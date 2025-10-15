विज्ञान-तंत्र

IRCTC Diwali Scam : दिवाळीला घरी जाताय? रेल्वेचं तिकीट बूक करताना 'या' 3 गोष्टी लक्षात ठेवाच, नाहीतर बनावट एजंट तुम्हाला लुटतील

IRCTC Diwali Ticket Booking Scam : दिवाळीला ट्रेन तिकीट बूक करताय? मग तुमच्यासाठी एक अलर्ट आहे. बनावट एजंट तुमची फसवणूक करू शकतात. काही सोप्या ट्रिक्स वापरुन तुम्ही स्वतःची फसवणूक होण्यापासून वाचवू शकता
How to Spot Fake Agents Train Ticket Booking

How to Spot Fake Agents Train Ticket Booking

esakal

Saisimran Ghashi
Updated on

Fake Railway Agent Alert : दिवाळीचा सण आला की घराघरात आनंदाची लाट येते..लांब गावी कामासाठी राहिलेले लोक आपल्या गावी परततात. पण तिकीट वेटिंग लिस्टला पडणे किंवा फूल असणे या समस्या खूप जास्त वाढल्या आहेत. लोकांची गर्दी जास्त आणि तिकीट कमी अशी परिस्थिती छट पूजा, दिवाळीला असते..पण सणासुदीच्या या काळात ट्रेन तिकिटांसाठी बनावट एजंटांचा मायाजाल सापडत आहे. आयआरसीटीसीने प्रवाशांसाठी दिवाळी अलर्ट जारी केला आहे.

Loading content, please wait...
Diwali Festival
railway
Cyber Fraud
scam
Online Booking
fraud news
railway station
Railway Ministry
Railway Department
Fraud case news
Diwali
agent
Fraud Crime
railway ticket
IRCTC

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com