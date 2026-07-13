विज्ञान-तंत्र

iPhone मध्ये लपलेत 'हे' 5 सिक्रेट फीचर्स, 90% भारतीयांना माहितीच नाहीत

5 Mind-Blowing iPhone Hidden Features Most Users Never Use : तुमचा आयफोन फक्त फोन नाही, तर एक जादुई डिवाइस आहे. ज्यामध्ये ५ सिक्रेट फीचर्स आहेत याबद्दल जाणून घ्या
Best Secret iPhone Tips and Tricks for Everyday Use

Best Secret iPhone Tips and Tricks for Everyday Use

esakal

Saisimran Ghashi
Updated on

ॲपलचा आयफोन (iPhone) आज आपल्या जीवनशैलीचा भाग बनला आहे. रोजच्या वापरात आपण कॅमेरा आणि सोशल मीडिया सहज वापरतो. परंतु या सिस्टीममध्ये अशा काही कमालीच्या गोष्टी दडलेल्या आहेत, ज्या सामान्य नजरेला पडत नाहीत.

भारतातील जवळजवळ ९०% आयफोन युजर्स या भन्नाट गोष्टींपासून पूर्णपणे अनभिज्ञ आहेत. चला तर मग जाणून घेऊया तुमच्या फोनमधील ५ सिक्रेट फीचर्स

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