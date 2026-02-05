Best Recharge Plans : एअरटेल बघतच राहिले अन् मुकेश अंबानीच्या Jio ने मारली बाजी! 15 OTT सोबत Free मध्ये मिळतय Netflix, किंमत फक्त...

टेलिकॉम आणि ब्रॉडबँडच्या जगात सध्या रिलायन्स जिओ आणि एअरटेल यांच्यात 'प्रिमियम प्लॅन्स'वरून मोठे युद्ध सुरू आहे. एअरटेलने नेहमीच आपल्या गुणवत्तेवर भर दिला असला तरी मुकेश अंबानींच्या जिओने आपल्या 1499 रुपयांच्या प्लॅनद्वारे ग्राहकांना अशा काही सुविधा दिल्या आहेत की ज्याने एअरटेलच्या 1599 रुपयांच्या प्लॅनला जोरदार टक्कर दिली आहे. केवळ 100 रुपयांचा फरक वाटत असला तरी त्यासोबत मिळणारे OTT चे फायदे जिओला या शर्यतीत विजेते बनवत आहेत..जिओच्या या 1499 रुपयांच्या प्लॅनचे सर्वात मोठे आकर्षण म्हणजे त्यासोबत मिळणारे Netflix (Basic) सबस्क्रिप्शन. एअरटेलच्या अनेक प्लॅन्समध्ये नेटफ्लिक्स मिळवण्यासाठी तुम्हाला जास्त पैसे मोजावे लागतात किंवा महागडे प्लॅन्स निवडावे लागतात. परंतु, जिओने 300 Mbps च्या हायस्पीड इंटरनेटसोबत नेटफ्लिक्स, Amazon Prime Video आणि Disney+ Hotstar यांसारखे मोठे प्लॅटफॉर्म्स एकाच प्लॅनमध्ये समाविष्ट केले आहेत. यामुळे ग्राहकांना वेगळे रिचार्ज करण्याची गरज उरत नाही जी आजच्या डिजिटल युगात मोठी बचत मानली जाते..केवळ तीन मोठे अॅप्सच नाही, तर जिओ या प्लॅनसोबत 15 पेक्षा जास्त इतर ओटीटी अॅप्सचे मोफत सबस्क्रिप्शन देत आहे. यामध्ये SonyLiv, Zee5, JioCinema Premium, SunNXT आणि बऱ्याच प्रादेशिक अॅप्सचा समावेश आहे. एअरटेलच्या 1599 रुपयांच्या प्लॅनमध्ये देखील 300 Mbps स्पीड मिळतो, परंतु जिओच्या तुलनेत तिथे मिळणारे अॅप्सचे बंडल थोडे मर्यादित वाटते. जिओने दिलेले हे 'व्हॅल्यू फॉर मनी' चे बेस्ट गणित पाहून एअरटेलला आता आपल्या रणनीतीचा पुन्हा विचार करावा लागत आहे..भारतात पहिल्यांदाच Redmi Note 15 Pro+ अन् Redmi Note 15 Pro ची विक्री सुरू; सेलमध्ये बंपर डिस्काउंट ऑफर्स, पाहा एका क्लिकवर.तांत्रिक दृष्टिकोनातून पाहिले तर जिओचा JioFiber आता 5800 हून अधिक शहरांमध्ये विस्तारला आहे. जिओ केवळ डेटा देत नाही, तर त्यांच्या सेट टॉप बॉक्सद्वारे साध्या टीव्हीला स्मार्ट टीव्हीमध्ये रूपांतरित करण्याची सुविधाही देते. एअरटेलचे नेटवर्क अतिशय स्थिर (Stable) मानले जाते, पण जेव्हा प्रश्न मनोरंजनाचा आणि स्वस्त दरात जास्तीत जास्त फायद्यांचा येतो तेव्हा मुकेश अंबानींची आक्रमक मार्केटिंग शैली एअरटेलवर भारी पडताना दिसत आहे..Photos : ओसाड जमिनीत सापडला १००० वर्ष जुना सांगाडा; 'समाधी' मुद्रा पाहून जगभर सगळेच आश्चर्यचकित, पाहा व्हायरल फोटो.शेवटी ग्राहकांसाठी ही स्पर्धा फायद्याची ठरत आहे. जर तुम्हाला घरबसल्या चित्रपट पाहण्याची आवड असेल आणि ऑफिसच्या कामासाठी हायस्पीड इंटरनेट हवे असेल, तर जिओचा हा प्लॅन एअरटेलच्या तुलनेत उजवा ठरतो. एअरटेल सध्या त्यांच्या नेटवर्क क्वालिटी आणि एअरटेल ब्लॅक (Airtel Black) सेवेद्वारे प्रीमियम ग्राहकांना टिकवून ठेवण्याचा प्रयत्न करत असले तरी जिओच्या या नवीन ऑफरने सर्वसामान्यांपासून ते प्रीमियम ग्राहकांपर्यंत सर्वांचे लक्ष वेधून घेतले आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.