Kia Sorento: फॉर्च्यूनरला टक्कर! कियाची पहिली हायब्रिड SUV 'Sorento' लाँचसाठी तयार; प्री-बुकिंग सुरू!

Kia Sorento Hybrid Arrives: भारतीय ऑटोमोबाईल बाजारात प्रचंड यशस्वी ठरलेल्या किया इंडियाने (Kia India) आता प्रीमियम वाहनांमध्ये एक मोठी भर घातली आहे. कंपनीने आपली बहुप्रतिक्षित आणि जागतिक स्तरावर गाजलेली फ्लॅगशिप हायब्रिड एसयूव्ही किया सोरेंटो (Kia Sorento) चा पहिला टीझर अधिकृत संकेतस्थळावर प्रसिद्ध केला असून तिचे प्री-बुकिंगही अधिकृतपणे सुरू केले आहे.भारतीय ग्राहकांच्या गरजा आणि वाढती मागणी लक्षात घेऊन ही हायब्रिड एसयूव्ही लाँच केली जात असून ती कियाची भारतातील पहिलीच हायब्रिड कार असणार आहे..दणकट आणि आधुनिक लूककंपनीने प्रसिद्ध केलेल्या टीझरनुसार, या एसयूव्हीची रचना अत्यंत उंच, रुंद आणि आक्रमक आहे. पुढील भागात व्हर्टिकल एलईडी हेडलाइट्स, T-आकाराचे एलईडी डीआरएल (LED DRLs) आणि टू-टियर लाईटिंग डिझाईन पाहायला मिळणार आहे, जे गाडीला अत्यंत प्रीमियम लूक देतात. ३-रो (Three-row) म्हणजेच ६ ते ७ आसनांच्या पर्यायांमध्ये ही कार भारतीय रस्त्यांवर धावताना दिसेल..भारतात लाँच होणार Vivo S2! मिड-बजेटमध्ये प्रीमियम फीचर्स! 7050mAh बॅटरीसह 4K व्हिडिओ रेकॉर्डिंग! किंमत फक्त... .हायब्रिड तंत्रज्ञानामुळे मिळणार बेस्ट मायलेजकिया सोरेंटोमध्ये १.६-लीटर टर्बो-पेट्रोल इंजिनबरोबर स्वयंचलित हायब्रिड सिस्टीम मिळण्याची शक्यता आहे. या ॲडव्हान्स हायब्रिड तंत्रज्ञानामुळे चालकांना उत्कृष्ट ड्रायव्हिंग अनुभवासोबतच बेस्ट मायलेज आणि कमी प्रदूषणाचा फायदा होणार आहे..जागतिक स्तरावर ४८ लाखांपेक्षा जास्त विक्रीचा विक्रमकिया सोरेंटोचा प्रवास २००२ मध्ये जागतिक स्तरावरून सुरू झाला होता. आतापर्यंत या कारच्या चार पिढ्या लाँच झाल्या असून जगभरातील १३२ देशांमध्ये तब्बल ४८ लाखांहून अधिक युनिट्सची विक्री झाली आहे.२०२४ आणि २०२५ या दोन्ही वर्षांत जागतिक स्तरावर कियाच्या सर्वाधिक विकल्या गेलेल्या टॉप-३ गाड्यांमध्ये सोरेंटोचा समावेश होता. याशिवाय IIHS Top Safety Pick+, 5-स्टार NHTSA सेफ्टी रेटिंग आणि Car and Driver Editors' Choice यांसारखे मानाचे पुरस्कार या कारने पटकावले आहेत..प्री-बुकिंग आणि स्पर्धाकंपनीने लाँचिंगपूर्वीच नवीन सोरेंटोसाठी प्री-बुकिंग स्वीकारण्यास सुरुवात केली आहे. ग्राहक जवळच्या किया डीलरशिपला भेट देऊन किंवा कंपनीच्या अधिकृत वेबसाईटवरून आपली गाडी बुक करू शकतात.भारतीय बाजारात लाँच झाल्यानंतर ही प्रीमियम हायब्रिड एसयूव्ही, टोयोटा फॉर्च्यूनर, जिप मेरिडियन आणि स्कोडा कोडियाक यांसारख्या गाड्यांना थेट आव्हान देईल..Numerology: ११:११ अंक दिसल्यास खरंच इच्छा पूर्ण होतात? 'मास्टर नंबर'बद्दल काय सांगतं अंकशास्त्र? जाणून घ्या अर्थ आणि मान्यता!.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.