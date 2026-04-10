Gaganyaan Mission: अंतराळात भारताची दमदार एन्ट्री! गगनयान चाचणीत ISRO ने पुन्हा इतिहास घडवला, एअरड्रॉप चाचणीत उल्लेखनीय यश

भारत अंतराळ क्षेत्रात इतिहास घडवण्याच्या दिशेने एक महत्त्वाचा टप्पा पार करत आहे. भारतीय अंतराळ संशोधन संस्थेने (इस्रो) आपल्या पहिल्या मानवी अंतराळ मोहिम अर्थात गगनयानसाठी आणखी एक यशस्वी प्रयोग केला आहे. या प्रयोगामुळे देशाच्या अंतराळ कार्यक्रमाला नवी गती मिळाली आहे..केंद्रीय विज्ञान आणि तंत्रज्ञान राज्यमंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह यांनी 'एक्स' वर बातमी दिली. त्यांनी स्पष्ट केले की, इस्रोने गगनयान मोहिमेसाठी दुसरी एकात्मिक एअरड्रॉप चाचणी (आयएडीटी-०२) यशस्वीरित्या पूर्ण केली आहे. ही संपूर्ण चाचणी श्रीहरिकोटा येथील सतीश धवन अंतराळ केंद्रात घेण्यात आली होती..अंतराळवीरांच्या सुरक्षित परतीची पूर्ण हमीएकात्मिक एअरड्रॉप चाचणी म्हणजे आयएडीटी. गगनयान मोहिमेतील सर्वात जटिल आणि निर्णायक भाग हा अंतराळवीरांना पृथ्वीवर सहीसलामत परत आणण्याचा आहे. मोहीम संपल्यानंतर अंतराळवीर ज्या क्रू मॉड्यूलमध्ये प्रवास करतील, ते पृथ्वीच्या वातावरणात अत्यंत वेगाने प्रवेश करेल. अशा प्रसंगी पॅराशूट प्रणाली ही मूळ आधारस्तंभ ठरते. ही प्रणाली मॉड्यूलचा वेग हळूहळू कमी करते आणि त्याला समुद्र किंवा पृष्ठभागावर सुरक्षितपणे उतरवते.चाचणीच्या वेळी भारतीय हवाई दलाच्या अवजड विमानाचा किंवा हेलिकॉप्टरचा वापर करून अनेक किलोमीटर उंचीवरून एक डमी क्रू मॉड्यूल खाली सोडण्यात आले. या प्रयोगाचा मुख्य हेतू हा होता की, क्रू मॉड्यूलशी संलग्न पॅराशूट्स योग्य वेळी, योग्य क्रमाने आणि कोणत्याही तांत्रिक अडचणीशिवाय उघडतात का, याची तपासणी करणे. आयएडीटी-०२ च्या यशस्वीतेने इस्रोची पॅराशूट तसेच पुनर्प्राप्ती प्रणाली पूर्णपणे कार्यक्षम आणि विश्वासार्ह असल्याचे सिद्ध झाले आहे. यामुळे अंतराळवीरांच्या सुरक्षित परतीची पूर्ण हमी मिळाली आहे..गगनयान मोहिमेच्या तयारीत एक अत्यंत महत्त्वाचा टप्पाडॉ. जितेंद्र सिंह यांच्या ट्विटमध्ये नमूद करण्यात आले की, ही चाचणी गगनयान मोहिमेच्या तयारीत एक अत्यंत महत्त्वाचा टप्पा ठरली आहे. कोणत्याही मानवी अंतराळ मोहिमेत मानवी जीविताची सुरक्षा ही सर्वोच्च प्राथमिकता असते. या चाचणीमुळे लँडिंग प्रक्रियेदरम्यान कोणताही अनपेक्षित अपघात टाळता येईल, अशी खात्री पटली आहे. प्रत्येक यशस्वी चाचणीमुळे इस्रो अंतिम प्रक्षेपणाच्या जवळ जाण्याची प्रक्रिया वेगाने होत आहे.गगनयान ही भारताची पहिली मानवी अंतराळ मोहीम आहे. यात तीन अंतराळवीरांच्या चमूला तीन दिवसांच्या मोहिमेसाठी पृथ्वीच्या ४०० किलोमीटर उंचीवरील निम्न कक्षेत पाठवले जाईल. मोहीम पूर्ण झाल्यानंतर त्यांना भारतीय सागरी हद्दीत सुरक्षितपणे उतरवण्यात येईल. डॉ. जितेंद्र सिंह यांच्या माहितीनुसार, भारताचे हे पहिले मानवी अंतराळ उड्डाण पुढील वर्षी नियोजित आहे..देशाच्या अंतराळ स्वप्नाला अधिक बळकटीही चाचणी केवळ एक प्रयोग नव्हती, तर देशाच्या अंतराळ स्वप्नाला अधिक बळकटी देणारी घटना आहे. इस्रोचे वैज्ञानिक आणि अभियंते सातत्याने असे प्रयोग करतात आणि प्रत्येक यश त्यांच्या अथक परिश्रमाचे फलित आहे. आयएडीटी-०२ च्या यशाने भारत अंतराळ इतिहासात आपले नाव कायमचे कोरण्याच्या उंबरठ्यावर पोहोचला आहे. ही बातमी देशातील अंतराळ प्रेमींसाठी प्रेरणादायी ठरली आहे.अंतराळ मोहिमांमध्ये सुरक्षितता ही सर्वात मोठी जबाबदारी असते. इस्रोने या चाचणीद्वारे ती जबाबदारी पूर्ण करण्याची तयारी दाखवली आहे. पॅराशूट प्रणालीची विश्वासार्हता सिद्ध झाल्याने आता गगनयान मोहिमेची अंतिम टप्प्याकडे वाटचाल वेगवान होईल..