Jio एकदम फ्रीमध्ये देत आहे 35,100 रुपयांचे फायदे; प्रत्येक 5G युजरसाठी आहे ही ऑफर, पाहा एका क्लिकवर

रिलायन्स जिओने आपल्या 5G वापरकर्त्यांसाठी एक जबरदस्त ऑफर आणली आहे. आता प्रत्येक जिओ 5G अमर्यादित डेटा प्लॅन घेणाऱ्या ग्राहकाला गुगल Gemini AI Pro व्हर्जनचा 18 महिन्यांसाठी पूर्ण मोफत वापर करण्याची सुविधा मिळतो. या सबस्क्रिप्शनची किंमत सुमारे 35,100 रुपये आहे, म्हणजे जिओ वापरकर्त्यांना हा प्रीमियम एआय टूल पूर्णपणे फ्री मिळत आहे.जिओ आणि एअरटेल यांच्यातील तीव्र स्पर्धेत एआय सेवांचे मोफत सबस्क्रिप्शन हे नवे हत्यार ठरले आहे. गेल्या वर्षी दोन्ही कंपन्यांनी एआय ऑफर्स सुरू केल्या होत्या. एअरटेलने पर्प्लेक्सिटी एआय प्रोचे मोफत सबस्क्रिप्शन दिले होते, पण आता ते बंद झाले आहे. उलट जिओने गुगल जेमिनी प्रोसोबत ही ऑफर कायम ठेवली आहे आणि ती आता सर्व पात्र 5G वापरकर्त्यांसाठी उपलब्ध आहे (18 वर्षांपेक्षा जास्त वय असलेल्यांसाठी).

Google Gemini Pro म्हणजे काय?ही गुगलची सर्वात अॅडवास AI सबस्क्रिप्शन आहे जी सामान्य जेमिनीपेक्षा खूप जास्त शक्तिशाली आहे. यात अॅडवांसस एआय मॉडेल्सचा वापर करून कठीण प्रश्नांची उत्तरे, सखोल संशोधन, मजकूर लेखन, कोडिंग, डेटा विश्लेषण इत्यादी करता येतात. हे मजकूर, प्रतिमा आणि फाइल्स समजू शकते. विशेष म्हणजे हे थेट जीमेल, गुगल डॉक्स, शीट्स आणि स्लाइड्समध्ये इंटिग्रेटेड आहे, ज्यामुळे काम अधिक जलद आणि अचूक होते. याशिवाय इमेज आणि व्हिडिओ जनरेशन, हाय युज लिमिट आणि 2 TB गुगल क्लाउड स्टोरेज मिळते. विद्यार्थी, कंटेंट क्रिएटर्स, पत्रकार, संशोधक आणि व्यावसायिकांसाठी हे खूप उपयुक्त आहे.

कसे मिळवायचे हे फायदे?हे सगळ्यात सोपे आहे. तुम्ही जिओच्या कोणत्याही अनलिमिटेड 5G प्लॅनने रिचार्ज केले असल्यास (349 रुपये पासून ते 3,599 रुपयांपर्यंतचे वार्षिक प्लॅन), MyJio अॅप उघडा. तिथे दिसणाऱ्या बॅनरवर टॅप करा, तुमच्या जीमेल आयडीने लॉग इन करा आणि 18 महिन्यांसाठी जेमिनी प्रोचा मोफत अॅक्सेस मिळवा. रिचार्ज प्लॅनमधील उर्वरित डेटा, कॉलिंग आणि इतर फायदेही कायम राहतात.

जिओच्या या ऑफरमुळे भारतातील लाखो लोकांना प्रीमियम एआयचा अनुभव घेता येईल, उत्पादकता वाढेल आणि डिजिटल जीवन अधिक स्मार्ट होईल. एअरटेलच्या ऑफर बंद झाल्यानंतर जिओने बाजारात आघाडी घेतली आहे. हे खरंच एक क्रांतिकारी पाऊल आहे जे एआयला स्वस्तात प्रत्येकाच्या मोबाईलमध्ये आणते.