विज्ञान-तंत्र

भन्नाट ऑफर! Wi-Fi सोबत ५०० हून अधिक TV चॅनेल्स मोफत; कोणत्या कंपनीचा प्लॅन? Jio, Airtel की BSNL

Jio Broadband Plan at Rs 399: Price, Speed and Benefits: जिओ, एअरटेल आणि बीएसएनएलच्या स्वस्त ब्रॉडबँड प्लॅन्सची तुलना करा. किंमत, इंटरनेट स्पीड, डेटा आणि मोफत टीव्ही चॅनेल्सचे फायदे जाणून घ्या.
Jio, Airtel and BSNL broadband plans compared by price, internet speed, monthly data benefits and additional entertainment services

Jio, Airtel and BSNL broadband plans compared by price, internet speed, monthly data benefits and additional entertainment services

esakal

Sandip Kapde
Updated on

घरी वाय-फाय कनेक्शन बसवण्याचा विचार करत असाल, तर रिलायन्स जिओ, भारती एअरटेल आणि बीएसएनएल या कंपन्यांच्या ब्रॉडबँड प्लॅन्सची तुलना करणे महत्त्वाचे ठरते. या तिन्ही कंपन्या भारतातील वायर्ड ब्रॉडबँड क्षेत्रात कार्यरत असून ग्राहकांना वेगवेगळ्या किमतींमध्ये इंटरनेट सेवा देतात. यापैकी कोणती कंपनी सर्वात कमी किमतीत कनेक्शन देते, कोणत्या प्लॅनमध्ये अधिक इंटरनेट स्पीड मिळतो आणि कोणत्या सेवेत अतिरिक्त फायदे उपलब्ध आहेत, याची माहिती जाणून घेऊया.

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