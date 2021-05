तुमच्या सिक्रेट चॅट्स डिलीट न करता WhatsApp मध्ये करा स्टोर; कसं ते जाणून घ्या

नागपूर : आपल्या कॉन्टॅक्ट लिस्टमध्ये (Mobile contacts) असे बरेच कॉन्टॅक्ट असतील ज्यांच्याशी आपण सिक्रेट चॅट (Secret chats) करत असू आणि त्या चॅट्स इतर कोणीही वाचू नये असं आपल्याला वाटत असेल. तर आज आम्ही येथे तुम्हाला एका अद्भुत युक्तीबद्दल सांगत आहोत, जेणेकरून आपण आपली सिक्रेट चॅट्स न हटवता सहज लपवू शकता. चला जाणून घेऊया ... (Know how to hide secret chats on whatsApp)

अशी आहे प्रोसेस

व्हॉट्सअॅप (WhatsApp) उघडा आणि त्यानंतर आपण लपवू इच्छित असलेल्या चॅटवर क्लिक करा

आता टॅप करा आणि चॅट्सना लॉन्ग प्रेस करून ठेवा. यानंतर, काही पर्याय वरच्या बाजूस दिसतील. यापैकी एक अ‍ॅरोचा पर्याय असेल. जी तीन डेटा बरोबर एक आर्काईव्ह (Archive) बटण आहे.

अर्काइव्ह बटणावर टॅप करा. यावर टॅप केल्यास आपले चॅट संग्रहण होईल. आणि कोणालाही दिसणार नाही

जेव्हा जेव्हा आपल्याला ही चॅट बघायची असेल, तेव्हा आपल्याला व्हॉट्सअॅप चॅटच्या तळाशी स्क्रोल करावे लागेल, जिथे तुम्हाला आर्काइव्हचा पर्याय मिळेल.

त्यावर टॅप करून आपणास चॅट संग्रहित होईल. आपण त्यास संग्रहित करू इच्छित असल्यास, त्यास टॅप करा आणि धरून ठेवा आणि वरील संग्रहण चिन्ह पुन्हा टॅप करा. हे आपल्या चॅटचे संग्रहण रद्द करेल

