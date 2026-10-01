Jio ची मोठी ऑफर! 6 महिन्यांचा रिचार्ज आणि 14GB डेटा मिळणार फ्री; 'या' युझर्सना होणार फायदा...

JioBharat 4G Phone Offer: रिलायन्स जिओने आपल्या 10 व्या वर्धापन दिनाचे (10th Anniversary Offer) औचित्य साधून ग्राहकांसाठी एक मोठी ऑफर जाहीर केली आहे. देशातील सुमारे 20 कोटी 2G युझर्सना डिजिटल नेटवर्कशी जोडण्याच्या उद्देशाने जिओने 'जिओभारत 4G' (JioBharat 4G) फोनवर मोफत रिचार्ज आणि डेटाची धमाकेदार ऑफर आणली आहे. या योजनेमुळे आता फक्त 299 रुपयांच्या प्रभावी किंमतीत युझर्सना नवीन 4G फोन खरेदी करता येणार आहे..नेमकी काय आहे जिओची ऑफर?रिलायन्स समुहाने सुमारे 5 वर्षांपूर्वी आपल्या वार्षिक सर्वसाधारण बैठकीत देशातील सर्व 2G ग्राहकांना 4G डिजिटल क्रांतीत आणण्याचे ध्येय निश्चित केले होते. तेच वचन पूर्ण करत कंपनीने ही नवीन ऑफर बाजारात आणली आहे.फोनची मूळ किंमत: जिओभारत 4G फोन खरेदी करण्यासाठी ग्राहकांना सुरुवातीला 1,499 रुपये द्यावे लागतील.6 महिन्यांचा रिचार्ज मोफत: हा फोन खरेदी करणाऱ्या ग्राहकांना पुढील 6 महिन्यांसाठी (180 दिवस) मोफत रिचार्ज प्लॅन दिला जात आहे..Vivo Smartphone: 10,000mAh बॅटरी आणि 1.5K AMOLED डिस्प्लेसह येतोय Vivo S2 FE 5G; पाहा दमदार फीचर्स अन् किंमत... .डेटा अन् कॉलिंग: या 6 महिन्यांच्या कालावधीत ग्राहकांना दरमहा 14GB हाय-स्पीड डेटा आणि अमर्याद (Unlimited HD) व्हॉइस कॉलिंगची सुविधा मोफत मिळेल.फोनची प्रभावी किंमत: साधारणपणे 2G युझर्स दरमहा 199 रुपयांचा रिचार्ज करतात, ज्याचा 6 महिन्यांचा खर्च सुमारे 1,200 रुपये होतो. मोफत मिळणाऱ्या या 1,200 रुपयांच्या रिचार्जची किंमत वजा केल्यास, हा नवीन 4G फोन ग्राहकांसाठी फक्त 299 रुपयांत उपलब्ध होतो..jio भारत 4G फोनची वैशिष्ट्ये अन् मनोरंजन सुविधाफक्त मोफत कॉलिंग आणि डेटाच नाही, तर 2G वरून 4G वर अपग्रेड होणाऱ्या ग्राहकांसाठी जिओने अनेक डिजिटल फीचर्स दिले आहेत-मनोरंजनाचा खजिना: फोनमध्ये JioTV वर 500 पेक्षा जास्त थेट टीव्ही चॅनेल्स पाहता येतील. तसेच JioHotstar वर चित्रपट, वेब सीरिज आणि थेट क्रिकेट सामन्यांचा आनंद घेता येईल.डिजिटल पेमेंट: या फोनमध्ये 'जिओपे' (JioPay) ची सुविधा देण्यात आली आहे, ज्याद्वारे युझर्स सहजरीत्या UPI पेमेंट करू शकतील..बॅटरी अन् डिस्प्ले: फोनमध्ये 2.4 इंच स्क्रीन आणि दीर्घकाळ टिकणारी 2000mAh क्षमतेची बॅटरी देण्यात आली आहे.पात्र मॉडेल्स: ही 6 महिन्यांची मोफत रिचार्ज ऑफर जिओभारतच्या निवडक A1, B1, B2 आणि B3 या मॉडेल्सवर लागू करण्यात आली आहे.जिओच्या या ऑफरमुळे बजेट फोनच्या बाजारात मोठी स्पर्धा निर्माण झाली असून, अजूनही 2G फोन वापरणाऱ्या कोट्यवधी नागरिकांसाठी 4G वर अपग्रेड होण्याची ही सुवर्णसंधी मानली जात आहे..Jio Recharge: जिओकडून युजर्सना मोठे गिफ्ट! 1,299 च्या रिचार्जवर JioAICloud चे 50GB स्टोरेज पूर्णपणे फ्री! .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.