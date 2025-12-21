Gaganyaan Mission: ड्रोग पॅराशूट पात्रता चाचणी यशस्वी; सुरक्षित लँडिंगसाठी महत्त्वाचे, ‘गगनयान’ची तयारी वेगात

विज्ञान-तंत्र

ISRO Completes Critical Drogue Parachute Test: इस्रोने गगनयान मोहिमेसाठी ड्रोग पॅराशूट प्रणालीची यशस्वी पात्रता चाचणी पूर्ण केली. मानवसहित अवकाशयानाच्या सुरक्षित लँडिंगसाठी हा महत्त्वाचा टप्पा ठरला आहे.
सकाळ वृत्तसेवा
बंगळूर : भारतीय अवकाश संशोधन संस्थेने (इस्रो) मानवसहित अवकाशयान उड्डाणाच्या दिशेने आणखी एक महत्त्वाचे पाऊल पुढे टाकले आहे. गगनयान मोहिमेअंतर्गत अंतराळवीरांचे सुरक्षित लँडिंग सुनिश्चित करण्यासाठी आवश्यक असलेल्या ‘ड्रोग पॅराशूट’ प्रणालीची पात्रता चाचणी ‘इस्रो’ने यशस्वीरित्या पूर्ण केली आहे. शनिवारी (ता. २०) ‘इस्रो’ने याबाबत अधिकृत घोषणा केली.

