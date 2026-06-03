June Smartphone Launch : जूनमध्ये लाँच होतायत 'हे' 5 दमदार स्मार्टफोन्स; परवडणारी किंमत अन् जबरदस्त फीचर्स पाहा

नवीन मोबाईल फोन घ्यायचा विचार करताय? तर जून महिना तुमच्यासाठी खास राहणार आहे. या महिन्यात मोटोरोला, शाओमी, रेडमी आणि वनप्लस सारख्या कंपन्या एकामागून एक पॉवरफुल फोन्स बाजारात आणणार आहेत. मिड रेंजपासून प्रीमियम गेमिंग फोन्सपर्यंत सर्व काही उपलब्ध होणार आहे. चला या फोन्सबद्दल थोडक्यात जाणून घेऊया..motorola edge 70 pro plus सर्वात आधी 4 जून रोजी दोन मोठे फोन्स लाँच होणार आहेत. मोटोरोलाने आपला मोटोरोला एज 70 प्रो+ सादर करण्याची तयारी केली आहे. 6.8 इंचाचा मोठा AMOLED डिस्प्ले, 3.5x ऑप्टिकल झूमसह 50 मेगापिक्सेलचा पेरिस्कोप टेलीफोटो कॅमेरा आणि एआय फीचर्स यामुळे फोटोग्राफी प्रेमींसाठी हा फोन खूप आकर्षक ठरणार आहे. मीडियाटेक डायमेन्सिटी 8500 एक्सट्रीम प्रोसेसरसह येणारा हा फोन सुमारे 50,000 रुपयांत उपलब्ध होईल आणि फ्लिपकार्टवर मिळेल..Bike tyre replacement : टू-व्हीलर गाडीचे टायर किती दिवसांनी बदलावेत? मोठं नुकसान होण्याआधीच जाणून घ्या.xiaomi 17t त्याच दिवशी शाओमी 17T देखील भारतात एंट्री करणार आहे. 6.59 इंचाचा AMOLED स्क्रीन 120Hz रिफ्रेश रेट आणि 3500 nits ब्राइटनेससह येईल. MediaTek Dimensity 8500 Ultra प्रोसेसर, 12GB रॅम आणि 50+50+12MP चा ट्रिपल कॅमेरा सेटअप यामुळे हा फोन मल्टीटास्किंग आणि छायाचित्रण दोन्हीमध्ये दमदार ठरेल. 6500mAh बॅटरीसह येणारा हा फोन सुमारे 75,000 रुपयांपर्यंत असू शकतो..redmi turbo 5जर तुम्हाला बजेटमध्ये चांगला फोन हवा असेल तर 18 जूनला रेडमी टर्बो 5 तुमची वाट बघत असेल. 6.59 इंच AMOLED डिस्प्ले, Dimensity 8500 अल्ट्रा चिपसेट, 50MP मुख्य कॅमेरा, 8MP अल्ट्रावाइड आणि 20MP सेल्फी कॅमेरासह हा फोन येईल. सर्वात खास गोष्ट म्हणजे त्याची 7560mAh बॅटरी.. सुमारे 30,000 रुपयांत मिळणारा हा फोन गेमिंग आणि दैनंदिन वापरासाठी उत्तम पर्याय ठरेल..Light Bill Saving Tips : रात्रभर AC, फॅन चालवूनही वाढवणार नाही वीजबिल; वापरुन पाहा 'या' 7 पैकी एक ट्रिक.oneplus 15s दरम्यान वनप्लस 15S देखील जूनमध्ये लाँच होण्याची शक्यता आहे. 6.32 इंचाचा AMOLED डिस्प्ले 165Hz रिफ्रेश रेटसह येणारा हा फोन गेमिंग प्रेमींसाठी खास असेल. Snapdragon 8 Elite Gen 5 प्रोसेसर, 50+50MP ड्युअल रियर कॅमेरा आणि 7500mAh बॅटरी यामुळे हा फोन परफॉर्मन्समध्ये दमदार राहील. किंमत सुमारे 60,000 रुपयांपासून सुरू होण्याची शक्यता आहे..एकूणच, जून महिन्यात प्रत्येक बजेट आणि गरजेनुसार फोन उपलब्ध होणार आहेत. तुम्हाला कॅमेरा हवा, गेमिंग हवी की लॉंग बॅटरी? या महिन्यात सर्व काही मिळेल. लाँचची तारीख जवळ येताच अधिक अपडेट्ससाठी तयार राहा.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.