वॉटरप्रूफ ब्लूटूथ स्पीकर्स खरेदीचा विचार करताय? जाणून घ्या बेस्ट ऑप्शन

भारतीय लोकांना सण समारंभ साजरा करायला आवडतात, ते साजरा करत असताना आपल्याला संगीताची जोड देखील लागते. अशा सण समारंभात किंवा पार्टीमध्ये आपल्या गॅझेट्सना पाण्यापासून दूर ठेवण्याची काळजी घ्यावी लागते. होळीसारख्या सणात तर आपल्याला स्पिकर्सची विशेष काळजी लागून राहते. पाण्याचे काही थेंब आणि स्पिकर खराब होतो मग पार्टीची मजाच निघून जाते. यापासुन वाचण्यासाठी आज आपण काही खास वॉटरप्रुफ स्पीकर्स बद्दल जाणून घेणार आहोत 1 पोर्टोनिक्स पोर्टेबल वायरलेस स्पीकर "साउंडड्रम एल" पोर्ट्रोनिक्सचे अत्याधुनिक पोर्टेबल वायरलेस स्पीकर, "साउंडड्रम एल" यांचा आकार हा सिलेंडरसारखा आहे. यामागचे कारण असे आहे की, या डिझाइनमुळे ते वापरकर्त्यांना प्रत्येक कोपऱ्यात, प्रत्येक दिशेने बेस्ट साऊंड क्वालिटीचा अनुभव देतात. "साउंडड्रम एल" मध्ये वापरकर्त्यांना एक खास बटण देण्यात आले आहे ज्याच्या मदतीने ते बास आणि ट्रेबल पातळीवर आरामात नियंत्रण ठेवणे शक्य होईल. बास वाढविण्यासाठी इक्वेलायझर बटणावर फक्त टॅप करावे लागेल आणि आणखी एकदा टॅप केले की ट्रेबल वाढेल. "साउंडड्रम एल" हे प्रवासासाठी, पार्टीत आणि वर्क मिटींगसाठी देखील अगदी परफेक्ट आहे. पोर्ट्रोनिक्स साऊंड ड्रम एल, लहान आकाराचे असूनही, 6 तासांच्या बॅटरीसह सुसज्ज आहे. हे वायरलेस स्पीकर काळा रंगात आणि स्टाईलिश डिझाइनमध्ये आहे. हे प्रॉडक्ट तयार करण्यासाठी उच्च प्रतीची सामग्री वापरली जाते. डिव्हाइस आयपीएक्स 6 रेटिंगसह येते, तसेच ते पाणी आणि धूळ प्रतिरोधक आहे. एल पोर्टोनिक्सच्या अधिकृत संकेतस्थळावर (https://portonics.com/) तसेच सर्व प्रमुख ऑनलाइन आणि ऑफलाइन स्टोअरमध्ये 1 वर्षाची वॉरंटीसह 3,599 / - रुपये सवलतीच्या किंमतीत साउंडड्रम उपलब्ध आहे. 2. इनबॅस बूम प्लस वायरलेस स्पीकर बाजारात सर्वात नवीन आलेल्या या स्पीकर दीर्घकाळ टिकणारी बॅटरी देण्यात आली आहे. तसेच, त्यात आवाजाच्या स्पष्टतेचे वैशिष्ट्य आहे. नवीनतम ब्लूटूथ 5.0 कोणत्याही फोनसह कनेक्टिव्हिटीची खात्री देते. बूम प्लस अत्यंत स्लिम आणि कॉम्पॅक्ट आहेच सोबच आयपीएक्स 6 रेटिंगसह हे वॉटर प्रूफ देखील आहे. त्यामुळे वापरकर्त्यास पावसात आणि तलावाच्या जवळ त्यांच्या आवडत्या संगीताचा आनंद घेण्याचे स्वातंत्र्य मिळते. यात 500 एमएएच बॅटरी आहे, जी 4 तास प्लेटाइम देते. स्प्लॅशी रेड, मेटलिक ग्रे, ऑलिव्ह ग्रीन आणि पॅसिफिक निळ्या रंगात उपलब्ध आहे. हा स्पीकर इन बिल्ट मायक्रोफोनसह देण्यात आला आहे जो कॉलिंगसाठी वापरला जाऊ शकतो. यात टीएफ कार्ड स्लॉट आणि यूएसबी चार्जिंग पोर्ट देखील आहे. इनबेस बूम प्लस (रेड, मेटलिक ग्रे, ऑलिव्ह ग्रीन आणि पॅसिफिक ब्लू) अर्बन ऑफिशियल वेबसाइटवर (https://www.inbasetech.in/) 1,499 रुपयांच्या किंमतीत उपलब्ध आहे. 3. यू एंड आई सफारी वायरलेस स्पीकर अलीकडेच लाँच केलेला सफारी वायरलेस स्पीकर अधिक चांगल्या आवाज क्वालिटी देण्याचा दावा करते. तसेच, एक शक्तिशाली बॅटरी देखील देण्यात आली आहे. त्याचप्रमाणेच नवीनतम ब्लूटूथ 5.0 कोणत्याही फोनसह कनेक्टिव्हिटीची खात्री देते. 10 वॅट्स स्टिरिओ स्पीकर्स आणि 1500 एमएएच बॅटरी क्षमता असलेले सफारी वायरलेस स्पीकर वापरकर्त्याला 4 तास प्लेटाइम आणि बॅकअप देते. काळ्या, निळ्या आणि लाल रंगात उपलब्ध सफारी स्टाईलिश फिनिशिंगमुळे एकदम स्टायलिश दिसते. स्पीकरमध्ये इन बिल्ट मायक्रोफोन आहे जो कॉल करण्यासाठी देखील वापरला जाऊ शकतो तसेच टीएफ कार्ड स्लॉट आणि यूएसबी चार्जिंग पोर्ट देखील आहे. यू अँड आय सफारी वायरलेस स्पीकर (ब्लॅक, ब्लू आणि रेड कलर) 1,69 9 रुपयांच्या प्रारंभिक किंमतीवर उपलब्ध आहे आणि यू अँड आय (यू & आय) (https://uandiworld.com/) आणि सर्व प्रमुख वेबसाइटवर उपलब्ध आहे. 4. टोरेटो ब्लास्ट वायरलेस हेडफोन टोरेटो ब्लास्ट वायरलेस हेडफोन स्टाइलिश आणि ऑपरेट करायला सोपे आहेत. हे हेडफोन ब्लूटूथ 5.0 वापरते आणि आपल्याला 33 फूट (10 मीटर) पर्यंतची कव्हरेज मर्यादा देते. ब्लास्ट हेडफोनमध्ये खास फिचर्स देण्यात आले आहेत जे इतर हेडफोन्समध्ये उपलब्ध नाहीत; जसे की वापरात नसताना ते आपोआप बंद होतात. याशिवाय प्ले / पॉज / पॉवर बटण, कॉल आंसर बटण, व्हॉल्यूम बटण तसेच ऑक्स पोर्ट सारख्या बरीच वैशिष्ट्ये यात दिली आहेत. 300 एमएएच बॅटरीच्या आउटपुटसह, ब्लास्ट हेडफोन्स एका चार्जवर 10 तास चालतात. टोरेटो ब्लास्ट भारतातील सर्व प्रमुख ई-कॉमर्स प्लॅटफॉर्मवर आणि किरकोळ स्टोअर्सद्वारे INR 1,999 / - च्या सुरुवातीच्या किंमतीसह काळा आणि निळ्या रंगात उपलब्ध आहे. वायरलेस हेडफोन 12 महिन्यांच्या वॉरंटीसह येतो. 5. ZOOOK ROCKER THUNDER BOLT स्पीकर या वायरलेस स्पीकरचे डिझाइन खूपच आकर्षक आहे आणि त्याचे वजन 1.5 किलोपेक्षा कमी आहे. या स्पीकरमध्ये एलईडी डायनॅमिक लाईट्स देखील आहेत. या व्यतिरिक्त, पार्टी स्पिकरमध्ये शानदार आवाजसाठी 6 वूफर देण्यात आले आहेत. याव्यतिरिक्त, वापरकर्त्यांना 1200mAh बॅटरी आहे. जी चार्ज करण्यास 3 ते तास लागतात आणि बॅटरी एका चार्जवर पाच तासांचा बॅकअप देते. कनेक्टिव्हिटीसाठी थंडर बोल्ट कराओके स्पीकरची ब्लूटूथ वर्जन 5.0 देण्यात आली आहे. त्याची रेंज 10 मीटर आहे. यात चांगल्या साऊंडसाठी एक्स-बास देखील आहे. याशिवाय स्पीकरमध्ये यूएसबी पोर्ट आणि ऑक्स उपलब्ध असतील. झुओकच्या थंडर बोल्ट कराओके स्पीकरमध्ये अनेक बटणे आहेत. याद्वारे, वापरकर्ते डिव्हाइस चालू किंवा बंद पासून बऱ्याच गोष्टी नियंत्रित करू शकतात. रॉकर थंडर बोल्ट कराओके स्पीकरची किंमत 2,499 रुपये आहे. हे वायरलेस स्पीकर ऑनलाइन आणि ऑफलाइन स्टोअरमधून खरेदी केले जाऊ शकते.

