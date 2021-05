कोरोना काळात Jioची ग्राहकांना खास ऑफर, मिळेल फ्री कॉलिंगसह फ्री रिचार्ज

देशातील आघाडीची टेलिकॉम कंपनी Jioने आपल्या ग्राहकांना 300 मिनिटांची फ्री आउटगोइंग कॉलिंग (Outgoing Calling) सुविधा देण्याची घोषणा केली आहे. दरम्यान हे फ्री मिळणारे 300 मिनीट आउटगोइंग कॉलिंग सुविधा त्या जियोफोन (Jio phone) ग्राहकांसाठी असेल जे लॉकडाऊनच्या (Lockdown) काळात घराबाहेर जाऊन स्वतःचा नंबरवर रिचार्ज करु शकत नाहीत किंवा ज्यांना सध्या ते परवडत नाही. या सुविधेद्वारे वापरकर्ते कोणत्याही नेटवर्कवर दररोज 10 मिनिटे बोलू शकतील. या सुविधेचा ग्राहकांना मोठा फायदा होईल असा कंपनीचा दावा आहे. (jio to provide 300 minutes of free outgoing calls in Lockdown to jiophone users)

जिओ कंपनीच्या म्हणण्यानुसार कोरोना संसर्गामुळे (Coronavirus) देशातील बहुतेक सर्व राज्ये लॉकडाउन करण्यात आले आहेत. यामुळे, वापरकर्त्यांना रिचार्ज करण्यात अडचण येत आहे. यामुळेच 300 मिनिटांसाठी फ्री कॉलिंगची सुविधा जाहीर केली आहे. लॉकडाऊन दरम्यान जिओफोन वापरकर्त्यांना याचा मोठा फायदा होईल.

हेही वाचा: सावधान! तुमचा पर्सनल डेटा लिक तर होत नाही ना? चेक करणं आहे अगदी सोप्प

अतिरिक्त प्लॅन मिळेल फ्री

रिलायन्स जिओचा रिचार्ज करु शकणाऱ्या ग्राहकांसाठी देखील जियोने एक विशेष प्लॅन दिला आहे. जिओफोनच्या प्रत्येक रिचार्जवर, कंपनी वापरकर्त्यांना त्या किंमतीचा अतिरिक्त प्लॅन फ्री देईल. याचा अर्थ असा की जिओफोन वापरकर्त्याने 28 दिवसांच्या 75 रुपये किमतीचा प्लॅनचा रिचार्ज केल्यास त्यांना 75 रुपयांचा आणखी एक रिचार्ज प्लॅन फ्री मिळेल. पहिला रिचार्ज प्लॅन संपल्यानंतर वापरकर्ते हा अतिरिक्त प्लॅन वापरू शकतात.

हेही वाचा: 7 स्पोर्ट्स मोडसह Redmi Watch भारतात लॉन्च, जाणून घ्या किंमत