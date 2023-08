By

अ‍ॅपल कंपनी आपल्या काही आयफोन यूजर्सना 5 हजार रुपयांपेक्षा अधिक रक्कम देणार आहे. एका जुन्या प्रकरणाचा निकाल लागल्यानंतर, कंपनीला कोर्टाने याबाबत निर्देश दिले आहेत. त्यामुळे यूजर्सना नुकसान भरपाई म्हणून ही रक्कम मिळणार आहे.

310 मिलियन डॉलर्सची भरपाई

एका प्रकरणाचा निकाल अ‍ॅपल कंपनीच्या विरोधात लागला आहे. यानुसार भरपाई म्हणून कंपनी आपल्या आयफोन यूजर्सना एकूण 500 मिलियन डॉलर्सची भरपाई करण्याचे आदेश दिले होते. कंपनीने मात्र केवळ 310 मिलियन डॉलर्सची भरपाई करणार असल्याचं मान्य केलं आहे. यामुळे प्रत्येक यूजरला 65 डॉलर्स एवढी रक्कम मिळेल. आंतरराष्ट्रीय माध्यमांनी याबाबत माहिती दिली आहे.

काय आहे प्रकरण?

अ‍ॅपलने काही वर्षांपूर्वी आपल्या ठराविक आयफोनच्या परफॉर्मन्समध्ये बदल केला होता. बॅटरी आणि प्रोसेसर संबंधित तक्रारी दूर करण्यासाठी हा निर्णय घेण्यात आला होता. मात्र, यामुळे त्या आयफोन मॉडेल्सचा परफॉर्मन्स स्लो झाला होता.

हा निर्णय घेण्याचं कारण म्हणजे, कित्येक यूजर्सनी अ‍ॅपलकडे आयफोनबाबत तक्रार केली होती. या यूजर्सचे फोन चार्जिंग शिल्लक असूनही बंद पडत होते. ही तक्रार दूर करण्यासाठी कंपनीने सॉफ्टवेअर अपडेट केलं होतं. मात्र, यानंतर या आयफोनचा परफॉर्मन्स खराब झाल्याचं दिसून आलं. यामुळे कंपनीविरोधात तक्रार दाखल करण्यात आली होती.

कोणाला मिळणार पैसे?

मिळालेल्या माहितीनुसार, iOS 10.2.1 आणि त्यापुढील ऑपरेटिंग सिस्टीमवर चालणारे iPhone 6, 6 Plus, 6s, 6s Plus आणि SE या आयफोन यूजर्सना मोबदल्याची रक्कम मिळू शकते. या यादीमध्ये iOS 11.2 आणि त्यापुढील ओएस असणाऱ्या iPhone 7 आणि iPhone 7 plus या मॉडेल्सचाही समावेश आहे.

अर्थात केवळ 21 डिसेंबर 2017 पूर्वी ज्यांनी हे आयफोन खरेदी केले होते त्यांनाच मोबदल्याची रक्कम मिळणार आहे. ही रक्कम कशा प्रकारे देण्यात येईल, किंवा कधीपर्यंत दिली जाईल याबाबत कोणतीही माहिती समोर आलेली नाही.