Gaganyaan Mission: ड्रोग पॅराशूट पात्रता चाचणी यशस्वी; सुरक्षित लँडिंगसाठी महत्त्वाचे, ‘गगनयान’ची तयारी वेगात

बंगळूर : भारतीय अवकाश संशोधन संस्थेने (इस्रो) मानवसहित अवकाशयान उड्डाणाच्या दिशेने आणखी एक महत्त्वाचे पाऊल पुढे टाकले आहे. गगनयान मोहिमेअंतर्गत अंतराळवीरांचे सुरक्षित लँडिंग सुनिश्चित करण्यासाठी आवश्यक असलेल्या 'ड्रोग पॅराशूट' प्रणालीची पात्रता चाचणी 'इस्रो'ने यशस्वीरित्या पूर्ण केली आहे. शनिवारी (ता. २०) 'इस्रो'ने याबाबत अधिकृत घोषणा केली..गगनयान क्रू मॉड्यूलच्या प्रवेग (डिसेंट) प्रणालीतील हा एक अत्यंत महत्त्वाचा घटक असून या पॅराशूटच्या कार्यक्षमतेवर अंतराळवीरांच्या सुरक्षिततेचा मोठा भाग अवलंबून आहे. 'इस्रो'च्या माहितीनुसार १८ आणि १९ डिसेंबर २०२५ रोजी चंडीगड येथील टर्मिनल बॅलिस्टिक्स रिसर्च लॅबच्या (टीबीआरएल) 'रेल ट्रॅक रॉकेट स्लेड' सुविधेत या चाचण्या पार पाडण्यात आल्या..सुरक्षित लँडिंगसाठी कणा ठरणारी प्रणालीड्रोग पॅराशूटची तैनाती हा संपूर्ण प्रणालीतील एक निर्णायक टप्पा आहे. पृथ्वीच्या कक्षेत पुन्हा प्रवेश करताना आणि समुद्रात उतरताना क्रू मॉड्यूल स्थिर ठेवणे आणि वेग सुरक्षित मर्यादेत आणणे हे काम ही पॅराशूट प्रणाली करते, असे 'इस्रो'ने स्पष्ट केले. या यशस्वी चाचणीमुळे गगनयान मोहिमेतील महत्त्वाचा तांत्रिक टप्पा पूर्ण झाला असून भारताच्या पहिल्या मानवसहित अंतराळ मोहिमेची तयारी अधिक मजबूत झाल्याचे संकेत मिळत आहेत, असे 'इस्रो'ने सांगितले..दहा पॅराशूटची चाचणीया चाचणी मालिकेत चार वेगवेगळ्या प्रकारांतील एकूण दहा पॅराशूट वापरण्यात आले. उतरण्याच्या प्रक्रियेची सुरुवात दोन 'ॲपेक्स सेपरेशन पॅराशूट'द्वारे करण्यात आली. या पॅराशूटमुळे मुख्य पॅराशूट घटकांवरील संरक्षक आवरण सुरक्षितपणे वेगळे करण्यात आले. यानंतर दोन ड्रोग पॅराशूट तैनात करण्यात आले..या टप्प्यावर क्रू मॉड्यूल स्थिर होते आणि त्याचा वेग लक्षणीयरित्या कमी झाला. ड्रोग पॅराशूटच्या यशस्वी कार्यानंतर तीन पायलट पॅराशूट वापरून तीन मुख्य पॅराशूट तैनात करण्यात आले. यामुळे मॉड्यूलचा वेग आणखी कमी होऊन समुद्रात सुरक्षितपणे उतरणे शक्य झाले..