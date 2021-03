भारत जपानसोबत चंद्रावर पाठवणार यान; LUPEX मिशनचा ISRO ने घेतला आढावा

बेंगलुरु : भारतीय अंतराळ संशोधन संस्था अर्थात इस्रो जपानसोबत काम करत आहे. जपानची अंतराळ संस्था एअरोस्पेस एक्स्प्लोरेशन एजेन्सी Japan Aerospace Exploration Agency (JAXA) अर्थात जाक्सासोबत 2024 मध्ये चंद्राच्या दक्षिण ध्रुवावर अंतराळयान पाठवण्याची तयारी इस्रो करत आहे. यासाठी दोन्हीही देशांचे अंतराळ संशोधक तयारी करत आहेत. Lunar Polar Exploration (LUPEX) mission म्हणजेच चंद्राच्या ध्रुवावरील संशोधन अभियानाबाबतच्या भागीदारीचा दोन्ही देशांच्या अंतराळ संस्थांनी संयुक्तरित्या आढावा घेतला. याअंतर्गत चंद्राच्या दक्षिण ध्रुवावर 2024 च्या आसपास अंतराळयान पाठवण्याचं ध्येय आहे.

