Jio की Starlink? भारतात सॅटेलाइट इंटरनेटसाठी कोणाचे पारडे जड; कोणता रिचार्ज प्लॅन असणार स्वस्त?

Jio vs Starlink Satellite Internet in India: भारतामध्ये आता सॅटेलाइट आधारित इंटरनेट (Satellite Based Internet) सर्विस सुरू करण्याची जोरदार तयारी सुरू असून, लवकरच या क्षेत्रात मोठी क्रांती पाहायला मिळणार आहे. या स्पर्धेत एलॉन मस्क यांची कंपनी 'स्टारलिंक' (Starlink) आणि मुकेश अंबानींची कंपनी 'रिलायंस जिओ' (Jio) या दोन्ही कंपन्या अग्रस्थानी आहेत. भारत सरकारने यापूर्वीच तीन प्रमुख कंपन्यांना यासाठीचे परवाने (Licenses) दिले आहेत, ज्यामध्ये स्टारलिंक, जिओ आणि युटेलसॅट वनवेब यांचा समावेश आहे. आता फक्त अंतिम सुरक्षा मंजुरी (Security Approval) आणि स्पेक्ट्रमचे वाटप होणे बाकी असून, त्यानंतर या कंपन्या आपली सर्विस प्रत्यक्षात सुरू करतील..सॅटेलाइट इंटरनेट म्हणजे काय आणि ते कसे काम करते?सॅटेलाइट बेस्ड इंटरनेट सर्विसच्या माध्यमातून युजर्सना घरामध्ये अतिशय हाय-स्पीड इंटरनेट सहज मिळते. यासाठी जमिनीवर कोणत्याही प्रकारची फायबर केबल टाकण्याची किंवा मोबाईल टॉवर उभा करण्याची गरज भासत नाही.पृथ्वीच्या लोअर ऑर्बिटमध्ये (Low Earth Orbit) काही विशिष्ट सॅटेलाइट स्थापित केले जातात, जे थेट घरापर्यंत हाय-स्पीड इंटरनेट पोहोचवण्याचे काम करतात. विशेषतः तीव्र वादळ, भूकंप, सुनामी किंवा इतर नैसर्गिक आपत्तींच्या वेळी जमिनीवरील टॉवर आणि खांब तुटल्यामुळे इंटरनेट सेवा खंडित होते. पण, सॅटेलाइट इंटरनेट अशा संकटांच्या काळातही पूर्णपणे सुरक्षित राहून अखंडितपणे काम करते..Jio ची मोठी ऑफर! 6 महिन्यांचा रिचार्ज आणि 14GB डेटा मिळणार फ्री; 'या' युझर्सना होणार फायदा... .सॅटेलाइट इंटरनेट घरापर्यंत कसे पोहोचते?सॅटेलाइटवरून सिग्नल पाठवले जातात, जे घराच्या छतावर किंवा मोकळ्या जागेवर बसवलेल्या 'टर्मिनल' (Terminal) द्वारे रिसीव्ह केले जातात. हे टर्मिनल घरातील वायफाय राउटरशी (Wi-Fi Router) कनेक्ट केलेले असते, ज्यामुळे संपूर्ण घरात हाय-स्पीड इंटरनेटचा लाभ घेता येतो.कोणत्या भागांसाठी ठरणार वरदान?सॅटेलाइट कम्युनिकेशन (SATCOM) चा सर्वाधिक फायदा अशा दुर्गम भागांना होणार आहे, जिथे अजूनही फायबर केबल पोहोचवणे शक्य झालेले नाही. यामध्ये प्रामुख्याने खालील क्षेत्रांचा समावेश आहे-डोंगराळ आणि पर्वतीय भागग्रामीण व दूरवरचे रिमोट एरियासमुद्रात असणारे जहाजदेशाच्या सीमावर्ती भागातील परिसरनैसर्गिक आपत्ती प्रभावित क्षेत्र.भारतीय बाजारपेठेत कोण मारणार बाजी?भारत ही जगातील मोठी बाजारपेठ असल्यामुळे प्रत्येक जागतिक कंपनी येथे आपली पकड निर्माण करू पाहते. जिओ आणि स्टारलिंक यांच्यातील हा मुकाबला केवळ तंत्रज्ञानापुरता मर्यादित नसून, येथे किंमत (Price) हा सर्वात मोठा फॅक्टर ठरणार आहे. याशिवाय इंटरनेट स्पीड, कव्हरेज आणि इंस्टॉलेशन चार्ज हेदेखील अत्यंत महत्त्वाचे पैलू असणार आहेत.रिलायंस जिओ आधीपासूनच आपल्या अत्यंत किफायती आणि स्वस्त प्लॅन्ससाठी देशभरात लोकप्रिय आहे. पण, स्टारलिंक आणि जिओचे भारतातील अधिकृत रिचार्ज प्लॅन्स किती रुपयांपासून सुरू होणार, याबाबत अजून कोणतीही अधिकृत घोषणा करण्यात आलेली नाही..किती असू शकते स्टारलिंकच्या प्लॅनची किंमत?अमेरिका आणि इतर अनेक देशांमध्ये स्टारलिंककडून रेसिडेंशियल आणि बिझनेस अशा दोन्ही प्रकारच्या युजर्सना सेवा दिली जाते. अमेरिकेतील शिकागो शहरात स्टारलिंकचा सुरुवातीचा मासिक (Monthly) प्लॅन 55 अमेरिकी डॉलर म्हणजेच भारतीय चलनानुसार जवळपास 5,222 रुपयांपासून सुरू होतो. या प्लॅनमध्ये युजर्सना 100mbps पर्यंतचा स्पीड मिळतो. कंपनीच्या पोर्टलनुसार हा प्लॅन प्रामुख्याने लहान आणि मध्यम आकाराच्या घरांसाठी डिझाइन केला गेला आहे.तसेच, सॅटेलाइट सिग्नल रिसीव्ह करण्यासाठी घराच्या छतावर विशेष टर्मिनल सेटअप करावा लागतो. भारतात हा सेटअप आणि इन्स्टॉलेशन फ्री असणार की त्यासाठी वेगळा चार्ज आकारला जाणार, याबाबत सध्या कोणतीही अधिकृत माहिती समोर आलेली नाही. आगामी काळात हे दोन्ही दिग्गज ब्रँड्स भारतीय बाजारात कशा प्रकारे आपले टॅरिफ प्लॅन लाँच करतात, याकडे संपूर्ण टेक जगताचे लक्ष लागून आहे..Caller ID: आता अनोळखी कॉल्सचा खेळ खल्लास; Jio, Airtel, Vi ग्राहकांसाठी मोठा निर्णय, १ नोव्हेंबरपासून....सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.