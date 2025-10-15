JioHotstar बंद पडलं! Network Error मुळे संतापले युजर्स, कंपनीने सांगितलं धक्कादायक कारण?

JioHotstar Down Reason : चित्रपट, सीरियल आणि लाइव्ह क्रिकेट मॅचचा आनंद घेणाऱ्या लाखो जिओहॉटस्टार युजर्ससाठी धक्कादायक बातमी आहे.. संपूर्ण भारतात जिओहॉटस्टार बंद पडलंय. स्ट्रीमिंग थांबली, सर्च ऑप्शन गायब आणि अकाउंट लॉगिनच बंद झाले आहे सोशल मीडियावर युजर्सचा राग फुटला असून, 'हा काय प्रकार? अपडेट केलं की ॲपच बिघडलं?' अशा पोस्ट्सनी एक्स आणि इन्स्टाग्रामवर धुमाकूळ सुरू आहे.सकाळपासून लाखो युजर्सना त्रास होतोय. ॲप उघडताच नेटवर्क एररचा मेसेज येतोय.. Can't connect with jiohotstar (जिओहॉटस्टारशी कनेक्ट होऊ शकत नाही). तुमच्या नेटवर्कमध्ये प्रॉब्लेम असू शकते. फक्त होम आणि स्पोर्ट्स सेक्शनच चालतंय, बाकी सर्व कंटेंट अॅक्सेस करता येत नाही. सर्च बार नाही, कंटिन्यू वॉचिंग फीचर नाही आणि अकाउंट हिस्ट्री तर पूर्णपणे दिसणे बंद झाले आहे...सोशल मीडियावर #JioHotstarDown हॅशटॅग ट्रेंड करतोय आणि स्क्रीनशॉट्सचा पाऊस पडतोय. अधिकाऱ्यांकडून अद्याप कोणताही अधिकृत स्टेटमेंट नाही. तज्ज्ञ म्हणतात सर्व्हर ओव्हरलोड, ॲप बग किंवा मेंटेनन्समुळे असं होतं विशेषतः पीक आवर्समध्ये जेव्हा करोडो लोक एकाच वेळी स्ट्रीम करतात..जिओहॉटस्टारकडून लवकर यावर मार्ग काढला जाईल असे अपेक्षित आहे..पण युजर्सचा राग शांत होईल का? हे बघण्यासारखे असेल..तुम्ही काही टिप्स फॉलो करून तुमचे jio hotstar परत सुरू होते का बघू शकताअकाऊंट logout करून पुन्हा लॉगिन करा..app रिस्टार्ट करा किंवा मोबाईल रिस्टार्ट करून पाहा.FAQsWhat is causing JioHotstar outage? | जिओहॉटस्टार ब्रेकडाउन का झाला?सर्व्हर ओव्हरलोड, ॲप बग किंवा मेंटेनन्समुळे असा त्रास होतो, विशेषतः पीक आवर्समध्ये.Why is search bar missing in JioHotstar? | जिओहॉटस्टारमध्ये सर्च बार का गायब?ब्रेकडाउनमुळे फक्त होम आणि स्पोर्ट्स सेक्शन चालतंय, सर्चसह बेसिक फीचर्स बंद आहेत.Can I watch live cricket on JioHotstar now? | आता जिओहॉटस्टारवर लाइव्ह क्रिकेट पाहता येईल का?नाही, लॉगिन फेल आणि स्ट्रीमिंग थांबल्याने मॅच अॅक्सेस होत नाही.How to fix JioHotstar network error? | जिओहॉटस्टार नेटवर्क एरर कसा सुधारा?ॲप रीस्टार्ट करा, नेटवर्क चेंज करा किंवा वेब व्हर्जन ट्राय करा; तरीही सपोर्टला काँटॅक्ट करा.When will JioHotstar be back? | जिओहॉटस्टार कधी परत चालू होईल?याबद्दल सध्या कोणतीच माहिती उपलब्ध झालेली नाहीये.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.