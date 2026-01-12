ISRO PSLV Failure : इस्त्रोची वर्षातील पहिलीच मोहीम अयशस्वी, १६ उपग्रह अंतराळात गायब; नेमकं काय घडलं?

जगातील सर्वात प्रतिष्ठित संस्थांपैकी एक असलेल्या भारतीय अंतराळ संशोधन संस्थेला (इस्रो) २०२६ च्या पहिल्याच मोहिमेत मोठा धक्का बसला. इस्रोचे विश्वसनीय रॉकेट, PSLV-C62, त्याच्या गंतव्यस्थानावर पोहोचण्यात अपयशी ठरले. श्रीहरिकोटा येथील सतीश धवन अंतराळ केंद्रातून एक शानदार आणि गडगडाट प्रक्षेपण होऊनही, तिसऱ्या टप्प्यात रॉकेटने नियंत्रण गमावले आणि देशाचा महत्त्वाचा गुप्तचर उपग्रह, अन्वेषा (EOS-N1) आणि इतर १५ लहान उपग्रह अवकाशात पाठवले. .उत्तम सुरुवात, पण तिसऱ्या टप्प्यात अडचण२६० टन वजनाचे PSLV-DL आवृत्ती सतीश धवन अंतराळ केंद्रावरून सकाळी १०:१७ वाजता यशस्वीरित्या उड्डाण केले. पहिले आणि दुसरे टप्पे पूर्णपणे सामान्यपणे पार पडले आणि सॉलिड बूस्टर सेपरेशन सुरळीत झाले. देशभरातील लोक थेट प्रक्षेपणाद्वारे प्रक्षेपण पाहत होते. पण तिसऱ्या टप्प्याच्या प्रक्षेपणानंतर, मोहिमेच्या नियंत्रण कक्षात अचानक शांतता पसरली. टेलीमेट्री डेटा येणे बंद झाले, ज्यामुळे हे स्पष्ट झाले की रॉकेट अपेक्षित ५०५ किमी सूर्य-समकालिक कक्षेत पोहोचू शकले नाही..GSAT-7R Satellite: भारतीय सैन्याची अंतराळात नवी ताकद! इस्रोकडून सर्वात प्रगत उपग्रह बाहुबली प्रक्षेपित; वैशिष्ट्य काय?.इस्रो प्रमुखांचे विधानइस्रो प्रमुख व्ही. नारायणन यांनी घटनेनंतर सांगितले की, "तिसऱ्या टप्प्याच्या समाप्तीपर्यंत रॉकेटची कामगिरी सामान्य होती, परंतु त्यानंतर, रोल रेट त्रुटी आढळून आली आणि रॉकेट त्याच्या इच्छित मार्गापासून दूर गेला. आम्ही डेटाचे विश्लेषण करत आहोत, परंतु अद्याप मोहीम पूर्ण झालेली नाही. आम्ही लवकरच तपशील शेअर करू." .मोहिमेचे उद्दिष्ट काय होते? या मोहिमेचे सर्वात मोठे नुकसान म्हणजे EOS-N1 (अन्वेषा) चे नुकसान. हा DRDO साठी बनवलेला हायपरस्पेक्ट्रल इमेजिंग उपग्रह होता, जो सीमांवर लक्ष ठेवण्यास आणि शत्रूच्या स्थानांची ओळख पटविण्यास अत्यंत सक्षम होता. तो सागरी देखरेखीसाठी डिझाइन करण्यात आला होता. याव्यतिरिक्त, या मोहिमेत भारत आणि परदेशातील स्टार्टअप्सनी बनवलेले इतर १५ लहान उपग्रह देखील समाविष्ट होते, ज्याची आता मोडतोड झालीय. यामध्ये भारतीय विद्यार्थ्यांनी विकसित केलेले प्रायोगिक उपग्रह, खाजगी कंपन्यांनी तंत्रज्ञान चाचण्या आणि स्पेनचे KID री-एंट्री प्रात्यक्षिक यांचा समावेश होता..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.