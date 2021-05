स्मार्टफोनच्या सतत खराब होणाऱ्या चार्जरला असं ठेवा सुरक्षित ; जाणून घ्या टिप्स

नागपूर : अनेकदा आपण महागडा फोन (Smartphone) घेतो मात्र आपली वापर चांगली नसल्यामुळे आपण त्याच्याशी निगडित कुठल्याच गोष्टी टिकवू शकत नाही. चार्जर (Smartphone charger) तर स्मार्टफोनची सर्वात आधी खराब होणारी वास्तू आहे. मात्र आता घाबरू नका. आम्ही आज तुम्हाला काही टिप्स देणार आहोत ज्यामुळे चार्जर कधीच खराब होणार नाही. (know how to protect your smartphone charger)

हेही वाचा: ओलसर वातावरणात फोफावतो म्युकरमायकोसिस; जाणून घ्या कशी घ्यावी काळजी

बर्‍याच वेळा केबल पिशवीत अडकते किंवा बॅगमधून काढताना केबलमध्ये ताणले जाते. त्यामुळे आपण आपल्या केबलसाठी बाजारात उपलब्ध केबल प्रोटेक्टर वापरू शकता. आपली केबल फोल्ड केल्यानंतर, केबल प्रोटेक्टरमध्ये पिन करा आणि ती बॅगमध्ये ठेवा. हे आपली केबल सुरक्षित ठेवेल.

हा सर्वात सोपा आणि सर्वोत्तम उपाय आहे. आजकाल स्मार्ट चार्जरसह अनेक स्मार्टफोन बाजारातही उपलब्ध आहेत. त्यांच्यात केबलची कोणतीही समस्या नाही. हे चार्जर फोनवर खूप लवकर चार्ज करतात. बर्‍याच ब्रँडने त्यांचे वायरलेस चार्जर्स आणले आहेत, ज्यात वेगवान चार्जिंग फीचर्स आहेत, आपण इच्छित असल्यास आपण ती वापरू शकता. जर तुम्हाला कोठेतरी बाहेर जायचे असेल तर ही एक पॉवर बँकही आहे.

चार्जिंग डॉक देखील स्मार्ट चार्जरसारखे आहे. आपला फोन चार्जिंग डॉकवर ठेवा आणि स्मार्टफोन लगेच चार्ज होईल. यातही केबलचा प्रश्न नाही.. हे कॉम्पॅक्ट डिव्हाईस आहे आणि सोबत घेऊन जाणे सोपे आहे. हे चार्जिंग डॉक्स ऑनलाइन किंवा बाजारात सहज उपलब्ध होतील.

हेही वाचा: तुम्हालाही बेस्ट लाईफ पार्टनर व्हायचंय का? मग कामसूत्रात सांगितलेल्या या ४ गोष्टी नेहमी ठेवा लक्षात

प्लगसह केबल ठेवण्याची काळजी घ्या, जेणेकरून दबाव कमकुवत भागांवर पडणार नाही. यामुळे आपल्या केबलवर कोणताही ताण येणार नाही आणि आपली केबल बराच काळ ठीक राहील.

(know how to protect your smartphone charger)