Jio Independence Day Offer: 15 महिने इंटरनेट आणि 12+ OTT फ्री! जिओने स्वातंत्र्यदिनानिमित्त आणली भन्नाट ऑफर!

Jio Broadband Dhamaka Offer: स्वातंत्र्यदिनानिमित्त (Independence Day Offer) रिलायन्स जिओने आपल्या ब्रॉडबँड ग्राहकांसाठी एक मोठी आणि आकर्षक ऑफर जाहीर केली आहे. कंपनीने आपल्या 15 महिन्यांच्या वैधता असलेल्या 100 Mbps ब्रॉडबँड प्लॅनच्या किंमतीत थेट 6,000 रुपयांची कपात केली आहे.यापूर्वी या 15 महिन्यांच्या प्लॅनसाठी ग्राहकांना 16,000 रुपये मोजावे लागत होते, पण या विशेष ऑफरमध्ये आता हा प्लॅन 10,000 रुपयांमध्ये उपलब्ध आहे. म्हणजेच ग्राहकांची थेट 6,000 रुपयांची बचत होणार आहे..दरमहा तब्बल 400 रुपयांची बचतया ऑफरचा महिन्याचा हिशोब पाहिला तर, आधी ग्राहकांना प्रतिमहिना सुमारे 1,066 रुपये खर्च येतो. पण आता या नवीन ऑफरमुळे महिन्याचा खर्च 666 रुपयांपर्यंत खाली आला आहे. म्हणजेच दरमहा ग्राहकांना थेट 400 रुपयांचा फायदा मिळणार आहे.ही ऑफर सध्या MyJio अॅपवर रोलआउट केली जात असून टप्प्याटप्प्याने सर्व ग्राहकांसाठी उपलब्ध होत आहे..Kia Sorento: फॉर्च्यूनरला टक्कर! कियाची पहिली हायब्रिड SUV 'Sorento' लाँचसाठी तयार; प्री-बुकिंग सुरू!.या प्लॅनमध्ये काय-काय मिळणार ?किंमत कमी झाली असली तरी प्लॅनचे सर्व मुख्य फायदे कायम ठेवण्यात आले आहेत-हाय-स्पीड इंटरनेट: 100 Mbps च्या वेगाने अमर्याद (Unlimited) इंटरनेट डेटा. वर्क फ्रॉम होम, 4K व्हिडिओ स्ट्रीमिंग, ऑनलाईन क्लासेस आणि गेमिंगसाठी हा स्पीड उत्तम मानला जातो.फ्री OTT सब्सक्रिप्शन: JioHotstar, Sony LIV, ZEE5 यांसह 12 हून अधिक लोकप्रिय OTT प्लॅटफॉर्म्सचे मोफत अॅक्सेस.1000+ लाईव्ह टीव्ही चॅनेल्स: बातम्या, खेळ, मनोरंजन आणि प्रादेशिक भाषांमधील 1000 पेक्षा जास्त टीव्ही चॅनेल्स मोफत..जिओचे नवीन होम प्लॅन्स (Jio Home Plans)या ऑफरशिवाय जिओने नुकतेच आपले अपडेटेड Home Packs देखील बाजारात आणले आहेत-फक्त टीव्ही प्लॅन: दरमहा 400 रुपयांपासून सुरुवात.फक्त ब्रॉडबँड प्लॅन: दरमहा 450 रुपयांपासून सुरुवात.Wi-Fi + TV + OTT कॉम्बो: दरमहा 555 रुपयांपासून सुरुवात.जर तुम्ही नवीन ब्रॉडबँड कनेक्शन घेण्याचा विचार करत असाल किंवा जुना प्लॅन रीचार्ज करणार असाल, तर जिओची ही स्वातंत्र्यदिन ऑफर एक अत्यंत फायदेशीर पर्याय ठरू शकते..भारतात लाँच होणार Vivo S2! मिड-बजेटमध्ये प्रीमियम फीचर्स! 7050mAh बॅटरीसह 4K व्हिडिओ रेकॉर्डिंग! किंमत फक्त... .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.