Airtel, Jio आणि Vi च्या या रिचार्ज प्लॅनमध्ये दररोज 2 जीबी डेटा, वैधता 28, 56 आणि 84 दिवस

एअरटेल, जिओ आणि व्ही अनेक रीचार्ज ऑफर प्लॅन सध्या उबलब्ध आहेत. यातील काही प्लॅनमध्ये डेटासह कॉलिंग आणि एसएमएसचे लाभ वापरकर्त्यांना मिळतो. ज्या वापरकर्त्यांना दरमहा प्रीपेड रिचार्ज करायचे आहे ते हे प्लॅन रिचार्ज करु शकतात. ज्यामध्ये त्यांना दररोज 2 जीबी डेटा मिळतो आणि त्याची कालावधी हा २८ दिवसांचा असतो. तसेत काही रिचार्ज प्लॅन हे 56 दिवस, 84 दिवसांच्या वैधतेसह येतात. कंपन्या बर्‍याच श्रेणींमध्ये 1.5 जीबी ते 3 जीबी डेटा पर्यंतच्या योजना ऑफर करतात. काही रिचार्ज प्लॅनमध्ये स्ट्रीमिंग बेनिफिट अ‍ॅप्सची सबस्क्रिप्शन देखील देण्यात येते. आज आपण अशाच काही प्लॅन्सविषयी जाणून घेणार आहोत. Airtel, Jio आणि Vi चे 2 जीबी डेटा प्लॅन Airtel Rs 298 प्रीपेड प्लॅन एअरटेलच्या या प्लॅनमध्ये तुम्हाला दररोज 2 जीबी डेटा, अमर्यादित कॉलिंग आणि 100 एसएमएस मिळतील आणि या योजनेचा कालावधी 28 दिवस असेल. या योजनेत एअरटेल XStream सबस्क्रिप्शन, विंक म्युझिक सबस्क्रिप्शन आणि Fastag वर 150 रुपये कॅशबॅक मिळेल. या व्यतिरिक्त भारती अ‍ॅक्सए लाइफ इन्शुरन्सचा एक्सेस देखील उपलब्ध आहे. जे वापरकर्ते एअरटेल थँक्स अॅपद्वारे रिचार्ज करतात त्यांना 50 रुपयांची सूट आणि 2 जीबी अतिरिक्त डेटा मिळेल. अशा प्रकारे प्लॅनची किंमत 248 रुपये होते. Jio Rs 249 प्रीपेड प्लॅन या प्रीपेड प्लॅनमद्ये 2 जीबी डेटा दररोज 28 दिवसांच्या वैधतेसह उपलब्ध असतो. योजनेत आपल्याला Jio च्या कोणत्याही नेटवर्कवर कॉलसाठी अमर्यादित कॉल मिळतात. योजनेत दररोज 100 फ्री एसएमएस आणि जिओ अॅप्सची सबस्क्रीप्शन मिळते. Vi Rs 299 प्रीपेड प्लॅन ही एक डबल डेटा प्रीपेड प्लॅन आहे जो शनिवार व रविवार रोलओव्हर डेटा बेनिफिटसह येतो. याचा अर्थ असा की प्लॅनमध्ये दररोज 2 + 2 म्हणजेच दररोज 4 जीबी डेटा मिळतो आणि त्याचा कालावधी 28 दिवसांचा आहे. योजनेमध्ये अमर्यादित टॉक टाइम देखील उपलब्ध आहे. या व्यतिरिक्त, वापरकर्त्यांना 125 रुपयांचा अ‍ॅश्यर्ड बोनस कॅश मिळतो, ज्यातुन तुम्ही एमपीएल गेम खेळू शकता. Airtel Rs 448 प्रीपेड प्लॅन या प्लॅनमध्ये 2 जीबी डेटा, अमर्यादित कॉलिंग आणि 100 एसएमएस दररोज देण्यात येणार असून या प्लॅनची वैधता 56 दिवस आहे. या प्लॅनमध्ये एअरटेल XStream सबस्क्रिप्शन, विंक म्युझिक सबस्क्रिप्शन आणि फास्टॅगला 150 रुपये कॅशबॅक मिळेल. या व्यतिरिक्त ही योजना भारती अ‍ॅक्सए लाइफ इन्शुरन्सलाही एक्सेस देते. Reliance Jio Rs 444 प्रीपेड प्लॅन या प्लॅनमध्ये दररोज 2 जीबी डेटा आणि अमर्यादित कॉल मिळतात तसेच योजनेची वैधता 56 दिवस असते. या व्यतिरिक्त 100 फ्री एसएमएस आणि जिओ अॅप्सचे फ्री सबस्क्रिप्शनही या योजनेत उपलब्ध आहे. Vi Rs 449 प्रीपेड प्लॅन vi च्या या प्लॅनमध्ये देखील डबल डेटा बेनिफिट उपलब्ध आहे. म्हणजेच, आपण 56 दिवसांसाठी दररोज 4GB डेटा घेऊ शकता. प्लॅनमध्ये वीकेंड रोलओव्हर डेटाही उपलब्ध आहे. अतिरिक्त लाभांमध्ये व्होडाफोनच्या वर नमूद केलेल्या फायद्यांचा समावेश आहे. Airtel Rs 698 प्रीपेड प्लॅन या प्ल२नमध्ये दररोज 2 जीबी डेटा आणि अमर्यादित कॉल उपलब्ध आहेत आणि वापरकर्ते दररोज 100 एसएमएसचा लाभ देखील घेऊ शकतात. दुसरा फायदा वर नमूद केलेल्या योजनेप्रमाणेच आहे. Jio Rs 599 प्रीपेड प्लॅन जिओच्या या प्रीपेड प्लॅनमध्ये तुम्हाला दररोज 2 जीबी डेटा आणि 84 दिवसांची वैधता मिळेल. या प्लॅनमध्ये अमर्यादित कॉल, दररोज 100 एसएमएस आणि जिओ अॅप्सची विनामूल्य सदस्यता मिळत आहे. Vi Rs 699 प्रीपेड प्लॅन vi च्या या प्लॅनबद्दल बोलायचे तर हा डबल डेटा बेनिफिटसहही येतो. हा प्रीपेड प्लॅन दररोज 4 जीबी डेटा, 84 दिवसांची वैधता यासह येतो. प्लॅनमध्ये अमर्यादित स्थानिक आणि राष्ट्रीय कॉल व्यतिरिक्त, दररोज 100 एसएमएस मिळतील. तसेच वीकेंड रोलओव्हर डेटाचा फायदादेखील देण्यात आला आहे.

