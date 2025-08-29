Phone Security: तुमचा फोन सुरक्षित आहे का? 'या' 9 स्मार्ट टिप्स ठेवा लक्षात

आजकाल सर्वचजण फोनचा वापर करतात. पण या फोनची काळजी घेणेही गरजेचे असते. यासाठी कोणत्या गोष्टी केल्या पाहिजे हे जाणून घेऊया..How to secure your phone with smart tips: आजच्या जगात स्मार्टफोन आता फक्त डिव्हाइस राहिलेली नाहीत. टाइम टेबलपासून ते बँकिंग, मॅसेजिंग आणि व्हिडिओ कॉलपर्यंत, आपल्या फोनमध्ये मोठ्या प्रमाणात वैयक्तिक आणि व्यावसायिक माहिती असते. परंतु फोनमध्ये व्हायरल धोका येतो. तसेच फोन हॅक होणे यासारख्या घटना देखील घडतात. तुम्हाला तुमचे डिव्हाइस आणि डेटा सुरक्षित ठेवायचे असेल तर पुढील ९ गोष्टी लक्षात ठेवल्या पाहिजे. .मजबूत पासवर्ड किंवा बायोमेट्रिक्सचा वापरमजबूत पासवर्ड हा तुमच्या संरक्षणाचा पहिला मार्ग आहे. अक्षरे, संख्या आणि चिन्हे एकत्रित करणारे किमान आठ अंकी असलेला पासवर्ड निवडावा. त्याहूनही चांगले म्हणजे, फिंगरप्रिंट किंवा फेशियल रेकग्निशन सारखे बायोमेट्रिक्स वापरा. ब्राउझरमध्ये पासवर्ड सेव्ह करणे किंवा "रिम्बेंर मी" फिचर वापरणे टाळा आणि अतिरिक्त सुरक्षिततेसाठी दर तीन महिन्यांनी तुमचे पासवर्ड अपडेट करा.मल्टी-फॅक्टर ऑथेंटिकेशनMFA दुसऱ्या प्रकारच्या पडताळणीची आवश्यकता निर्माण करून संरक्षणाचा अतिरिक्त स्तर जोडते. हे टेक्स्ट मॅसेज, ईमेल लिंक किंवा अॅप-आधारित पुष्टीकरण असू शकते. जरी हॅकरने तुमचा पासवर्ड मिळवला तरीही, MFA अनधिकृत प्रवेश अधिक कठीण करते.सार्वजनिक वाय-फाय फोन सुरक्षित ठेवायचा असेल तर सार्वजनिक वाय-फाय वापरणे टाळावे. यामुळे डेटा चोरीला किंवा फोन हॅक होण्याचे प्रमाण वाढू शकतात. .VPN वापराव्हर्च्युअल प्रायव्हेट नेटवर्क (VPN) तुमच्या इंटरनेट ट्रॅफिकला एन्क्रिप्ट करते, असुरक्षित नेटवर्कवर तुमचे संरक्षण करते. VPN तुमच्या ब्राउझिंग अॅक्टिव्हिटीला चोरांच्या नजरेपासून वाचवतात, डेटा इंटरसेप्शन रोखतात आणि HTTPS नसलेल्या वेबसाइटवर सुरक्षित प्रवेश देतात. परवडणारे आणि विश्वासार्ह, VPN हे मोबाइल सुरक्षेसाठी आवश्यक आहेत.अँटीव्हायरस सॉफ्टवेअर मालवेअर अॅप्स आणि डाउनलोड्समध्ये लपून राहू शकते. ज्यामुळे तुमची गोपनीयता धोक्यात येऊ शकते. एक प्रतिष्ठित अँटीव्हायरस अॅप केवळ धोके शोधत नाही तर डेटा मिटवू शकतो, संशयास्पद कॉल ब्लॉक करू शकतो आणि असुरक्षित अॅप्स फ्लॅग करू शकतो. नियमित स्कॅन तुमचे डिव्हाइस स्वच्छ ठेवण्यास आणि तुमची माहिती सुरक्षित ठेवण्यास मदत करतात..सॉफ्टवेअर अपडेटेड ठेवाडिव्हाइस अपडेट्स अनेकदा सुरक्षा भेद्यता सुधारतात. अपडेट्स विलंबित केल्याने तुमच्या स्मार्टफोनवर हल्ले होतात. तुमची ऑपरेटिंग सिस्टम आणि अॅप्स सुरक्षित राहतील याची खात्री करण्यासाठी स्वयंचलित अपडेट्स सक्षम करा किंवा ते त्वरित स्थापित करा.सतर्क आणि विवेकी राहाऑनलाइन सावधगिरी बाळगा. अनोळखी लिंक्सवर क्लिक करणे, अनधिकृत स्त्रोतांकडून अॅप्स डाउनलोड करणे किंवा पडताळणी न केलेल्या संपर्कांसह वैयक्तिक माहिती शेअर करणे टाळा. डिजिटल सावधगिरी बाळगणे हा उल्लंघन रोखण्याचा सर्वात सोपा परंतु प्रभावी मार्ग आहे..प्रश्न: फोन सुरक्षित ठेवण्यासाठी कोणता पासवर्ड वापरावा? उत्तर: मजबूत पासवर्ड (संख्या, अक्षरे आणि चिन्हे) किंवा फिंगरप्रिंट/फेस लॉक वापरा..प्रश्न: सार्वजनिक Wi-Fi कसा धोकादायक आहे?उत्तर: हॅकर्स डेटा चोरण्याचा प्रयत्न करतात, त्यामुळे VPN वापरून किंवा टाळून सुरक्षित राहा. .प्रश्न: फोन अपडेट का गरजेचे आहे? उत्तर: अपडेट्समुळे सिक्युरिटी बग्स ठीक होतात आणि नवीन धोक्यांपासून संरक्षण मिळते..प्रश्न: डेटा बॅकअप कसा घ्यावा?उत्तर: क्लाउड स्टोरेज किंवा बाह्य ड्राइव्हवर नियमितपणे महत्त्वाच्या फाइल्सचा बॅकअप घ्या..डिस्क्लेमर : सदर लेख फक्त सामान्य माहितीसाठी आहे. सकाळ माध्यम समूह अशा कोणत्याही गोष्टींची पुष्टी करत नाही. अधिक तपशीलांसाठी तुम्ही तज्ज्ञांचे मार्गदर्शन घेऊ शकता..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.