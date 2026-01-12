Jio New Recharge : जिओचा धमाका प्लॅन! आता 28 नाही तर 36 दिवसांची वैधता! सोबत मिळणार 35,000 रुपयांचे डिजिटल गिफ्ट्स; किंमत फक्त...

Reliance Jio ₹450 Festive Plan : रिलायन्स जिओने आपल्या प्रीपेड ग्राहकांसाठी मोठी ऑफर आणली आहे. जिओने 'फेस्टिव्ह ऑफर' अंतर्गत एक अत्यंत किफायतशीर आणि फायदेशीर रिचार्ज प्लॅन लाँच केला आहे. या 450 रुपये किमतीच्या प्लॅनमध्ये ग्राहकांना फक्त डेटा आणि कॉलिंगच नाही, तर AI तंत्रज्ञान आणि मनोरंजनाचे आकर्षक पॅकेज देखील मिळत आहे..वेगळ काय? सध्या आपण बघितल तर महिन्याचे प्लॅन हे साधारणपणे 28 दिवसांची वैधता असलेले असतात. पण, हा प्लॅन ग्राहकांना 36 दिवसांची वैधता देतो. याचा फायदा असा होईल की यापूर्वी तुम्हाला संपूर्ण वर्षासाठी 13 रिचार्ज करावे लागत होते मात्र आता 10 च रिचार्ज करावे लागणार आहे. तर उरलेल्या 5 दिवसांसाठी 11 वा रिचार्ज करावा लागणार आहे..Gold Rate Today : जागतिक अस्थिरतेमुळे सोनं अचानक महागलं! चांदी १० हजारांनी वाढली; पण मकर संक्रांतीला सोनं स्वस्त होणार?.काय-काय मिळणार?या प्लॅनमध्ये दररोज 2GB हाय-स्पीड डेटा मिळतो म्हणजे एका रिचार्ज मध्ये 72GB डेटा मिळणार आहे. ज्या ग्राहकांकडे 5G फोन आहे आणि जे जिओच्या 5G कव्हरेजमध्ये आहेत, त्यांना अमर्यादित 5G डेटा वापरता येईल. याशिवाय, देशभरातील कोणत्याही नेटवर्कवर अमर्यादित व्हॉइस कॉलिंग आणि दररोज 100 मोफत SMS देखील मिळतील..35,000 किंमतीचे डिजिटल गिफ्ट्सया प्लॅनचे सर्वात मोठे वैशिष्ट्य म्हणजे यासोबत मिळणारे अतिरिक्त फायदे. यात - Google Gemini Pro - सुमारे 35,100 किमतीचे Google चे प्रगत AI 'Gemini Pro' चे 18 महिन्यांचे मोफत सबस्क्रिप्शन.JioHotstar – 3 महिन्यांचे मोफत सबस्क्रिप्शन, ज्यावर तुम्ही चित्रपट आणि क्रिकेटचा आनंद घेऊ शकता.Cloud Storage – 50GB मोफत JioAICloud स्टोरेज.JioHome Trial – नवीन जिओ होम ब्रॉडबँड कनेक्शन घेतल्यास 2 महिन्यांची फ्री ट्रायल..IPO Market Alert : IPO मध्ये गुंतवणूक करायची आहे? या आठवड्यात शेअर बाजारात खुले होणार 6 नवे IPO; जाणून घ्या कधी आणि कोणते?.नवीन वर्षातील इतर प्लॅन 103 रुपयांचा नवीन प्लॅन - 28 दिवसांची मुदत असणाऱ्या या प्लॅनमध्ये महिन्यासाठी 5 GB डेटा मिळतो. सुपर सेलेब्रेशन प्लॅन - 500 रुपयांचा जिओचा हा एक फुल फ्लेज्ड महिन्याचा रिचार्ज प्लॅन आहे. Hero Annual Recharge Plan - रोज 2.5GB डेटा देणारा हा प्लॅन 365 दिवसांचा असून 3499 रुपयांचा आहे. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.