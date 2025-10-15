IRCTC Diwali Scam : दिवाळीला घरी जाताय? रेल्वेचं तिकीट बूक करताना 'या' 3 गोष्टी लक्षात ठेवाच, नाहीतर बनावट एजंट तुम्हाला लुटतील

Fake Railway Agent Alert : दिवाळीचा सण आला की घराघरात आनंदाची लाट येते..लांब गावी कामासाठी राहिलेले लोक आपल्या गावी परततात. पण तिकीट वेटिंग लिस्टला पडणे किंवा फूल असणे या समस्या खूप जास्त वाढल्या आहेत. लोकांची गर्दी जास्त आणि तिकीट कमी अशी परिस्थिती छट पूजा, दिवाळीला असते..पण सणासुदीच्या या काळात ट्रेन तिकिटांसाठी बनावट एजंटांचा मायाजाल सापडत आहे. आयआरसीटीसीने प्रवाशांसाठी दिवाळी अलर्ट जारी केला आहे. .लाखो लोक घरी जाण्यासाठी धावपळ करताना बेकायदेशीर एजंटांकडून फसवणूक होण्याचे प्रमाण वाढले आहे. आयआरसीटीसीचे सीएमडी सुनील कुमार म्हणाले, प्रवाशांच्या सुरक्षिततेसाठी आम्ही 24x7 तैनात आहोत. बनावट तिकिटांना नो म्हणा!.Gmail Safety Tips : तुमचं Gmail हॅक तर झालं नाहीये ना? आत्ताच पाहा नाहीतर होईल खूपच उशीर..सर्व लॉगिन डिवाइस चेक करा एका क्लिकवर.एजंट बनावट असल्याची 3 मोठी चिन्हे1. User Labelतिकीटावर वरच्या कोपऱ्यात युजर आयडी दिसले तर समजा, ते पर्सनल आयडीने बुक झाले आहे. खरा अधिकृत एजंट असेल तर पहिल्या पेजवर एजन्सीचे नाव, पत्ता आणि युनिक कोड स्पष्टपणे छापलेला असतो.2. बुकिंग टायमिंगतत्काळ तिकिटांसाठी पहिल्या ३० मिनिटांत किंवा एआरपीसाठी १० मिनिटांत एजंट बुकिंग करू शकत नाहीत. एवढ्यात तिकीट मिळाले तर समजून जावा की हा फसवेपणा आहे3. लोगो गायब असणेखऱ्या तिकिटावर आयआरसीटीसी लोगो, वॉटरमार्क आणि बुकिंग आयडी दिसतो. पण जर तुमच्या टिकीटवर अस्पष्ट प्रिंटिंग किंवा चुकीची माहिती लगेच टाळा.MAI Image 1 : Gemini अन् ChatGPT ला टक्कर! मायक्रोसॉफ्टने आणलं भन्नाट फीचर, आता बनवा एकापेक्षा एक भारी फोटो..असं वापरा MAI Image 1.एवढे करूनही तुम्हाला शंका असेल तर तिकिट खरे की खोटे हे १ मिनिटात चेक करा..पीएनआर नंबर कॉपी करा आणि आयआरसीटीसी अॅप किंवा वेबसाइटवर चेक करा किंवा १३९ वर एसएमएस पाठवा. रेलयात्री अॅपदेखील फायद्याचे ठरेल. संशय आल्यास हेल्पलाइन १३९ वर कॉल करा. तक्रारीची तत्काळ नोंद करा.Crime News : वर्गात सर रागावले; विद्यार्थ्यांची हटली..शिक्षकाच्या गर्भवती बायकोसह 2 मुलींचा घेतला जीव, कसा घडला थरार..वाचा सविस्तर.आम्ही ५ सोप्या टिप्स दिल्या आहोत ज्याने तुमचा प्रवास आणखी सुरक्षित होईल.१. फक्त अधिकृत साइट – irctc.co.in किंवा आयआरसीटीसी अॅप वापरा.२. एजंट चेक करा – अधिकृत आहे का, आयआरसीटीसीवर व्हेरिफाय करा हे पाहा..DMart Sale : वीकेंड संपताच डीमार्टमध्ये नवा सेल; 'या' वस्तू झाल्या आणखी स्वस्त, 70% पेक्षा जास्त डिस्काउंट, सर्व ऑफर्स पाहा एका क्लिकवर.३. पेमेंट सावधगिरीने करा – अनोळखी लिंक्स किंवा सोशल मीडियावर डेबिट कार्ड शेअर करू नका.४. प्रिंट स्कॅन करा – लोगो आणि आयडी तपासा.५. तक्रार फाइल करा – फसवणुकीचा संशय आल्यास हेल्पलाइनवर रिपोर्ट करागेल्या वर्षी दिवाळीत ५००+ घोटाळे उघडकीस आले. यंदा तुम्ही स्मार्ट व्हा आणि सुरक्षित बुकिंग करा, दिवाळीचा मजा घ्या..FAQsHow to check if IRCTC ticket is genuine? / आयआरसीटीसी तिकीट खरे आहे का हे कसे तपासावे?पीएनआर आयआरसीटीसी अॅप किंवा वेबसाइटवर तपासा, लोगो आणि वॉटरमार्क पहा – खऱ्या तिकिटावर स्पष्ट दिसते!What are signs of fake IRCTC agents? / बनावट आयआरसीटीसी एजंटांची चिन्हे कोणती?तिकीटावर 'सामान्य वापरकर्ता' लेबल किंवा पहिल्या ३० मिनिटांत बुकिंग दिसली तर फसवे आहे!How to book safe train tickets for Diwali? / दिवाळीसाठी ट्रेन तिकीट सुरक्षित कसे बुक करावे?फक्त irctc.co.in किंवा अधिकृत अॅप वापरा, अनोळखी एजंट टाळा!What to do if I suspect a fake ticket? / बनावट तिकीटाचा संशय असेल तर काय करावे?१३९ वर एसएमएस किंवा कॉल करा, रेलयात्री अॅपद्वारे तक्रार नोंदवा!Can agents book tickets in first 10 minutes? / एजंट पहिल्या १० मिनिटांत तिकीट बुक करू शकतात का?नाही! एआरपीसाठी १० आणि तत्काळसाठी ३० मिनिटे प्रतिबंधित – उल्लंघन झाले तर फसवणूक!.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.