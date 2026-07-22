ISRO मध्ये 462 जागांसाठी मोठी पदभरती! कोणतीही लेखी परीक्षा नाही; डायरेक्ट निवड, अर्ज कसा करायचा? पाहा एकदम सोपी प्रोसेस

आकाशातील स्वप्ने पूर्ण करण्याची संधी शोधणाऱ्या युवकांसाठी ISRO ने एक उत्तम संधी उघडली आहे. भारतीय अंतराळ संशोधन संस्थेच्या विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर (VSSC) मध्ये Apprentice पदांसाठी भरती सुरू होणार आहे. ही संधी पदवीधर आणि डिप्लोमाधारक तरुणांसाठी आहे..किती जागा उपलब्ध?VSSC मध्ये एकूण ४६२ Apprentice पदे भरण्यात येणार आहेत. यात Graduate Apprentice साठी २७३ जागा आणि Technician Apprentice साठी १८९ जागा आहेत.कधी आणि कुठे होणार निवड प्रक्रिया?निवड प्रक्रिया २५ जुलै २०२६ रोजी सकाळी ९.३० ते सायंकाळी ५ वाजेपर्यंत होणार आहे. उमेदवारांना वॉक-इन इंटरव्ह्यूसाठी थेट VSSC, तिरुवनंतपुरम येथे उपस्थित राहावे लागेल. अर्ज फक्त त्या दिवशीच स्वीकारले जातील..ChatGPT च्या नावाने का विकले जातायत बास्केटबॉल? कंपनीच्या या प्लॅनचा तुमच्यावर होणार मोठा परिणाम, का? ते वाचा.कोण कोण अर्ज करू शकतात?पदवीधर (B.E/B.Tech/Bachelor in Hotel Management/Non-Engineering Graduation)डिप्लोमा धारकSC/ST, OBC, EWS आणि PWBD उमेदवारांसाठी आरक्षण व्यवस्था उपलब्ध.काय कागदपत्रे घेऊन जायचे?शैक्षणिक प्रमाणपत्रे (असल्यास प्रोव्हिजनल/फायनल)मार्कशीटजन्मतारीख प्रमाणपत्रजात/ओबीसी/ईडब्ल्यूएस/दिव्यांग प्रमाणपत्र (असल्यास)पासपोर्ट साइज फोटो.Electricity Bill: चार्जरचं बटण बंद करायला विसरताय ? मोबाईल-लॅपटॉप चार्जिंगवर 'इतका' होतो वर्षभराचा खर्च ! .निवड प्रक्रिया उमेदवारांच्या शैक्षणिक गुणवत्तेवर आधारित असेल. आरक्षण नियमांचे पालन केले जाईल.ISRO सारख्या प्रतिष्ठित संस्थेत Apprentice म्हणून काम करण्याची ही चांगली संधी आहे. इच्छुक उमेदवारांनी २५ जुलै २०२६ रोजी सकाळी लवकर पोहोचण्याचे नियोजन करावे.अधिक माहितीसाठी VSSC ISRO च्या अधिकृत वेबसाइटला भेट द्या..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.