ISRO PSLV: ‘पीएसएलव्ही’च्या विकासामध्ये उद्योग समूहांचा सहभाग; इस्रोचे प्रमुख व्ही. नारायणन यांचे सूतोवाच

बंगळूर : 'इस्रो' 'पीएसएलव्ही (पोलर सॅटेलाइट लॉंच व्हेईकल) विकसित करण्याची ५० टक्के जबाबदारी उद्योग समूहांवर सोपविणार असल्याचे सूतोवाच भारतीय अंतराळ संशोधन संस्थेचे प्रमुख व्ही. नारायणन यांनी केले..ते येथील इंडिया मॅन्युफॅक्चरिंग शो (आयएमएस २०२५) मध्ये बोलत होते. आजघडीला 'इस्रो'च्या विविध मोहिमांत ८० ते ८५ टक्के योगदान भारतीय उद्योग देत आहेत, असे त्यांनी सांगितले. ते म्हणाले, ''पीएसएलव्ही रॉकेटचे पहिले पूर्ण मॉडेल भारतीय उद्योग समूहाने (एचएएल आणि एलअँडटी) तयार केले असून ते रॉकेट फेब्रुवारीपूर्वी प्रक्षेपित केले जाईल. .त्यानंतर प्रक्षेपण यशस्वी झाल्यावर 'पीएसएलव्ही'चे ५० टक्के उत्पादन खासगी उद्योगांकडे दिले जाईल. सीएमएस-०३ उपग्रह मोहिमेत वापरलेला गेलेला ८० टक्के भाग भारतीय कंपन्यांनी तयार केला होता.''.इस्रोने १९६३ मध्ये भारतातून अमेरिकेचे छोटे रॉकेट प्रक्षेपित केले होते. आज मात्र भारताने नासासोबत एकत्र येत 'निसार' भारतातच तयार करून तो भारतीय रॉकेटने प्रक्षेपित केला. त्यांनी सांगितले की, इस्रोच्या सर्व रॉकेटमध्ये ८० टक्के भाग भारतीय उद्योगात तयार होतात आणि सुमारे ४५० कंपन्या 'इस्रो'सोबत काम करत आहेत. .Gaganyaan Mission: 'गगनयान'चे ९० टक्के विकासकाम पूर्ण.केंद्र सरकारच्या अंतराळ क्षेत्रातील सुधारणा कार्यक्रमानंतर भारतात आता ३३० पेक्षा जास्त स्टार्टअप्स या क्षेत्रात कार्यरत आहेत. 'इस्रो'ने स्मॉल सॅटेलाइट लाँच व्हेईकल (एसएसएलव्ही) तंत्रज्ञान 'एचएएल' ला ५११ कोटी रुपयांच्या कराराने दिले असून, पुढे १६ एसएसएलव्ही रॉकेटचे उत्पादन खासगी कंपन्यांना दिले जाणार आहे. या वेळी त्यांनी भाषणात मंगळयान मोहिमेचेही कौतुक केले. ते म्हणाले, एकेकाळी सायकलीवर रॉकेटचे भाग नेणारा भारत आज स्वतःचे क्रायोजेनिक इंजिन तयार करतो. 'इस्रो'ने २९ जानेवारी २०२४ रोजी १००वे रॉकेट प्रक्षेपित केले. तसेच 'एचसीएल'सोबत ३२-बिट स्वदेशी संगणक चिप तयार केली आहे. सध्या भारत ५६ उपग्रह हाताळतो. हे प्रमाण तीन ते चार पट वाढवण्याचे लक्ष्य आहे.