ओलसर वातावरणात फोफावतो म्युकरमायकोसिस; जाणून घ्या कशी घ्यावी काळजी

नागपूर ः पोस्ट कोविडनंतर (Coronavirus) अनेकांच्या मनात म्युकरमायकोसिसने (Mucormycosis) धडकी भरवली आहे. या बुरशीला हरवायचे असेल तर उत्तम प्रतिकारशक्ती (Immunity Power) व तज्ज्ञांकडून वेळीच योग्य ते उपचार करणे आवश्यक आहे, असे मत कॅन्सर स्पेशलिस्ट डॉ. जयप्रकाश बारसकर यांनी व्यक्त केले. (know doctors opinion over how to cure mucormycosis)

कोरोनाच्या संसर्गामुळे रुग्णांवर स्टेरॉईडचा वापर कोविडकाळात मोठ्या प्रमाणात झाला आहे. कोरोनाबाधितांच्या शरीरात आधीपासूनच इतर काही व्याधी, रोग असतील तर त्याची प्रतिकारशक्ती यामुळे कमी होते. अशावेळी रुग्ण जर हॉस्पिटलमध्ये काही काळ भरती असेल तर बुरशीला फोफावण्यास योग्य असे मॉइस्ट (ओलसर) वातावरण मिळते. विविध बाबींद्वारे त्या बुरशीचा जबडा, नाक, घसा इत्यादी ठिकाणी शिरकाव होतो व संसर्ग जास्त वाढल्यास अख्खा जबडा काढावा लागतो. काहीवेळा अंधत्वही येते. मेंदूपर्यंत ही बुरशी पोचल्यास मृत्यूही ओढवतो, असे ते म्हणाले.

उपचार :

ॲण्टीफंगल औषधी

इंजेक्शन

काय काळजी घ्यावी :

घर, शरीर, परिसराची स्वच्छता राखावी

शंका आल्यास त्वरित निदान करुन उपचार घ्यावे

यांना जास्त धोका :

डायबेटिक पेशंट

ब्लडप्रेशरचे रुग्ण

