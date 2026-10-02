Electric Vehicle Policy: सरकारी योजना! इलेक्ट्रिक वाहनांवर १५ लाख रुपयांपर्यंतची सवलत; काय आहे नवीन स्कीम?

J&K EV Policy 2026: पर्यावरणपूरक वाहतुकीला गती देण्यासाठी आणि नागरिकांना दिलासा देण्यासाठी सरकारने 'जम्मू आणि काश्मीर इलेक्ट्रिक व्हेईकल पॉलिसी २०२६'ची अधिकृत अधिसूचना जारी केली आहे. बर्फाच्छादित रस्ते आणि उणे तापमानातही इलेक्ट्रिक वाहनांचा वापर वाढावा आणि ते दैनंदिन जीवनाचा अविभाज्य भाग बनावेत, या उद्देशाने हे धोरण आखण्यात आले आहे. .जम्मू काश्मीर सरकारने या योजनेची घोषणा केली आहे. मुख्यमंत्री ओमर अब्दुल्ला यांच्या अध्यक्षतेखालील मंत्रिमंडळाने या धोरणाला मंजुरी दिल्यानंतर त्याची अंमलबजावणी सुरू झाली आहे. या ऐतिहासिक धोरणाच्या अधिसूचनेवर मुख्यमंत्री अब्दुल्ला यांनी परिवहन मंत्री सतीश शर्मा आणि संपूर्ण परिवहन विभागाचे अभिनंदन करताना स्पष्ट केले की, ही नवीन ईव्ही पॉलिसी जम्मू-काश्मीरमध्ये हरित व प्रदूषणमुक्त वाहतूक व्यवस्थेसाठी एक भक्कम पायाभूत सुविधांचे जाळे तयार करेल..Manmad-Indore Railway;मनमाड-इंदूर रेल्वेसाठी ४,९३० कोटींची निविदा;\nमहू-ग्यासपूरखेडी ७२.६६ किलोमीटर मार्ग; ४८ महिन्यांची कामासाठी मुदत.हे धोरण २०२६ ते २०३२ या पुढील ६ वर्षांसाठी शाश्वत इलेक्ट्रिक मोबिलिटीचा सर्वसमावेशक आराखडा मांडते. याअंतर्गत येत्या ६ वर्षांत जम्मू-काश्मीरमधील रस्त्यांवर सुमारे १ लाख ४० हजार इलेक्ट्रिक वाहने उतरवण्याचे महत्त्वाकांक्षी उद्दिष्ट निश्चित करण्यात आले आहे. केवळ ईव्ही खरेदीला प्रोत्साहन देणे एवढ्यापुरतेच हे धोरण मर्यादित नसून चार्जिंग नेटवर्कचा विस्तार करणे, पॉवर ग्रीडशी सुसूत्रता साधणे, खाजगी क्षेत्राचा सहभाग वाढवणे, कुशल मनुष्यबळ तयार करणे आणि नवीन रोजगाराच्या संधी निर्माण करणे यावर भर दिला गेला आहे. हे धोरण जम्मू-काश्मीरमधील सर्व २० जिल्ह्यांमध्ये एकाच वेळी प्रभावीपणे राबवले जाणार आहे..इलेक्ट्रिक वाहनांच्या वापरासाठी सर्वात महत्त्वाची गरज म्हणजे चार्जिंगचे जाळे होय; त्यामुळे या धोरणांतर्गत संपूर्ण प्रदेशात ९०० सार्वजनिक चार्जिंग स्टेशन्स उभारण्यात येणार आहेत. यामध्ये १४० जलद चार्जिंग हबचा समावेश असून ते शहरी भाग आणि प्रमुख महामार्गांवरील कॉरिडोअरमध्ये विकसित केले जातील. याशिवाय, गृहनिर्माण आणि इमारत नियमावलीत महत्त्वाचे बदल करण्यात आले आहेत; ज्यानुसार भविष्यातील सर्व इमारती आणि वाहनतळांच्या एकूण पार्किंग क्षमतेपैकी किमान २० टक्के जागा 'ईव्ही-रेडी' ठेवणे बंधनकारक करण्यात आले आहे..Tukaram Mundhe Election Commissioner : तुकाराम मुंढे निवडणूक आयुक्त होणार? मुंबईच्या आंदोलनात कोणी केली मागणी.इलेक्ट्रिक वाहनांच्या खरेदीचा सुरुवातीचा खर्च आणि कर्जाचा बोजा कमी करण्यासाठी सरकारने ईव्ही कर्जावर ३ ते ५ टक्के व्याज अनुदान देण्याची तरतूद केली आहे. पात्र ग्राहकांना जास्तीत जास्त ३६ महिन्यांपर्यंत या व्याज सवलतीचा थेट फायदा घेता येईल. याव्यतिरिक्त जुनी आणि जास्त प्रदूषण पसरवणारी वाहने स्क्रॅप करून त्यांच्या जागी नवीन इलेक्ट्रिक वाहने घेणाऱ्या ग्राहकांना आर्थिक मदत देण्यासाठी दरवर्षी ५० कोटी रुपयांची बजेट तरतूद असलेले 'स्क्रॅपेज-लिंक्ड इन्सेंटिव्ह' दिले जाणार आहे.