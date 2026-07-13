iPhone मध्ये लपलेत 'हे' 5 सिक्रेट फीचर्स, 90% भारतीयांना माहितीच नाहीत

ॲपलचा आयफोन (iPhone) आज आपल्या जीवनशैलीचा भाग बनला आहे. रोजच्या वापरात आपण कॅमेरा आणि सोशल मीडिया सहज वापरतो. परंतु या सिस्टीममध्ये अशा काही कमालीच्या गोष्टी दडलेल्या आहेत, ज्या सामान्य नजरेला पडत नाहीत. भारतातील जवळजवळ ९०% आयफोन युजर्स या भन्नाट गोष्टींपासून पूर्णपणे अनभिज्ञ आहेत. चला तर मग जाणून घेऊया तुमच्या फोनमधील ५ सिक्रेट फीचर्स.Back Tapतुमच्या आयफोनच्या मागे असलेल्या ॲपल (Apple) लोगोमध्ये एक शक्ती दडलेली आहे. फोनच्या पाठीवर नुसती बोटाने टॅप करून तुम्ही तुमची कामे करू शकता. 'Settings' मधील 'Accessibility' मध्ये जाऊन 'Touch' आणि नंतर 'Back Tap' हा पर्याय निवडा. इथे 'डबल टॅप' सेट केल्यास पाठीवर दोनदा बोट मारताच थेट स्क्रीनशॉट काढणे किंवा कॅमेरा ओपन करणे शक्य होते. (How to Enable Back Tap on iPhone for Quick Actions).Spacebar Trackpadमोठा मेसेज टाईप करताना मधलेच अक्षर चुकले, की तिथे कर्सर नेण्यासाठी आपली खूप चिडचिड होते. यावर एक अत्यंत सोपा आणि जादूई उपाय तुमच्या कीबोर्डमध्येच आहे. टाईप करत असताना कीबोर्डवरील 'Spacebar' वर काही सेकंद बोट दाबून धरा.कीबोर्ड कोरा होऊन तो एका लॅपटॉपच्या 'ट्रॅकपॅड'सारखा काम करू लागेल. आता बोट न उचलता स्क्रीनवर कुठेही कर्सर सहज हलवा..(Turn iPhone Keyboard into Trackpad with Spacebar Trick).Voice Isolationट्रॅफिकमध्ये किंवा गोंगाटाच्या ठिकाणी फोनवर बोलताना समोरच्याला आजूबाजूचा गोंधळच जास्त ऐकू जातो. यासाठी आयफोनमध्ये एक अप्रतिम इनबिल्ट फीचर आहे. कॉल सुरू असताना 'Control Center' उघडून 'Mic Mode' वर क्लिक करा आणि 'Voice Isolation' निवडा. हे चालू करताच आयफोन आजूबाजूचा सर्व गोंगाट शोषून घेतो आणि तुमचा आवाज समोरच्याला स्पष्ट ऐकू जातो. (Voice Isolation: Crystal Clear Calls in Noisy Places).Live Text Translationपरराज्यात प्रवासाला गेल्यावर तिथले साईनबोर्ड किंवा हॉटेलचे मेन्यू कार्ड आपल्याला समजत नाहीत. अशा वेळी तुमच्या आयफोनचा कॅमेरा फक्त त्या कंटेंटसमोर धरा. स्क्रीनवर कोपऱ्यात दिसणाऱ्या 'Live Text' आयकॉनवर क्लिक करून 'Translate' निवडा. तुमचा आयफोन त्या परदेशी भाषेतील मजकूर क्षणात तुमच्या ओळखीच्या भाषेत बदलून दाखवेल. यासाठी कोणत्याही वेगळ्या ॲपची गरज पडत नाही. (Live Text Translation: Instant Camera-Based Language Translator).Screen Distanceरात्रीच्या वेळी आपण नकळत फोन डोळ्यांच्या अगदी जवळ घेऊन बघतो, ज्यामुळे दृष्टी कमजोर होण्याचा धोका असतो. यापासून वाचण्यासाठी फोनच्या 'Settings' मधील 'Screen Time' मध्ये जाऊन 'Screen Distance' चालू करा.आता जेव्हा कधी तुम्ही फोन डोळ्यांच्या खूप जवळ न्याल, तेव्हा स्क्रीनवर 'iPhone is Too Close' असा इशारा येईल आणि फोन अंतर राखण्यास सुचवेल. (Protect Your Eyes with iPhone Screen Distance Feature).सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.