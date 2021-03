WhatsApp मुळे तुमचा डाटा लवकर संपतो का? आता असा होणार नाही. आलंय हे फिचर 

नागपूर : आपण आपल्या स्मार्टफोनमध्ये सर्वात अधिक कुठली अप्लिकेशन वापरत असू तर ती म्हणजे WhatsApp. आपण आपल्या मूलभूत गारांशिवाय राहू शकतो पण WhatsApp शवाय नाही. मात्र याच WhatsAppमुळे तुमच्या मोबाईलमधील इंटरनेट लवकर संपतं का? आता चिंता करू नका. WhatsAppमधील या भन्नाट फीचरमुळे तुम्ही इंटरनेटची बचत करू शकणार आहात. असं सुरु करा Low Data Usage फिचर सुरुवातीला तुमच्या मोबाईलमध्ये WhatsApp ओपन करा.

यानंतर थ्री डॉट्स (Menu) वर क्लिक करा.

WhatsApp Settings या पर्यायावर क्लिक करा.

यानंतर तुम्हाला इथे Data and storage usage हा पर्याय दिसेल.

त्यानंतर Call Settings या पर्यायावर क्लिक करा.

तुमाला तिथे Low Data Usage हा पर्याय दिसेल.

तिथे जाऊन या पर्याय इनॅबल करा. महसूल वाढविण्यासाठी सरकारचे मद्य विक्रीला प्रोत्साहन!; दोन दुकानातील अंतराची अट केली... या फीचरमुळे होणारे तोटे हे फिचर चालू केल्यास व्हिडिओ कॉलिंगची गुणवत्ता कमी होते. WhatsApp अधिक डेटा वापरुन आपल्या कॉलची गुणवत्ता सुधारतो. अशा परिस्थितीत, आपल्याकडे पुरेसा डेटा असल्यास, कमी डेटा वापर पर्याय बंदठेवणंच चांगलं राहील. संपादन - अथर्व महांकाळ

