ऑनलाइन शॉपिंगमध्ये फसवणूक झालीये का? मग घाबरू नका; अशी नोंदवा तक्रार; न्याय मिळणारच

नागपूर : आजच्या काळात आपण सर्वजण ऑनलाइन शॉपिंग करतो. अगदी मोठमोठ्या वस्तूंपासून तर पेन-पेन्सिल यांसारख्या वस्तुसुद्धा आपण ऑनलाईन मागवतो. पण ऑनलाइन शॉपिंग करणे पूर्णपणे सुरक्षित आहे का? जर काही गोष्टी लक्षात घेतल्या तर ऑनलाइन शॉपिंग दरम्यान कोणत्याही प्रकारच्या जोखमीपासून दूर राहू शकतो. यावेळी जर आपण इंटरनेटवर देखील खरेदी करत असाल तर आपण या गोष्टी लक्षात ठेवून सुरक्षितपणे खरेदी करू शकता. भारीच! रेल्वेसह आता IRCTC ची वेबसाईटही झाली फास्ट; एका... ऑनलाइन फसवणूक झाली तर? कधीकधी बर्‍याच आकर्षक ऑफर देऊन हे केले जाते, तर काही वेळा चुकीची ऑर्डर देऊन फसवणूक केली जाते. कारण या ऑफरमध्ये नमूद केलेल्या किंवा दर्शविलेल्या ऑफर बर्‍याच वेळा चुकीच्या असतात, त्यांचा मुख्य हेतू लोकांना फसविणे आहे. यानंतर, इतरही बरेच मार्ग आपल्यासाठी फसवते ठरू शकतात. आपण कधी ऑनलाईन शॉपिंगच्या फसवणूकीत अडकल्यास किंवा आपल्या जवळचा कोणी तुम्हाला अशा घटनेबद्दल सांगत असेल तर त्यांना सांगा की आपण या ऑनलाइन वेबसाइटच्या विरोधात आहात या फसवणूकीबद्दल तक्रार दाखल केली जाऊ शकते, परंतु बर्‍याच वेळा असे घडते की आपण काय कराल किंवा आपण याबद्दल कुठे तक्रार कराल हे माहित नसते. जर आपण अशा प्रकारच्या गोंधळाच्या स्थितीत अडकले असाल तर आपल्याला काळजी करण्याची आवश्यकता नाही कारण आज आम्ही आपल्याला या फसवणूकीविरूद्ध आवाज कसा उठवू शकतो हे सांगणार आहोत. आपल्याला माहित आहे काय की अशा ऑनलाइन फसवणूकीसाठी आपण ग्राहक न्यायालयात जाऊ शकता? हे अगदी सोपे आहे की आपल्याला त्याबद्दलची सर्व माहिती ऑनलाइन मिळेल. फसवणुकीबाबत आहेत कडक कायदे जर आपण अशा कोणत्याही फसवणूकीमुळे त्रस्त असाल तर आपल्याला सांगा की ग्राहकांची सुरक्षा आणि हक्क लक्षात ठेवून बरेच कायदे देखील बनवले गेले आहेत. त्यांच्याबद्दल देखील जाणून घेणे खूप महत्वाचे आहे. ग्राहक संरक्षण कायदा 1986, इनफार्मेशन टेक्नोलॉजी अमेंडमेंट एक्ट, 2008 आणि रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया, इंडियन मेडिकल असोसिएशन इत्यादींनी बनवलेले अनेक नियम व कायदे यातही येतात. हे सर्व नियम व नियम उत्पादने आणि सेवा लक्षात घेऊन बनवण्यात आले आहेत. आपण ग्राहक कोर्टाच्या अधिकृत वेबसाईटवर जाऊन आपली तक्रार नोंदवू शकता. जर आपणास फोनवरच तक्रार करायची असेल तर आपण अधिकृत टोल फ्री क्रमांक 1800-11-4000 यावर कॉल करून आपली तक्रार नोंदवू शकता. ग्राहक कोर्टाचे काम पूर्ण होऊ शकते. किंवा आपण 14404 वर कॉल करून आपली तक्रार नोंदवू शकता. तसेच जर आपल्याला या क्रमांकावर कॉल करायचा असेल तर आपण फक्त सकाळी 9:30 ते सायंकाळी 5:30 पर्यंत करू शकता. फसवणूक टाळण्यासाठी हे नक्की करा माहितीच्या आणि विश्वासार्ह्य वेबसाइटवरून खरेदी करा Secure Socket Layer (SSL) असलेल्या साइट्सद्वारेच खरेदी करा, कारण या वेबसाइट्स यूजर्सने इनपुट केलेला डेटा संग्रहित करण्यास अधिक सक्षम आहेत. या साइट्स ओळखणे सोपे आहे, कारण त्या HTTP: // ऐवजी HTTPS: // ने सुरु होतात आणि त्यांच्या अ‍ॅड्रेस बारमध्ये लॉक पॅडलॉक चिन्ह असते वेबसाईटचे लुक्स बघून खरेदी करू नका. अनेकदा वेबसाईट दिसण्यास आकर्षक दिसते मात्र यामुळे तुमची फसवणूक होऊ शकते. जर तुम्हाला अशा साईट्स ओळखायचा असतील तर प्रोडक्ट्सच्या माहितीत आणि वेबसाईटवर शब्दांमध्ये तुम्हाला अनेक चुका आढळतील. तसंच सोशल मीडिया बुटीक्सवरून प्रोडक्स्टस खरेदी करताना सावध राहा अन्यथा तुमची माहिती चोरीला जाऊ शकते. पासवर्ड सतत बदलत राहा तुमच्या अकाउंट्सचे पासवर्ड जितके लहान आणि सोपे असतील हॅकर्सना तितकंच अकाऊं हॅक करणं सोपं होईल. म्हणूनच आपले पासवर्ड सतत बदलत राहा. आकडे, सिम्बॉल्स हे सर्व वापरून तुमचा पासवर्ड तयार करा. ऑनलाइन खरेदीच्या वेबसाईट्सना तुमच्या गुगल अकाउंटचा पासवर्ड देऊ नका. तसंच खरेदी करताना क्रेडिट किंवा डेबिट कार्डचा वापर केला तर त्यांची माहिती ऑटो सेव्ह करू नका. यामुळे हॅकर्स पैशांची अफरातफर करू शकतात. पब्लिक वायफाय वापरू नका पब्लिक कम्प्युटर किंवा पब्लिक वायफायचा वापर ऑनलाइन खरेदी करण्यासाठी करू नका. जर तुम्ही असं करत असाल तर काम झाल्यावर लगेच तुमचे सर्व अकाउंट्स लॉग आउट करा. अन्यथा फसवणूक होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. Fantasy Cricket म्हणजे काय? गेम खेळण्यासाठी जाणून घ्या महत्वाच्या टिप्स बनावटी मेसेजपासून सावध राहा भेटवस्तूच्या बहाण्याने किंवा स्वस्त दराने खरेदीच्या नावाखाली वेबसाइटला आपली माहिती प्रविष्ट करण्यास सांगितले जात असेल तर तो एक सापळा असू शकतो. सोशल मीडियावर बर्‍याचदा असे घडते आणि आपणास असे फॉरवर्ड संदेश खासकरुन तुमच्या मित्रांकडून मिळतात. संकलन आणि संपादन - अथर्व महांकाळ

