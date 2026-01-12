Jio New Recharge : जिओचा धमाका प्लॅन! आता 28 नाही तर 36 दिवसांची वैधता! सोबत मिळणार 35,000 रुपयांचे डिजिटल गिफ्ट्स; किंमत फक्त...

विज्ञान-तंत्र

Reliance Jio ₹450 Festive Plan: जिओने आपल्या ग्राहकांसाठी 450 रुपयांचा नवीन प्लॅन लॉंच केला आहे. यात तुम्हाला आता 28 दिवस नाहीतर 36 दिवस प्लॅन ची वैधता असणार आहेत.
Reliance Jio ₹450 Festive Plan : रिलायन्स जिओने आपल्या प्रीपेड ग्राहकांसाठी मोठी ऑफर आणली आहे. जिओने 'फेस्टिव्ह ऑफर' अंतर्गत एक अत्यंत किफायतशीर आणि फायदेशीर रिचार्ज प्लॅन लाँच केला आहे. या 450 रुपये किमतीच्या प्लॅनमध्ये ग्राहकांना फक्त डेटा आणि कॉलिंगच नाही, तर AI तंत्रज्ञान आणि मनोरंजनाचे आकर्षक पॅकेज देखील मिळत आहे.

