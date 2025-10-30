Jio offers: जिओ ग्राहकांना खुशखबर! 35 हजार रुपयांची मोफत सेवा मिळणार; सुरुवातीला 'याच' ग्राहकांना फायदा

Jio India: रिलायन्स जिओने ग्राहकांना मोठं गिफ्ट देण्याचा निर्णय घेतला आहे. जिओने Google सोबत AI तंत्रज्ञानासंदर्भात मोठी भागीदारी केली आहे. या भागीदारी अंतर्गत सर्व पात्र जिओ वापरकर्त्यांना पुढच्या १८ महिन्यांसाठी Google AI Pro चे प्रीमियम सब्सक्रिप्शन अगदी मोफत मिळणार आहे. यापूर्वी एअरटेल कंपनीने वापरकर्त्यांसाठी Perplexity Pro सब्सक्रिप्शन एक वर्षासाठी मोफत देण्याची घोषणा केली होती. आता जिओनेही आपल्या ग्राहकांना मोफत एआय सब्सक्रिप्शन देण्याचा निर्णय घेतला आहे..३५,१०० रुपयांची प्रीमियम सेवा मोफतजिओने कंपनीने दिलेल्या माहितीनुसार, Google AI Pro सब्सक्रिप्शनची अंदाजित किंमत ३५,१०० रुपये आहे. एवढ्या रकमेची सेवा जिओ वापरकर्त्यांना मोफत मिळणार आहे. याआधी Perplexity आणि ChatGPT (ChatGPT Go) यांनी भारतीय युजर्ससाठी मोफत प्रो सब्सक्रिप्शनची घोषणा केली होती, आणि आता गूगलने जिओच्या माध्यमातून हा मोठा निर्णय घेतला आहे..Justice Suryakant India’s New Chief Justice : न्यायमूर्ती सूर्यकांत असणार भारताचे नवे सरन्यायाधीश! राष्ट्रपतींनी केली नियुक्ती.ग्राहकांना नेमकं काय मिळणार?जिओ वापरकर्त्यांना MyJio या ॲपद्वारे Google AI Pro सब्सक्रिप्शन मोफत मिळणार आहे. प्लॅनमध्ये एआय सुविधेसह अनेक प्रीमियम टूल्सचा समावेश असेल. तसेच 2 TB क्लाउड स्टोरेजची स्टोरेजची सुविधा मिळेल. Notebook LM नोट टेकिंग आणि रिसर्चसाठी आवश्यक असलेले नोटबुक एलएम टूल मिळणार आहे. यासह व्हिडिओ जनरेशन मॉडेल Veo 3.1 आणि Gemini Nano Banana यांचाही या प्लॅनमध्ये समावेश असेल..Vande Bharat Sleeper Train: आनंदाची बातमी! देशातील पहिली वंदे भारत स्लिपर ट्रेन रुळांवर लवकरच धावणार, अखेर रेल्वेकडून मान्यता.'अर्ली ॲक्सेस' म्हणून जिओ कंपनी काही विशिष्ट वापरकर्त्यांना ही सेवा उपलब्ध करून देणार आहे. पहिल्या टप्प्यात, १८ ते २५ वयोगटातील युजर्सना आणि अनलिमिटेड जिओ 5G प्लॅन वापरणाऱ्या युजर्सना याचा लाभ घेता येईल. पुढे मात्र ही ऑफर भारतातील सर्व जिओ वापरकर्त्यांसाठी खुली केली जाईल, असं जिओने सांगितलं..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.