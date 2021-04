Jio नं केला Airtel सोबत करार; भारतात सर्व्हिस अधिक सक्षम करण्यासाठी उचललं पाऊल

नागपूर : Jio आणि Airtel या दोन्ही कंपन्या एकमेकांच्या स्पर्धेत आहेत. मात्र जर आम्ही असे म्हणू की या कंपन्यांनी एकमेकांबरोबर करार केला आहे? विश्वास बसत नाही ना? पण हे खरं आहे. भारतीय दूरसंचार उद्योगाकडून ताजी आणि सर्वात मोठी बातमी समोर आली आहे. रिलायन्स जिओ आणि एअरटेल या दोन दूरसंचार कंपन्यांनी दिल्ली, मुंबई आणि आंध्र प्रदेश सर्कलमधील 800 मेगाहर्ट्झ बँडमध्ये काही स्पेक्ट्रम खरेदी करण्याचा करार केला आहे. जिओने जवळपास 1,497 कोटी रुपयांमध्ये हा करार केला आहे. या कराराच्या परिणामी, कंपनी 800 मेगाहर्ट्झ बँडमध्ये रिलायन्स जिओला मिळणार्या अतिरिक्त स्पेक्ट्रमचा वापर करून आंध्र प्रदेश, दिल्ली आणि मुंबईतील ग्राहकांना चांगली सेवा प्रदान करू शकेल. एअरटेलच्या प्रसिद्धीपत्रकात म्हटले आहे की, जिओ आणि एअरटेल यांच्यात 1,497 कोटी रुपयांचा करार झाला आहे. त्यानंतर दिल्ली, मुंबई आणि आंध्र प्रदेश सर्कलमध्ये जियोचे 7.5 मेगाहर्ट्झ अतिरिक्त स्पेक्ट्रम असतील. कंपनी आंध्र प्रदेशमध्ये आपला जास्तीत जास्त वाटा वापरेल, जी 3.75 मेगाहर्ट्झ असेल. याशिवाय दिल्लीत 1.25 मेगाहर्ट्झ आणि मुंबईत 2.50 मेगाहर्ट्झचा वापर केला जाईल. निश्चितपणे अतिरिक्त स्पेक्ट्रममुळे, जिओ ग्राहकांना भविष्यात चांगल्या सेवा मिळू शकतील. नागपुरात का फुगतोय कोरोनाचा आकडा? धक्कादायक माहिती आली समोर; चूक नेमकी कोणाची? या करारासंदर्भात रिलायन्स जिओ यांचे म्हणणे आहे की नवीन स्पेक्ट्रम जोडल्यामुळे कंपनीची पायाभूत सुविधा आणि नेटवर्क क्षमता सुधारतील. या अतिरिक्त स्पेक्ट्रमनंतर, रिलायन्स जिओकडे आंध्र प्रदेश आणि दिल्ली सर्कलमधील 800 मेगाहर्ट्झ बँडमध्ये 2X10 मेगाहर्ट्झ स्पेक्ट्रम आणि मुंबई सर्कलच्या 800 मेगाहर्ट्झ बँडमध्ये 2 एक्स 15 मेगाहर्ट्ज स्पेक्ट्रम उपलब्ध आहे. या तिन्ही मंडळांमध्ये ग्राहकांच्या सेवांमध्ये अधिक सामर्थ्य दिसेल, असा कंपनीचा दावा आहे. या कराराचा फायदा वापरकर्त्यांना केव्हा होईल याचा एक नेमका टाइमफ्रेम अद्याप सामायिक केला गेला नाही. जिओने नमूद केले आहे की व्यापार करार दूरसंचार विभागाने (डीओटी) जारी केलेल्या स्पेक्ट्रम व्यापार मार्गदर्शक सूचनांच्या अनुषंगाने केला होता आणि तो नियामक आणि वैधानिक मंजुरीच्या अधीन आहे. संकलन आणि संपादन - अथर्व महांकाळ

