पैसे नव्हते. आता पैसे आहेत, म्हणून पत्नीला तिच्या आवडीचा फोन देण्याचं त्याने ठरवलं. पुढे पैसे असतील की नाही, हे सांगता येत नाही. त्यामुळे आत्ता पैसे आहेत, तर आत्ताच आपली इच्छा पूर्ण करायची, असं त्याचं म्हणणं होतं..iPhone 18 Pro घेण्यासाठी चक्क सोनं विकलंहा फोन घेण्यासाठी पैसे कुठून आणले, असं विचारल्यावर त्याने सांगितलं की, पत्नीला iPhone 18 Pro भेट देण्यासाठी त्याने चक्क सोनं विकलं. पत्नीची इच्छा पूर्ण करण्यासाठी त्याने सोनं विकून हा फोन घेतला. त्यामुळे त्याच्या या निर्णयाची सध्या चांगलीच चर्चा होत आहे..प्री-ऑर्डर न केल्यामुळे काहींना फोन मिळाला नाहीमात्र, स्टोअरमध्ये आलेल्या प्रत्येकालाच iPhone 18 Pro खरेदी करता आला नाही. ज्या ग्राहकांनी आधीच फोनचं प्री-ऑर्डर केलं नव्हतं, त्यांना त्या दिवशी फोन घेता आला नाही.एका ग्राहकाला प्री-ऑर्डर करावं लागतं, याची माहितीच नव्हती. त्यामुळे स्टोअरमध्ये आल्यानंतर त्याला फोन घेता आला नाही. आता फोन कसा मिळवता येईल, याचा तो विचार करत होता..iPhone 18 Pro ची विक्री सुरू होताच ग्राहकांमध्ये या फोनची मोठी उत्सुकता पाहायला मिळाली. काही जण सकाळपासून रांगेत उभे होते, तर काहींनी फोन घेण्यासाठी ऑफिसमधून सुट्टीही घेतली होती. पत्नीला फोन भेट देण्यासाठी एका व्यक्तीने चक्क सोनं विकलं. त्यामुळे iPhone 18 Pro च्या विक्रीच्या पहिल्याच दिवशी ग्राहकांमध्ये या फोनची किती क्रेझ आहे, हे पाहायला मिळालं..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.