विज्ञान-तंत्र

ISRO मध्ये 462 जागांसाठी मोठी पदभरती! कोणतीही लेखी परीक्षा नाही; डायरेक्ट निवड, अर्ज कसा करायचा? पाहा एकदम सोपी प्रोसेस

ISRO मध्ये ४६२ Apprentice पदांसाठी मोठी संधी आली आहे. २५ जुलैला वॉक-इन इंटरव्ह्यु आहे. अर्ज कसा करायचा जाणून घ्या
ISRO VSSC is recruiting 462 Apprentice posts. Walk-in interview on 25 July 2026 for Graduate and Technician Apprentices. Check eligibility and details.

ISRO VSSC is recruiting 462 Apprentice posts. Walk-in interview on 25 July 2026 for Graduate and Technician Apprentices. Check eligibility and details.

esakal

Saisimran Ghashi
Updated on

आकाशातील स्वप्ने पूर्ण करण्याची संधी शोधणाऱ्या युवकांसाठी ISRO ने एक उत्तम संधी उघडली आहे. भारतीय अंतराळ संशोधन संस्थेच्या विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर (VSSC) मध्ये Apprentice पदांसाठी भरती सुरू होणार आहे. ही संधी पदवीधर आणि डिप्लोमाधारक तरुणांसाठी आहे.

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