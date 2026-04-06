Kash Patel : इराणच्या हॅकर ग्रुपने हॅक केलं FBI डायरेक्टर काश पटेल यांचं अकाऊंट; डोनाल्ड ट्रम्पही चक्रावले, नेमकं प्रकरण जाणून घ्या

इराण समर्थित हॅकर ग्रुपने अमेरिकेच्या एफबीआय (FBI) संचालक काश पटेल यांच्यावर केलेला सायबर हल्ला ही जागतिक राजकारणातील आणि तंत्रज्ञान क्षेत्रातील एक अत्यंत खळबळजनक घटना ठरली आहे. ही संपूर्ण कहाणी समजून घेण्यासाठी आधी आपल्याला 'FBI' आणि 'काश पटेल' यांच्याबद्दल माहिती असण महत्वाच आहे. .FBI काय आणि काश पटेल कोण?फेडरल ब्युरो ऑफ इन्व्हेस्टिगेशन अर्थात एफबीआय ही अमेरिकेची सर्वात शक्तिशाली देशांतर्गत गुप्तचर आणि सुरक्षा संस्था आहे जी दहशतवाद, सायबर गुन्हे आणि मोठ्या फेडरल गुन्ह्यांचा तपास करते. या संस्थेचे प्रमुख म्हणून काश पटेल यांची नियुक्ती ही अत्यंत महत्त्वाची मानली जाते. पटेल हे भारतीय वंशाचे असून डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या अत्यंत जवळचे आणि विश्वासू अधिकारी आहेत. त्यांनी यापूर्वी राष्ट्रीय सुरक्षा परिषदेत महत्त्वाची भूमिका बजावली आहे, त्यामुळेच त्यांच्यावर झालेला हा हल्ला थेट अमेरिकेच्या राष्ट्रीय सुरक्षेवर झालेला हल्ला मानला जात आहे..स्पायडरकॅश सॉफ्टवेअर कसे आले?या हॅकिंग प्रकरणाची सुरुवात अत्यंत सूक्ष्म आणि नियोजित पद्धतीने झाली. इराण समर्थित हॅकर ग्रुपने ज्यांना 'स्पायडर' किंवा 'फॉस्फरस' यांसारख्या नावांनी ओळखले जाते त्यांनी काश पटेल यांच्या पर्सनल आणि प्रोफेशनल कॉनटॅक्ट लक्ष केंद्रित केले. हॅकर्सनी 'स्पिअर फिशिंग' या तंत्राचा वापर केला ज्यामध्ये एखाद्या विश्वासार्ह व्यक्तीचे नाव वापरून बनावट ईमेल किंवा मेसेज पाठवले जातात. या प्रकरणात 'स्पायडरकॅश' नावाचे एक घातक सॉफ्टवेअर बॅकडोअर म्हणून वापरण्यात आले. हॅकर्सनी पटेल यांच्या एका जवळच्या सहकाऱ्याला किंवा त्यांच्या डिजिटल वर्तुळातील कोणालातरी फसवून एका लिंकद्वारे हे सॉफ्टवेअर उपकरणात डाऊनलोड करायला लावले. एकदा का स्पायडरकॅश सिस्टममध्ये शिरले की त्याने हॅकर्सना पटेल यांच्या खात्यांपर्यंत पोहोचण्याचा छुपा मार्ग मिळवून दिला ज्यामुळे सुरक्षिततेचे सर्व स्तर फेळ झाले..हॅकिंगमध्ये काय लिक झाले?हॅकिंगच्या या प्रक्रियेत अत्यंत संवेदनशील माहिती लीक झाल्याची चर्चा आहे. यामध्ये काश पटेल यांचे वैयक्तिक ईमेल संवाद, त्यांच्या संपर्कातील महत्त्वाच्या राजकीय व्यक्तींचे फोन नंबर आणि कदाचित त्यांच्या आगामी दौऱ्यांचा गोपनीय आराखडा यांचा समावेश असू शकतो. तसेच काही महत्त्वाच्या अंतर्गत चर्चांचे स्क्रीनशॉट आणि कागदपत्रे हॅकर्सच्या हाती लागल्याचा संशय व्यक्त केला जात आहे. हा डेटा केवळ वैयक्तिक नसून तो देशाच्या धोरणात्मक निर्णयांवर परिणाम करू शकणारा आहे. या घटनेमुळे अमेरिकन गुप्तचर यंत्रणांमध्ये मोठी खळबळ उडाली असून डिजिटल सुरक्षा किती नाजूक असू शकते हे पुन्हा एकदा सिद्ध झाले आहे..सुरक्षित राहण्यासाठी काय करावे?अशा प्रकारच्या सायबर हल्ल्यांपासून स्वतःला सुरक्षित ठेवण्यासाठी काही महत्त्वाच्या उपाययोजना करणे अत्यंत आवश्यक आहे. पहिली गोष्ट म्हणजे कोणत्याही अनोळखी किंवा संशयास्पद ईमेल आणि मेसेजमधील लिंकवर क्लिक करणे टाळणे. आपल्या सर्व डिजिटल अकाऊंटसाठी 'मल्टीफॅक्टर ऑथेंटिकेशन' (MFA) म्हणजेच दोन स्तरांची सुरक्षा प्रणाली सक्रिय करणे अनिवार्य आहे. केवळ अधिकृत ॲप स्टोअरवरूनच सॉफ्टवेअर डाऊनलोड करावे आणि वेळोवेळी आपल्या फोनचे किंवा कॉम्प्युटरचे ऑपरेटिंग सिस्टम अपडेट ठेवावे. काश पटेल यांच्यासारख्या उच्चपदस्थ व्यक्तीचा डेटा जर अशा प्रकारे धोक्यात येऊ शकतो तर सामान्य नागरिकांनी आपल्या पासवर्डची मजबूती आणि डिजिटल वावराबद्दल अधिक सतर्क राहणे ही काळाची गरज आहे.