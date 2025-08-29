विज्ञान-तंत्र

Phone Security: तुमचा फोन सुरक्षित आहे का? 'या' 9 स्मार्ट टिप्स ठेवा लक्षात

How to secure your phone with smart tips : फोनच्या सुरक्षेसाठी या 9 टिप्स अवश्य जाणून घ्या
How to secure your phone with smart tips
How to secure your phone with smart tips Sakal
पुजा बोनकिले
Updated on
Summary

आजकाल सर्वचजण फोनचा वापर करतात.

पण या फोनची काळजी घेणेही गरजेचे असते.

यासाठी कोणत्या गोष्टी केल्या पाहिजे हे जाणून घेऊया.

How to secure your phone with smart tips: आजच्या जगात स्मार्टफोन आता फक्त डिव्हाइस राहिलेली नाहीत. टाइम टेबलपासून ते बँकिंग, मॅसेजिंग आणि व्हिडिओ कॉलपर्यंत, आपल्या फोनमध्ये मोठ्या प्रमाणात वैयक्तिक आणि व्यावसायिक माहिती असते. परंतु फोनमध्ये व्हायरल धोका येतो. तसेच फोन हॅक होणे यासारख्या घटना देखील घडतात. तुम्हाला तुमचे डिव्हाइस आणि डेटा सुरक्षित ठेवायचे असेल तर पुढील ९ गोष्टी लक्षात ठेवल्या पाहिजे.

Loading content, please wait...
lifestyle
mobile
Security
phone
Mobile Phone
mobile hacked

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com