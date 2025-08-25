विज्ञान-तंत्र

ISRO Successfully Tests: इस्रोची गगनयान मोहिमेसाठी यशस्वी इंटिग्रेटेड एअरड्रॉप चाचणी, चिनूक हेलिकॉप्टरने पाच टनाची कुपी सोडली

Gaganyaan Mission: इस्रोच्या गगनयान मोहिमेसाठी क्रू कॅप्सूलची इंटिग्रेटेड एअरड्रॉप चाचणी यशस्वी झाली. पॅराशूट प्रणालीने वेग कमी करून सुरक्षित उतरविण्याची क्षमता सिद्ध केली.
ISRO Successfully Tests
ISRO Successfully Testssakal
सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

बंगळूर : भारतीय अवकाश संशोधन संस्‍थेच्या (इस्रो) आगामी महत्त्वाकांक्षी ‘गगनयान’ मोहिमेसाठी रविवारी इंटिग्रेटेड एअरड्रॉप चाचणी घेण्यात झाली. या चाचणीसाठी चिनूक हेलिकाॅप्टरची मदत घेण्यात आली.

Loading content, please wait...
Technology
Isro
ISRO Gaganyaan mission
integrated airdrop test
Chinook helicopter

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com