IRCTC New Rule : रेल्वेच प्रवाशांना मोठा दिलासा, 'तिकिट कॅन्सलेशनच्या फी'शिवाय बदलता येणार प्रवासाची तारीख

रेल्वेने प्रवास करणाऱ्यांसाठी एक महत्त्वाची बातमी आहे. आता प्रवाशांना 'तिकिट कॅन्सलेशनच्या फी'शिवाय प्रवासाची तारीख बदलता येणार आहे. लवकरच ही सुविधा उपलब्ध होणार असून प्रवाशांना मोठा दिलासा मिळणार आहे. नागरिकांचा प्रवास सुखकर करण्याच्या उद्देशाने लवकरच हा क्रांतीकारी निर्णय घेतला जाणार असल्याची माहिती आहे. .सध्याच्या नियमानुसार कोणत्याही कारणामुळे जर एखाद्या प्रवाशाची ट्रेन चुकली, तर त्याला कोणताही परतावा मिळत नाही. तसेच जर त्याने प्रवासा पूर्वी स्वत:हून तिकीट रद्द केले, तर रद्द करण्याच्या वेळेनुसार त्याला शुल्क भरावे लागत. हे शुल्क एकूण तिकीटांच्या २५ ते ५० टक्के इतकं असतं. त्यामुळे प्रवासांना आर्थिक भुर्दंड सहन करावा लागतो. मात्र, आता लवकरच नवी व्यवस्था लागू होणार आहे..IRCTC Down Today: IRCTCची वेबसाइट बंद; दिवाळीआधी बुकिंग अडले, हजारो प्रवाशांची तक्रार .नव्या व्यवस्थेनुसार प्रवाशांना तिकीट रद्द करण्याऐवजी प्रवासाची तारीख बदलण्याचा पर्याय दिला जाणार आहे. मीडिया रिपोर्टनुसार, प्रवासी आयआरसीटीसीच्या वेबसाइट किंवा ॲपवर लॉग इन करून प्रवासाची तारीख किंवा ट्रेन निवडू शकतील. मात्र, संबंधित ट्रेनमध्ये जागा उपलब्ध असणे आवश्यक आहे. यासाठी प्रवाशांना अतिरिक्त अंतर असेल तर त्याचं पैसे भराव लागतील..लांब पल्ल्याच्या प्रवासासाठी किंवा ऐनवेळी प्रवास करणाऱ्या प्रवाशांसाठी ही सुविधा अत्यंत फायदेशीर ठरणार आहे. सध्याच्या नियमानुसार ट्रेन चुकल्यास संपूर्ण भाडे बुडते किंवा ट्रेनची तारीख बदल्याची असल्याचं शुल्क भरावे लागते. मात्र, नव्या व्यवस्थेमुळे प्रवाशांचं कोणतेही आर्थिक नुकसान न होता त्यांना प्रवासाची तारीख बदलता येणार आहे..IRCTC Diwali Scam : दिवाळीला घरी जाताय? रेल्वेचं तिकीट बूक करताना 'या' 3 गोष्टी लक्षात ठेवाच, नाहीतर बनावट एजंट तुम्हाला लुटतील.ही सुविधा नेमकी कधी पासून सुरु होईल? याची अधिकृत तारीख अद्याप जाहीर झालेली नाही. मात्र, पुढच्या वर्षाच्या सुरुवातीला ही प्रणाली लागू होऊ शकते, अशी माहिती पुढे आली आहे. रेल्वेच्या आधुनिकीकरणाच्या भाग म्हणून हा निर्णय घेतला जाणार आहे. या नव्या सुविधेमुळे प्रवाशांचा प्रवास अधिक सोयीस्कर आणि तणावमुक्त होईल, अशी अपेक्षा आहे.