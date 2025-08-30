Jio Frames : जिओने केला धमाका! लॉन्च केला AI वाला चश्मा, एका क्लिकवर फोटो, व्हिडिओ अन् कॉलिंगसुद्धा; किंमत फक्त...

रिलायन्स जिओने आपल्या 48 व्या वार्षिक सर्वसाधारण सभेत तंत्रज्ञान क्षेत्रात क्रांती घडवणारी घोषणा केली आहे. कंपनीने ‘जिओ फ्रेम्स’ नावाचे एआय पॉवर्ड स्मार्ट ग्लासेस सादर केले असून हे ग्लासेस मेटाच्या रेबॅन आणि लेन्सकार्टच्या स्मार्ट ग्लासेसना टक्कर देण्यासाठी तयार आहेत..2016 मध्ये टेलिकॉम क्षेत्रात पदार्पण करणारी जिओ आता आपल्या 10 व्या वर्षात डीपटेक क्षेत्रात नव्या उंचीवर पोहोचत आहे. ‘जिओ फ्रेम्स’ हे अत्याधुनिक तंत्रज्ञानाने सुसज्ज असून यात फोटो आणि व्हिडिओ कॅप्चरिंग, कॉलिंग आणि म्युझिक प्लेबॅक यांसारखे फीचर्स आहेत. यातील इनबिल्ट कॅमेरा वापरकर्त्याच्या हालचाली आणि व्हॉइस कमांड्सद्वारे एचडी फोटो आणि हायडेफिनेशन व्हिडिओ रेकॉर्ड करू शकतो..Chandrayaan-5 : हिंदी-चीनी पुन्हा भाई भाई? भारत-चीन मिळून लाँच करणार चंद्रयान 5, टोकियोतून काय बोलले PM मोदी?.विशेष म्हणजे यात जिओ एआय क्लाउड फीचर आहे ज्यामुळे कॅप्चर केलेले फोटो आणि व्हिडिओ क्लाउडवर आपोआप स्टोअर होतात. वापरकर्ते आपल्या फोन किंवा पीसीवर लॉग इन करून हे कंटेंट सहज पाहू शकतात. जिओ फ्रेम्सचा खास फीचर म्हणजे जिओ व्हॉइस एआय, एक इनबिल्ट व्हॉइस असिस्टंट जो सध्या साध्या सोप्या माहितीपासून ते स्वयंपाकाच्या रेसिपीपर्यंत सर्व प्रश्नांची उत्तरे देऊ शकतो. हे ग्लासेस अनेक भारतीय भाषांना सपोर्ट करतात ज्यामुळे भाषांतर आणि संवाद सुलभ होईल. याशिवाय ओपन इअर स्पीकर्समुळे संगीत आणि कॉलिंगचा अनुभव जास्त चांगला होतो.iPhone 17, iPhone 17 Pro स्मार्टफोनची किंमत भारतात किती असेल? लॉन्चपूर्वीच मिळाली मोठी अपडेट.जिओकडून सांगण्यात आले की त्यांच्या कुटुंबात आता 50 कोटी वापरकर्ते आहेत आणि दरमहा 10 लाख नवे एअरफायबर ग्राहक जोडले जात आहेत. जिओ फ्रेम्सची किंमत अद्याप जाहीर झाले नसले तरी हे ग्लासेस तंत्रज्ञानप्रेमींसाठी गेमचेंजर ठरणार आहेत. जिओने पुन्हा एकदा सिद्ध केले आहे की ते केवळ कनेक्टिव्हिटीच नव्हे तर भविष्यातील तंत्रज्ञानाचे नेतृत्व करण्यास तयार आहेत..FAQs What are Jio Frames? / जिओ फ्रेम्स म्हणजे काय?जिओ फ्रेम्स हे रिलायन्स जिओचे एआय-पॉवर्ड स्मार्ट ग्लासेस आहेत, जे फोटो, व्हिडिओ कॅप्चरिंग, कॉलिंग आणि व्हॉइस कमांडद्वारे ऑपरेट होतात.What features do Jio Frames offer? / जिओ फ्रेम्समध्ये कोणती वैशिष्ट्ये आहेत?यात एचडी फोटो, हाय-डेफिननेशन व्हिडिओ, जिओ एआय क्लाउड स्टोरेज, ओपन-इअर स्पीकर्स आणि जिओ व्हॉइस एआय असिस्टंटसह अनेक भारतीय भाषांचा सपोर्ट आहे.How does the Jio AI Cloud feature work? / जिओ एआय क्लाउड फीचर कसे काम करते?जिओ एआय क्लाउड तुमचे फोटो आणि व्हिडिओ आपोआप स्टोअर करते, जे तुम्ही फोन किंवा पीसीवर लॉग इन करून अॅक्सेस करू शकता.Can Jio Frames be used for language translation? / जिओ फ्रेम्सचा भाषांतरासाठी उपयोग होऊ शकतो का?होय, जिओ फ्रेम्स अनेक भारतीय भाषांना सपोर्ट करतात आणि भाषांतरासाठी वापरले जाऊ शकतात.What is the price of Jio Frames? / जिओ फ्रेम्सची किंमत किती आहे?जिओने अद्याप किंमतीबाबत माहिती जाहीर केलेली नाही, पण लवकरच तपशील उपलब्ध होतील..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.