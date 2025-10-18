विज्ञान-तंत्र

IRCTC New Rule : रेल्वेच प्रवाशांना मोठा दिलासा, 'तिकिट कॅन्सलेशनच्या फी'शिवाय बदलता येणार प्रवासाची तारीख

Change Train Travel Date Without Cancellation Fee : सध्याच्या नियमानुसार कोणत्याही कारणामुळे जर एखाद्या प्रवाशाची ट्रेन चुकली, तर त्याला कोणताही परतावा मिळत नाही. मात्र, नव्या व्यवस्थेनुसार प्रवाशांना तिकीट रद्द करण्याऐवजी प्रवासाची तारीख बदलण्याचा पर्याय दिला जाणार आहे.
रेल्वेने प्रवास करणाऱ्यांसाठी एक महत्त्वाची बातमी आहे. आता प्रवाशांना 'तिकिट कॅन्सलेशनच्या फी'शिवाय प्रवासाची तारीख बदलता येणार आहे. लवकरच ही सुविधा उपलब्ध होणार असून प्रवाशांना मोठा दिलासा मिळणार आहे. नागरिकांचा प्रवास सुखकर करण्याच्या उद्देशाने लवकरच हा क्रांतीकारी निर्णय घेतला जाणार असल्याची माहिती आहे.

