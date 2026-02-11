Best Recharge : तीन एकदम जबरदस्त रिचार्ज प्लॅन; 28 दिवसांपर्यंत फ्री सर्विस, 96GB एक्स्ट्रा डेटासह फ्री टीव्ही चॅनेल्स

तुम्ही घरात किंवा ऑफिसमध्ये हायस्पीड इंटरनेट शोधत असाल तर जिओने तुमच्यासाठी कमाल ऑफर आणली आहे. जिओलिंकचे तीन खास प्लॅन्स लॉन्च झाले आहेत एका महिन्याचे, तीन महिन्याचे आणि सहा महिन्याचे. या प्लॅन्समध्ये दररोज 5 GB हायस्पीड डेटा मिळतो, त्यासोबत जास्त फ्री डेटा आणि जिओ टीव्हीचा मोफत अॅक्सेस.सगळ्यात महत्त्वाचं म्हणजे कंपनी 28 दिवसांपर्यंत मोफत सेवा देत आहे. याचा अर्थ तुम्हाला सुरुवातीला काही काळ पूर्णपणे फ्री इंटरनेट मिळेल. शिवाय 96 GB पर्यंत जास्त डेटा मोफत मिळतो, ज्यामुळे डेटा संपण्याची चिंता राहणार नाही..चला मग या तीन प्लॅन्सबद्दल थोडक्यात पाहूया.ChatGPT Caricature Prompt : तुमचं आयुष्य अन् जॉब ChatGPT ला कसं दिसतं? Caricature फोटो ट्रेंड व्हायरल; कॉपी-पेस्ट करा 'हे' 5 प्रॉम्प्ट. 699 रुपयांचा प्लॅन (एक महिना)हा 28 दिवसांचा प्लॅन आहे. दररोज 5 GB डेटा + 16 GB अतिरिक्त डेटा मिळतो. जिओ टीव्हीचा मोफत वापर करता येतो.2099 रुपयांचा प्लॅन (तीन महीने)84 दिवसांची मुख्य वैधता + अतिरिक्त 14 दिवस मोफत म्हणजे एकूण 98 दिवस. दररोज 5 GB डेटा + 48 GB जास्त मोफत डेटा मिळेल. जिओ टीव्ही सबस्क्रिप्शन फ्री असेल..Rental Home Rules : दहा वर्षे एकाच ठिकाणी भाड्याने राहिले तर ते घर भाडेकरुचे होते? 'मालकी हक्का'चा कायदा सांगतो जर तुम्ही....3. 4199 रुपयांचा प्लॅन (सहा महिने)168 दिवसांची वैधता + अतिरिक्त 28 दिवस मोफत म्हणजे एकूण 196 दिवस फायदा मिळेल. दररोज 5 GB डेटा + 96 GB जास्त फ्री डेटा. जिओ टीव्हीचा पूर्ण अॅक्सेस मिळेल. हा प्लॅन घेतला तर वर्षभराची चिंता संपतेया प्लॅन्समध्ये जिओ टीव्हीवरून अनेक चॅनेल्स आणि मनोरंजन मोफत पाहता येतं. हायस्पीड इंटरनेटसाठी जिओलिंक ही उत्तम निवड ठरतेय. लगेच रिचार्ज करा आणि या जबरदस्त ऑफरचा फायदा घ्या.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.