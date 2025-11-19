Jio Recharge : रोज फक्त 2 रुपये खर्चात Unlimited Calling अन् 2GB डेटा! 11 महिने वैधतेचा रिचार्ज प्लॅन; JioTV फ्री, दर फक्त...

Jio yearly recharge plans : रिलायन्स जिओने पुन्हा एकदा आपल्या जिओफोन ग्राहकांसाठी खिशाला परवडणारा आणि मनाला आवडणारा प्लॅन आणला आहे. ज्या ग्राहकांना दर महिन्याला रिचार्जचा कंटाळा आहे आणि मुख्यत्वे अमर्यादित कॉलिंग हवी आहे, त्यांच्यासाठी हा 895 रुपयेचा वार्षिक प्लॅन थेट वरदान ठरणार आहे. हा प्लॅन 336 दिवस म्हणजे जवळपास 11 महिने वैध आहे आणि त्याची दैनंदिने किंमत अवघी 2.66 रुपये इतकीच येते.या प्लॅनमध्ये सर्व नेटवर्कवर अमर्यादित व्हॉइस कॉलिंग सुविधा मिळते. त्यासोबत एकूण 24 जीबी हायस्पीड डेटा आणि 600 एसएमएस मिळतात. हायस्पीड डेटा संपल्यानंतरही 64 केबीपीएस स्पीडने अमर्यादित इंटरनेटचा आनंद घेता येतो. सर्वात खास बाब म्हणजे जिओटीव्ही आणि जिओक्लाउडचा पूर्णपणे मोफत प्रवेश मिळतो. छोटे व्यावसायिक, दुकानदार, किराणा मालक किंवा ज्यांना दिवसभर फोनवर बोलावे लागते अशा ग्राहकांसाठी हा प्लॅन परफेक्ट आहे. जास्त डेटा नको, फक्त बिनधास्त बोलायचे आहे? मग हा प्लॅन तुमच्यासाठीच आहे..Mobile 80-20 : मोबाईल 100% चार्ज करताय? अजिबात करू नका ही चूक नाहीतर लवकरच मोबाईल बंद पडेल..फॉलो करा 20-80 नियम.जिओफोनचे इतर पर्यायही तितकेच आकर्षक आहेत. जर तुम्हाला दरमहा रिचार्ज करायला हरकत नसेल, तर जिओकडे आणखी दोन भन्नाट प्लॅन आहेत223 रुपये प्लॅन (28 दिवस) – रोज 2 GB डेटा (एकूण 56 GB), अमर्यादित कॉलिंग, रोज 100 SMS. दैनंदिन किंमत 7.96 रुपये.186 रुपये प्लॅन (28 दिवस) – रोज 1 GB डेटा (एकूण 28 GB), अमर्यादित कॉलिंग, रोज 100 SMS. दैनंदिन किंमत 6.64 रुपये..Mobile Storage : मोबाईल स्टोरेज फुल झालंय? चिंता कशाला करताय..एकही फोटो-व्हिडिओ डिलिट न करता मिळेल मोठा स्पेस, सोपी ट्रिक बघाच.पण जर तुम्ही वर्षभर रिचार्जच्या टेन्शनपासून मुक्त व्हायचे असेल, तर 895 रुपयेचा 336 दिवसांचा प्लॅन हा सर्वोत्तम पर्याय आहे. इतक्या कमी किंमतीत इतकी लांब वैधता आणि अमर्यादित कॉलिंग देणारा दुसरा कोणताच प्लॅन बाजारात नाही.आजच जवळच्या जिओ स्टोअरला भेट द्या किंवा MyJio अॅपवरून रिचार्ज करा आणि 11 महिने बिनधास्त बोलत राहा!जिओसोबत राहा, टेन्शन फ्री राहा.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.