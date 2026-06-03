विज्ञान-तंत्र

June Smartphone Launch : जूनमध्ये लाँच होतायत 'हे' 5 दमदार स्मार्टफोन्स; परवडणारी किंमत अन् जबरदस्त फीचर्स पाहा

new mobile phone launches june : जून २०२६ मध्ये पाच दमदार स्मार्टफोन्स लाँच होणार आहेत. चला तर जाणून घ्या याविषयी सविस्तर माहिती
upcoming smartphones launching in June 2026

upcoming smartphones launching in June 2026

esakal

Saisimran Ghashi
Updated on

नवीन मोबाईल फोन घ्यायचा विचार करताय? तर जून महिना तुमच्यासाठी खास राहणार आहे. या महिन्यात मोटोरोला, शाओमी, रेडमी आणि वनप्लस सारख्या कंपन्या एकामागून एक पॉवरफुल फोन्स बाजारात आणणार आहेत.

मिड रेंजपासून प्रीमियम गेमिंग फोन्सपर्यंत सर्व काही उपलब्ध होणार आहे. चला या फोन्सबद्दल थोडक्यात जाणून घेऊया.

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