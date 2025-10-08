iPhone feature: आता कॉल उचलण्याआधीच कळणार समोरच्या व्यक्तीने का फोन..‘Ask Reason for Calling’ फीचर, कसं वापरायचं? एकदा बघाच

New iPhone Feature 2025 : आपल्या आयफोनने आता अनोळखी कॉल्ससाठीची पद्धत बदलली आहे.. अॅपलने iOS 26 मध्ये एक नवीन आणि आकर्षक फीचर जोडले आहे, ज्यामुळे अनोळखी नंबरवरून येणाऱ्या कॉल्सचे कारण तुम्हाला आधीच कळेल. यामुळे स्पॅम कॉल्सपासून सुटका होईल आणि महत्त्वाचे कॉल्स चुकणार नाहीत..स्पॅम कॉल्समुळे त्रस्त आहात? क्रेडिट कार्ड, कर्ज किंवा अन्य जाहिरातींचे कॉल्स आपल्या दैनंदिन जीवनात अडथळा आणतात. यापूर्वी अॅपलच्या कॉल स्क्रीनिंग सुविधेमुळे अनोळखी कॉल्स थेट व्हॉइसमेलवर जात होते.पण आता नव्या ‘Ask Reason for Calling’ फीचरमुळे तुमचा आयफोन अनोळखी कॉलरला कॉलचे कारण विचारेल. कॉलरने त्यांचे नाव आणि कारण सांगितल्यानंतर तुमचा फोन वाजेल आणि ही माहिती स्क्रीनवर दिसेल. त्यानंतर तुम्ही कॉल उचलायचा की व्हॉइसमेलवर पाठवायचा, हा निर्णय घेऊ शकता..Gemini Polaroid ट्रेंडचे फोटो बनवा एका क्लिकवर...हे फीचर का खास आहे?यामुळे तुम्ही स्पॅम कॉल्स टाळू शकता आणि महत्त्वाचे कॉल्सही चुकणार नाहीत. विशेष म्हणजे ही प्रक्रिया पूर्णपणे पडद्यामागे होते आणि तुम्हाला फक्त कॉलचे कारण दिसते. यापूर्वीच्या ‘Silence Call’ सुविधेमुळे काही महत्त्वाचे कॉल्सही व्हॉइसमेलवर जात होते, पण आता ही अडचण दूर झाली आहे. हे फीचर वापरण्यासाठी सेटिंग्जमधील ‘Apps’ सेक्शनमध्ये जा, ‘Phone’ अॅप निवडा आणि ‘Screen Unknown Callers’ मध्ये ‘Ask Reason for Calling’ पर्याय निवडा..Samsung Galaxy च्या तीन नव्या सिरीज लाँच; 7 हजारपेक्षा कमी किंमतीत 5G स्मार्टफोन, दमदार फीचर्स अन् जबरदस्त ऑफर्स...ही सुविधा पूर्णपणे ऐच्छिक आहे; तुम्ही ‘Never’ पर्याय निवडून कॉल स्क्रीनिंग बंदही ठेवू शकता. iOS 26 असलेले सर्व आयफोन या सुविधेसाठी पात्र आहेत. यामुळे तुमचे कॉलिंग अनुभव अधिक सुरक्षित आणि सोयीस्कर होईल. अॅपलच्या या नव्या फीचरमुळे अनोळखी कॉल्सबद्दल समजून घेणे आता खूपच सोपे झाले आहे..FAQsWhat is the new iPhone call screening feature? / आयफोनचे नवीन कॉल स्क्रीनिंग वैशिष्ट्य काय आहे?iOS 26 मधील ‘Ask Reason for Calling’ वैशिष्ट्य अनोळखी कॉलरला कॉलचे कारण विचारते आणि ती माहिती तुम्हाला दाखवते, जेणेकरून तुम्ही कॉल उचलायचा की नाही हे ठरवू शकता.How do I activate the call screening feature on my iPhone? / मी माझ्या आयफोनवर कॉल स्क्रीनिंग वैशिष्ट्य कसे सक्रिय करू?सेटिंग्जमधील ‘Apps’ विभागात जा, ‘Phone’ अॅप निवडा, ‘Screen Unknown Callers’ मध्ये ‘Ask Reason for Calling’ पर्याय निवडा.Which iPhones support the new call screening feature? / कोणते आयफोन नवीन कॉल स्क्रीनिंग वैशिष्ट्याला समर्थन देतात?iOS 26 असलेले सर्व आयफोन हे वैशिष्ट्य वापरू शकतात.Can I turn off the call screening feature? / मी कॉल स्क्रीनिंग वैशिष्ट्य बंद करू शकतो का?होय, फोन सेटिंग्जमधील ‘Screen Unknown Callers’ मध्ये ‘Never’ पर्याय निवडून तुम्ही हे वैशिष्ट्य बंद करू शकता.Why is the new call screening feature useful? / नवीन कॉल स्क्रीनिंग वैशिष्ट्य उपयुक्त का आहे?हे वैशिष्ट्य स्पॅम कॉल्स टाळते आणि डिलिव्हरी किंवा अन्य महत्त्वाचे कॉल्स चुकू नयेत यासाठी कारण दाखवते..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.