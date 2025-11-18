Hotstar सब्स्क्रिप्शन पूर्णपणे फ्री! सोबत मिळणार 15GB डेटा, काय आहे हा धमाकेदार प्लॅन? जाणून घ्या

Disney Plus Hotstar Recharge Plan : मनोरंजनप्रेमींनो तुमच्या साठी आनंदाची बातमी आहे. रिलायन्स जिओने पुन्हा एकदा ग्राहकांना खूश करण्याचा नवा फंडा आणला आहे. आता फक्त 195 रुपयांत तब्बल 90 दिवसांसाठी Disney Plus Hotstarचा मोबाइल सबस्क्रिप्शन आणि त्यातही 15 GB हायस्पीड डेटा पूर्णपणे मोफत मिळणार आहे. होय तुम्ही बरोबर वाचलंत..हॉटस्टारची थेट सबस्क्रिप्शन घेतल्यास 349 रुपये द्यावे लागतात, पण जिओच्या या प्लॅनमधून तुमची थेट 154 रुपयांची बचत होते.या खास प्लॅनची खरी मजा म्हणजे कमी पैशात जास्त मनोरंजन. 195 रुपयांत मिळणारा हा पॅक 90 दिवस वैध आहे, त्यात 15 GB वेगवान डेटा आहे आणि Disney+Hotstarचा मोबाइल सबस्क्रिप्शन (टीव्ही + मोबाइल दोन्ही डिव्हाइसवर चालेल) पूर्णपणे समाविष्ट आहे. क्रिकेटच्या लाईव्ह मॅचेस, नवीन बॉलीवूड चित्रपट, वेब सिरीज आणि डिस्नीचे सर्व कंटेंट तुम्ही फक्त जाहिरातींसह पाहू शकता. एका स्क्रीनवर स्ट्रीमिंग करता येईल आणि हा लाभ फक्त जिओ सिम वापरकर्त्यांनाच मिळेल..VIP Mobile Number Process : घरबसल्या तुम्हाला मिळेल VIP मोबाईल नंबर; 10 मिनिटात कन्फर्म फ्री रजिस्ट्रेशन, सीक्रेट ट्रिक पाहा.हॉटस्टारचा स्वतःचा सुपर प्लॅन 349 रुपयांत दोन स्क्रीनवर स्ट्रीमिंग देतो, पण त्यासाठी वेगळा डेटा प्लॅन घ्यावा लागतो. जिओचा हा प्लॅन मात्र एकाच रिचार्जमध्ये डेटा आणि OTT दोन्ही देतो म्हणजे खिशाला परवडणारा आणि सोयीस्कर आहे. जिओकडे हॉटस्टारसह एकूण तीन खास प्लॅन आहेत195 रुपये – 15 GB डेटा + 90 दिवस हॉटस्टार (सर्वात स्वस्त आणि लोकप्रिय)100 रुपये – कमी डेटा, कमी वैधता949 रुपये – जास्त डेटा आणि प्रीमियम फायदे.OpenAI Startup : फॅक्टरीत बनणार हवं तसं बाळ! आयुष्यभर कसलाच आजार नसेल; पाण्यासारखा पैसा ओततायत लोक; काय आहे Gene-Edited Baby.पण जर तुम्हाला फक्त हॉटस्टार आणि पुरेसा डेटा हवा असेल, तर 195 रुपयांचा प्लॅन हा नंबर वन पर्याय आहे. कॉलिंग सुविधा नाही, पण मनोरंजनासाठी हा प्लॅन परफेक्ट आहे.आजच तुमच्या जिओ सिमवर रिचार्ज करा आणि 195 रुपयांत तीन महिने हॉटस्टारचा पूर्ण मजा घ्या...सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.