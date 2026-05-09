Drishti satellite : भारताचा पहिला खासगी SAR उपग्रह दृष्टि! अंतराळात फिरतोय की कोसळला? GalaxEye संस्थापकांनी दिलं उत्तर

भारताच्या पहिल्या खासगी SAR उपग्रह 'मिशन दृष्टि'बद्दल उपग्रह ट्रॅकर्समध्ये चर्चा रंगली आहे. काही जण म्हणत आहेत की उपग्रह हळूहळू फिरत ावा. मात्र कंपनीचे संस्थापक याबाबत चिंता करण्याची गरज नसल्याचे सांगत आहेत..मिशन दृष्टि म्हणजे काय?बंगळुरूच्या स्टार्टअप गॅलक्सआयने तयार केलेला हा उपग्रह भारताच्या खासगी स्पेस क्षेत्रातील एक महत्त्वाचा टप्पा आहे. सामान्य ऑप्टिकल उपग्रहांप्रमाणे नाही, तर दृष्टि रडार (SAR) तंत्रज्ञान वापरते. त्यामुळे दिवस-रात्र आणि ढगाळ वातावरणातही पृथ्वीची स्पष्ट छायाचित्रे घेता येतात. संरक्षण, आपत्ती व्यवस्थापन, समुद्री निगराणी आणि शेतीसाठी हा उपग्रह खूप उपयुक्त ठरणार आहे..उपग्रह फिरत असल्याची शंकाउपग्रह लॉन्च झाल्यानंतर काही दिवसांतच ओपन-सोर्स SatNOGS नेटवर्कवर रेडिओ उत्साहींनी निरीक्षण केले. काही ट्रॅकर्सचा दावा आहे की उपग्रह दर दोन मिनिटांत एकदा फिरत असावा (सुमारे ३ अंश प्रति सेकंद). रेडिओ सिग्नल कधी मजबूत तर कधी कमकुवत येत असल्याचे वॉटरफॉल प्लॉट्समध्ये दिसले. यामुळे ऑनलाइन चर्चेला उधाण आले..सिग्नल कमकुवत का येतो?तज्ज्ञ सांगतात की, सिग्नलची ताकद बदलणे हे नेहमीच tumbling च्या कारणाने नसते. ग्राउंड स्टेशनची स्थिती, अँटेना दिशा, व्यत्यय किंवा पोलरायझेशनमुळेही असे होऊ शकते. लॉन्चनंतर लगेच उपग्रह पूर्ण स्थिर होण्यासाठी थोडा वेळ लागतो. विशेषत: १९० किलो वजनाच्या SAR उपग्रहासारख्या जटिल यंत्रणेला अॅटिट्यूड कंट्रोल सिस्टम सक्रिय होण्यासाठी काही काळ हळू फिरणे सामान्य आहे..गॅलक्सआय फाउंडरचे उत्तरगॅलक्सआयचे संस्थापक सुयश सिंह यांनी या चर्चेवर स्पष्ट उत्तर दिले. त्यांनी सोशल मीडियावर लिहिले, "दृष्टीबद्दल एवढी आवड आणि माहिती यापूर्वी इतर उपग्रहांमध्ये कधी दिसली नव्हती." ते म्हणाले, "काही निरीक्षणे ३ मे ची आहेत. नवीनतम डेटा शेअर करा." त्यांनी LEOP (Launch and Early Orbit Phase) च्या अवघड प्रक्रियेचा उल्लेख करत म्हटले, "प्रत्येक दिवशी असे १९० किलो SAR उपग्रह लॉन्च होत नाहीत. काही समस्या असेल तर आम्ही जगाला सांगू. शांत राहा.".सध्या काय स्थिती?गॅलक्सआयने अद्याप कोणतीही समस्या नसल्याचे सांगितले आहे. उपग्रह कार्यक्षम राहिल्याचे कोणतेही पुरावे नाहीत. सुरुवातीच्या टप्प्यात अशा गोष्टी सामान्य असल्याचे स्पेस क्षेत्रातील तज्ज्ञही सांगतात.भारतीय खासगी स्पेस क्षेत्रासाठी हा उपग्रह अभिमानाचा विषय आहे. उत्सुकता चांगली, पण घाईघाईचे निष्कर्ष टाळणेही गरजेचे आहे. दृष्टि लवकरच पूर्ण क्षमतेने काम करेल, अशी अपेक्षा सर्वांना आहे.