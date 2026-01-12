विज्ञान-तंत्र

ISRO PSLV Failure : इस्त्रोची वर्षातील पहिलीच मोहीम अयशस्वी, १६ उपग्रह अंतराळात गायब; नेमकं काय घडलं?

PSLV-C62 Mission : अपेक्षित ५०५ किमी सूर्य-समकालिक कक्षेत रॉकेट पोहोचू शकले नाही. देशाचा महत्त्वाचा गुप्तचर उपग्रह EOS-N1 (अन्वेषा) आणि इतर १५ लहान उपग्रह गायब झाले. इस्रोने डेटाचे सखोल विश्लेषण सुरू केले असून सविस्तर अहवाल लवकरच जाहीर केला जाणार आहे.
Yashwant Kshirsagar
जगातील सर्वात प्रतिष्ठित संस्थांपैकी एक असलेल्या भारतीय अंतराळ संशोधन संस्थेला (इस्रो) २०२६ च्या पहिल्याच मोहिमेत मोठा धक्का बसला. इस्रोचे विश्वसनीय रॉकेट, PSLV-C62, त्याच्या गंतव्यस्थानावर पोहोचण्यात अपयशी ठरले. श्रीहरिकोटा येथील सतीश धवन अंतराळ केंद्रातून एक शानदार आणि गडगडाट प्रक्षेपण होऊनही, तिसऱ्या टप्प्यात रॉकेटने नियंत्रण गमावले आणि देशाचा महत्त्वाचा गुप्तचर उपग्रह, अन्वेषा (EOS-N1) आणि इतर १५ लहान उपग्रह अवकाशात पाठवले.

