अगदी कमी किमतीत खरेदी करा 7 सीटर कार, 'हे' आहेत बेस्ट ऑप्शन

जर तुमचे कुटुंब मोठे असेल आणि त्यासाठी तुम्हा 7 सिटर कार खरेदी करण्याचा विचार करत असाल पण बजेट कमी पडत असेल, तर अशा परिस्थितीत कमी बजेटमध्ये मोठी कार घ्यायची असेल तर बाजारात त्यासाठी अनेक चांगले पर्याय उपलब्ध आहेत. आज आपण अशाच काही 7 सीटर कार बद्दल जाणून घेणार आहोत, ज्यांची किंमत तुमच्या खिशाला परवडणारी आहे...

डॅटसन गो प्लस Datsun Go Plus डॅटसन गो प्लस या कारची किंमत 4.20 लाख रुपयांपासू सुरु होते. ही मध्यमवर्गीय मोठ्या कुटुंबासाठी ही कार परफेक्ट ऑप्शन आहे. Datsun Go Plus मध्ये 1198cc मध्ये 3 सिलिंडर SOHC पेट्रोल इंजिन दिले आहे. जे 5000 Rpm वर 67 Hp ची पॉवर आणि 4000 Rpm वर 104 Nm ची टॉर्क जनरेट करते.