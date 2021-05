जुन्या बाईकचं मायलेज कमी झालंय? या टिप्सचा करा वापर; परफॉर्मन्स होईल दमदार

नागपूर : बरेच लोक जुनी दुचाकी विकतात (Second Hand Bike)) कारण ती तेल पिते पण मायलेज देत नाही, यामुळे लोक आपली जुनी बाईक (New Bike on sale) नवीन बाईकसह अपडेट करतात जेणेकरुन माइलेजही नवीन बाईकसह मिळू शकेल. परंतु आज आम्ही तुम्हाला काही टिप्स सांगणार आहोत आहोत, जेणेकरून तुमची जुनी बाईक नवीन बाईकप्रमाणे मायलेज देईल आणि कमी देखभालीवर धावेल. (Know how to increase mileage of bike)

नियमित सर्व्हिसिंग करा

आपल्या बाईकने आपल्याला चांगले माइलेज द्यावयाचे असल्यास आपल्या बाईकच्या सर्व्हिसिंगकडे लक्ष द्या कारण इंजिन आणि गिअरबॉक्सला भरपूर वंगण आवश्यक आहे. जेणेकरुन इंजिन वाल्व्ह आणि गिअरबॉक्स त्यांचे कार्य आरामात करू शकतील. म्हणूनच नियमित अंतराने बाईकची सर्व्हिसिंग करा.

टायर प्रेशर चेक करा

जेव्हा आपण आपल्या दुचाकीवर तेल टाकण्यासाठी पेट्रोल पंपावर जाता तेव्हा आपल्या दुचाकीच्या टायरमधील हवेचा दाब तपासून पाहा. कारण जर तुमच्या बाईकच्या टायरमधील हवा कंपनीने सांगितलेल्या दबावानुसार नसेल तर त्याचा थेट परिणाम बाईकच्या मायलेजवर होतो.

क्लचचा कमीतकमी वापर

जेव्हा आपण दुचाकी चालवता तेव्हा क्लचचा किमान वापर करण्याचा प्रयत्न करा. कारण क्लचचा जास्त वापर केल्याचा थेट परिणाम आपल्या बाईकच्या मायलेजवर होतो.

गीअरचा अचूक वापर

दुचाकी चालविताना आपण आवश्यकतेनुसार गीअर वापरायला हवे. याचा अर्थ कमी वेगाने आपण पहिल्या आणि दुसऱ्या गिअरवर दुचाकी चालवा आणि तिसर्‍या आणि चौथ्या गीअर्सचा उपयोग वेग जास्त असताना करा. जर आपण कमी वेगाने तिसरे किंवा चौथे गियर वापरत असाल तर त्याचा थेट परिणाम बाईकच्या मायलेजवर होतो.

सिग्नल लाल इंजिन बंद

आपण रस्त्यावर जातानासिग्नल येतो तेव्हा आपल्याला मिनिटभर थांबावे लागते. जर आपण दिवसभर लहान लाल दिवाांवर देखील इंजिन बंद केले तर बाईकचे इंजिन कमी तेल बर्न करेल जे थेट मायलेज वाढवेल.

