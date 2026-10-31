Recharge Plan : मार्केटमध्ये धमाका... फक्त १४७ रुपयांत अनलिमिटेड कॉलिंग! 'या' स्वस्त रिचार्ज प्लॅनमध्ये आणखी काय मिळतं?

मोबाईल रिचार्जचा खर्च कमी ठेवू इच्छिणाऱ्या ग्राहकांसाठी जिओकडे वेगवेगळ्या किमतींचे प्रीपेड प्लॅन उपलब्ध आहेत. विशेष म्हणजे, या प्लॅनमध्ये इंटरनेट डेटाऐवजी व्हॉइस कॉलिंगला प्राधान्य देण्यात आले आहे. १४७ रुपयांपासून सुरू होणाऱ्या या रिचार्जमध्ये सर्व नेटवर्कवर अनलिमिटेड कॉलिंग आणि ठरावीक संख्येने एसएमएस पाठवण्याची सुविधा मिळते. तसेच, ग्राहकांच्या गरजेनुसार २२ दिवसांपासून ते ३३६ दिवसांपर्यंत वैधता असलेले पर्याय उपलब्ध आहेत. यामध्ये काही प्लॅनसोबत जिओ टीव्ही आणि जिओ एआय क्लाउडसारखे अतिरिक्त फायदेही दिले जातात..१४७ रुपयांत २२ दिवसांची वैधताजिओचा १४७ रुपयांचा रिचार्ज हा कंपनीच्या सर्वात स्वस्त व्हॉइस ओन्ली प्रीपेड प्लॅनपैकी एक आहे. या प्लॅनची वैधता २२ दिवसांची असून ग्राहकांना कोणत्याही नेटवर्कवर अमर्यादित व्हॉइस कॉल करता येतात. याशिवाय एकूण ३०० एसएमएस पाठवण्याची सुविधाही मिळते. कमी किमतीत केवळ कॉलिंग आणि एसएमएसची गरज असणाऱ्या ग्राहकांसाठी हा पर्याय आहे..१७७ आणि १९६ रुपयांचे रिचार्ज पर्याय१७७ रुपयांच्या प्रीपेड प्लॅनमध्ये २८ दिवसांची वैधता मिळते. यामध्ये सर्व नेटवर्कवर अनलिमिटेड कॉलिंग करता येते. तसेच, एकूण ३०० एसएमएसची सुविधाही दिली जाते.तर १९६ रुपयांच्या प्लॅनची वैधता ३० दिवसांची आहे. या रिचार्जमध्येही सर्व नेटवर्कवर अमर्यादित कॉलिंग आणि एकूण ३०० एसएमएस मिळतात. त्यामुळे जवळपास महिनाभराची वैधता हवी असलेल्या ग्राहकांसाठी हा पर्याय उपलब्ध आहे..Ration Card e-KYC: रेशनकार्डधारकांसाठी महत्त्वाची बातमी! आता घरबसल्या करता येणार ई-केवायसी; जाणून घ्या संपूर्ण प्रक्रिया .१९७ रुपयांचा महिनाभराचा प्लॅनजिओच्या १९७ रुपयांच्या प्रीपेड रिचार्जमध्ये संपूर्ण महिन्याची वैधता दिली जाते. या प्लॅनमध्ये कोणत्याही नेटवर्कवर अनलिमिटेड कॉलिंग करता येते. यासोबतच ग्राहकांना एकूण ३०० एसएमएस पाठवण्याची सुविधाही मिळते..४४८ रुपयांत ८४ दिवसांची वैधतादीर्घकाळासाठी रिचार्ज करण्याचा विचार करणाऱ्या ग्राहकांसाठी ४४८ रुपयांचा प्लॅन उपलब्ध आहे. या रिचार्जची वैधता ८४ दिवसांची असून सर्व नेटवर्कवर अमर्यादित कॉलिंग करता येते. याशिवाय एकूण १,००० एसएमएस मिळतात. या प्लॅनमध्ये जिओ टीव्ही आणि जिओ एआय क्लाउड यांसारखे अतिरिक्त फायदेही समाविष्ट आहेत..१,७४८ रुपयांच्या प्लॅनमध्ये ३३६ दिवसांची वैधताजिओचा १,७४८ रुपयांचा प्रीपेड प्लॅन दीर्घ वैधतेचा पर्याय आहे. या रिचार्जमध्ये तब्बल ३३६ दिवसांची वैधता मिळते. ग्राहकांना सर्व नेटवर्कवर अनलिमिटेड कॉलिंगची सुविधा असून एकूण ३,६०० एसएमएस पाठवता येतात. यासोबतच जिओ टीव्ही आणि जिओ एआय क्लाउडसारखे अतिरिक्त फायदेही दिले जातात.अशा प्रकारे जिओकडे १४७ रुपयांपासून १,७४८ रुपयांपर्यंतचे विविध व्हॉइस ओन्ली रिचार्ज पर्याय उपलब्ध असून, ग्राहकांना आपल्या गरजेनुसार वैधता आणि एसएमएस सुविधेचा पर्याय निवडता येतो..सगळे गाढ झोपेत असताना भारताने रचला अंतराळात इतिहास! रात्री ११:५१ वाजता नेमकं काय घडलं? ISRO ची मोठी कामगिरी!.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.