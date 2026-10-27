भन्नाट ऑफर! Wi-Fi सोबत ५०० हून अधिक TV चॅनेल्स मोफत; कोणत्या कंपनीचा प्लॅन? Jio, Airtel की BSNL

घरी वाय-फाय कनेक्शन बसवण्याचा विचार करत असाल, तर रिलायन्स जिओ, भारती एअरटेल आणि बीएसएनएल या कंपन्यांच्या ब्रॉडबँड प्लॅन्सची तुलना करणे महत्त्वाचे ठरते. या तिन्ही कंपन्या भारतातील वायर्ड ब्रॉडबँड क्षेत्रात कार्यरत असून ग्राहकांना वेगवेगळ्या किमतींमध्ये इंटरनेट सेवा देतात. यापैकी कोणती कंपनी सर्वात कमी किमतीत कनेक्शन देते, कोणत्या प्लॅनमध्ये अधिक इंटरनेट स्पीड मिळतो आणि कोणत्या सेवेत अतिरिक्त फायदे उपलब्ध आहेत, याची माहिती जाणून घेऊया..जिओचा ३९९ रुपयांचा प्लॅन सर्वात स्वस्तरिलायन्स जिओकडून ग्राहकांसाठी ३९९ रुपयांचा ब्रॉडबँड प्लॅन उपलब्ध आहे. हा कंपनीचा सर्वात स्वस्त प्लॅन असून त्यामध्ये ३० एमबीपीएसपर्यंत इंटरनेट स्पीड मिळतो. याशिवाय दरमहा ३.३ टीबी डेटा वापरण्याची सुविधा दिली जाते. या प्लॅनमध्ये अनलिमिटेड डेटा आणि मोफत व्हॉईस कॉलिंगचाही समावेश आहे.मात्र, लँडलाइनवरून कॉल करण्यासाठी ग्राहकांना स्वतंत्र फोन डिव्हाइस खरेदी करावे लागते. तसेच, या प्लॅनच्या मूळ किमतीव्यतिरिक्त जीएसटी भरावा लागतो. कमी किमतीत ब्रॉडबँड कनेक्शन घेऊ इच्छिणाऱ्या ग्राहकांसाठी हा पर्याय उपलब्ध आहे..एअरटेलचा ४९९ रुपयांचा प्लॅनभारती एअरटेलच्या होम सर्व्हिसेसअंतर्गत ४९९ रुपयांचा ब्रॉडबँड प्लॅन उपलब्ध आहे. कंपनीच्या या प्लॅनमध्ये दरमहा ३.३ टीबी डेटा आणि ४० एमबीपीएसपर्यंत इंटरनेट स्पीड मिळतो. जिओच्या प्लॅनच्या तुलनेत यामध्ये इंटरनेटचा वेग अधिक आहे.या प्लॅनसोबत ग्राहकांना १२ महिन्यांसाठी अॅडोबी एक्सप्रेस प्रीमियम आणि गुगल वनचे सबस्क्रिप्शन दिले जाते. या सुविधांव्यतिरिक्त इतर कोणतेही मोठे अतिरिक्त फायदे या प्लॅनमध्ये नमूद केलेले नाहीत. एअरटेलच्या ग्राहकांनाही जीएसटी स्वतंत्रपणे भरावा लागतो. त्यामुळे प्रत्यक्षात कनेक्शनसाठी मोजावी लागणारी रक्कम ४९९ रुपयांपेक्षा अधिक असते..WhatsApp Update: 1 जानेवारी 2027 पासून WhatsApp, Snapchat, Telegram बंद होणार? SIM कार्डबाबत नवा नियम काय? .बीएसएनएलचा प्लॅन देतो अधिक स्पीडबीएसएनएलचा ४९९ रुपयांचा ब्रॉडबँड प्लॅन हा कंपनीच्या मूलभूत ऑफर्सपैकी एक आहे. काही सर्कलमध्ये कंपनी यापेक्षाही कमी किमतीचे होम ब्रॉडबँड प्लॅन्स देते. मात्र, हे पर्याय प्रामुख्याने ग्रामीण भागांसाठी असून सर्व ठिकाणी उपलब्ध नाहीत. याउलट, ४९९ रुपयांचा प्लॅन सर्वत्र उपलब्ध असलेली मूलभूत ऑफर आहे.या प्लॅनमध्ये ६० एमबीपीएसपर्यंत इंटरनेट स्पीड आणि दरमहा ३.३ टीबीपर्यंत डेटा मिळतो. विशेष म्हणजे, यामध्ये आयएफटीव्ही (IFTV) सेवेचाही समावेश आहे. या सुविधेअंतर्गत ग्राहकांना ५०० हून अधिक मोफत टीव्ही चॅनेल्स पाहता येतात. त्यामुळे इंटरनेटसोबत मनोरंजनाची सुविधाही या प्लॅनमध्ये उपलब्ध आहे..दीर्घ वैधतेचे पर्यायही उपलब्धजिओ, एअरटेल आणि बीएसएनएल या तिन्ही कंपन्यांकडून अधिक वैधतेसह ब्रॉडबँड प्लॅन्स घेण्याची सुविधाही उपलब्ध आहे. मात्र, निवडलेल्या प्लॅनच्या किमतीवर जीएसटी लागू होणार असल्याने ग्राहकांना नमूद केलेल्या दरापेक्षा काहीशी अधिक रक्कम भरावी लागेल.एकूणच, तिन्ही कंपन्यांच्या प्लॅन्समध्ये वेगवेगळे फायदे आहेत. जिओचा ३९९ रुपयांचा प्लॅन सर्वात स्वस्त असून एअरटेलच्या ४९९ रुपयांच्या प्लॅनमध्ये अधिक इंटरनेट स्पीड आणि निवडक डिजिटल सबस्क्रिप्शन्स मिळतात. दुसरीकडे, बीएसएनएलचा ४९९ रुपयांचा प्लॅन ६० एमबीपीएसपर्यंतचा स्पीड आणि ५०० हून अधिक मोफत टीव्ही चॅनेल्सची सुविधा देतो. त्यामुळे या तिन्ही कंपन्यांच्या उपलब्ध पर्यायांमध्ये इंटरनेटचा वेग, किंमत आणि अतिरिक्त सुविधांच्या आधारे तुलना करता येते..TV पाहण्याची पद्धत बदलणार! सेट-टॉप बॉक्सशिवाय ५०० हून अधिक चॅनेल्स, प्लॅन फक्त १९९ रुपयांपासून, टाटा प्लेची भन्नाट ऑफर.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.