La Niña: ला निना परतणार! पण जागतिक तापमान सरासरीपेक्षा जास्त राहणार, हवामान तज्ज्ञांचा इशारा

नवी दिल्ली, ता. २ (पीटीआय) ः प्रशांत महासागरात सप्टेंबरपासून ला निना परतण्याची शक्यता असून त्यामुळे हवामानावर परिणाम होऊ शकतो, असे जागतिक हवामान संघटनेने म्हटले आहे. तात्पुरत्या स्वरूपात वातावरण थंड करणाऱ्या ला निनामुळे यंदा मात्र जागतिक तापमान सरासरीपेक्षा अधिक राहण्याचा अंदाजही वर्तविण्यात आला आहे. .'ला निना' आणि 'एल निनो' या दोन्ही एकमेकांविरुद्ध असलेल्या व क्रमानुसार निर्माण होणाऱ्या हवामानाच्या स्थिती आहेत. एल निनो सक्रिय होतो, तेव्हा पेरू देशानजीक प्रशांत महासागराच्या तापमानात वाढ होते. एल निनोमुळे भारतात मॉन्सूनवर विपरीत परिणाम होऊन तो कमकुवत होतो तर हिवाळ्यात तापमान वाढून तो अधिक ऊबदार होतो. .याउलट ला निनाच्या स्थितीमुळे महासागराचे तापमान कमी होऊन मॉन्सून अधिक सक्रिय होतो. त्याचप्रमाणे, हिवाळ्यातही तापमान घटून कडाक्याची थंडी पडते. अलीकडच्या काळात मानवी हस्तक्षेपामुळे हवामान बदलाला चालना मिळून तीव्र हवामानाच्या घटना वाढत आहेत, तसेच पाऊस व तापमानाचे पॅटर्नही बदलत आहेत. .या पार्श्वभूमीवर ला निना आणि एल निनोसारख्या नैसर्गिक घटना महत्त्वाच्या ठरतात. प्रशांत महासागरात यावर्षी मार्चपासून तटस्थ स्थिती असून एल निनो किंवा ला निना दोन्हीही सक्रिय नाहीत. विषुववृत्तीय प्रशांत महासागराच्या पृष्ठभागातील तापमानातील फरक सरासरीच्या जवळपास राहिला आहे. या अवस्थेतूनच सप्टेंबरपासून ला निनाची स्थिती विकसित होण्याची शक्यता आहे..ला निनाची शक्यता ५५ टक्के जागतिक आरोग्य संघटनेच्या अंदाजानुसार, सप्टेंबर ते नोव्हेंबरदरम्यान विषुववृत्तीय प्रशांत महासागराच्या पृष्ठभागाचे तापमान कमी होऊन ला निना विकसित होण्याची शक्यता ५५ टक्के आहे तर ही स्थिती मार्चपासूनप्रमाणे तटस्थ राहण्याची शक्यता ४५ टक्के आहे. त्यानंतर ऑक्टोबर ते डिसेंबर दरम्यान 'ला निना' ची शक्यता ६० टक्क्यांपेक्षा अधिक आहे तर एल निनोची शक्यता अत्यंत कमी आहे. .उत्तर ध्रुव व दक्षिण ध्रुवाच्या मोठ्या भूभागावर सप्टेंबर ते नोव्हेंबर या महिन्यांत तापमान सरासरीपेक्षा अधिक राहण्याचा अंदाज आहे. एल निनो-दक्षिणी दोलन (ईएनएसओ) हा जागतिक हवामान पद्धतींवर महत्त्वाचा परिणाम करणारा घटक असला तरी हवामानावर प्रभाव टाकणारा तो एकमेव घटक नाही, असे तज्ज्ञांनी स्पष्ट केले. पृथ्वीच्या हवामानावर इतर अनेक घटकांचा प्रभाव पडतो. त्यामुळे हवामान अंदाज व हवामानाशी संबंधित बदलांचा अभ्यास करताना ईएनएसओ व्यतिरिक्त इतर घटकांचा विचार करणेही तितकेच आवश्यक ठरते..एल निनो व ला निना या हवामान स्थितींचे हंगामी अंदाज हवामानविषयक महत्त्वाचे मार्गदर्शक साधन ठरत आहेत. या अंदाजांचा वापर शेती, ऊर्जा, आरोग्य व वाहतूक क्षेत्रात केल्यास कोट्यवधी डॉलरची बचत होते, तसेच आपत्तीपूर्व तयारी व प्रतिसादात्मक उपाययोजनांमध्ये मदत मिळाल्याने हजारो जीव वाचविण्यात हे अंदाज उपयुक्त ठरले आहेत. - सेलेस्टे साउलो, सरचिटणीस, जागतिक हवामान संघटना.