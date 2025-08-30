विज्ञान-तंत्र

Jio Frames : जिओने केला धमाका! लॉन्च केला AI वाला चश्मा, एका क्लिकवर फोटो, व्हिडिओ अन् कॉलिंगसुद्धा; किंमत फक्त...

Reliance Jio launches AI Powered Jio Frames for Indian Market : जिओने 48 व्या वार्षिक सभेत ‘जिओ फ्रेम्स’ एआय स्मार्ट ग्लासेस लाँच केले, जे फोटो, व्हिडिओ आणि कॉलिंगसाठी वापरता येतात.
Saisimran Ghashi
Updated on

रिलायन्स जिओने आपल्या 48 व्या वार्षिक सर्वसाधारण सभेत तंत्रज्ञान क्षेत्रात क्रांती घडवणारी घोषणा केली आहे. कंपनीने ‘जिओ फ्रेम्स’ नावाचे एआय पॉवर्ड स्मार्ट ग्लासेस सादर केले असून हे ग्लासेस मेटाच्या रेबॅन आणि लेन्सकार्टच्या स्मार्ट ग्लासेसना टक्कर देण्यासाठी तयार आहेत.

