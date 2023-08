Laptop Cleaning Tips : किबोर्ड कसा साफ करावा? हे उपाय नक्की ट्राय करा!

Laptop Cleaning Tips : ऑफिसचं काम असो की अभ्यास, हल्ली आपण सर्व काही संगणकाच्या माध्यमातून करत असतो. वर्क फ्रॉम होम दरम्यान प्रत्येकासाठी हे अत्यंत महत्वाचे बनले आहे. संगणकावर रोज ९ ते १० तास काम करताना आपण त्याचा भरपूर वापर करतो, पण जेव्हा ते स्वच्छ करण्याची वेळ येते तेव्हा आपण फक्त लॅपटॉपची स्क्रीन साफ करतो.

त्यासोबत वापरलेला कीबोर्ड आणि माऊस वगळण्यात आला आहे. कीबोर्डवरील घाणीमुळे बटणे खराब होतात, ज्यामुळे बटण काम करणे थांबवते. हीच समस्या माऊसच्या बाबतीतही उद्भवते.

आपण घरी किंवा ऑफिसमध्ये काम करत असाल तर कदाचित आपल्या लॅपटॉपचा कीबोर्ड खूप घाणेरडा असेल, धूळ, घाम, बिस्किटांचे छोटे तुकडे किंवा केस असतील. असे होऊ शकते की आपण ते दररोज साफ करत नाही, परंतु एक वेळ अशी येते जेव्हा कीबोर्ड साफ करणे आवश्यक असते.

चला तर मग जाणून घेऊया लॅपटॉप कीबोर्ड कसा स्वच्छ करावा जेणेकरून छोट्या चाव्या किंवा गॅझेट्सखराब होणार नाहीत. (Laptop Cleaning Tips : If you clean the keyboard in this way, then the laptop will not be harmed, learn 4 important tricks)

लॅपटॉप स्वच्छ कसा करायचा?

१. सर्वप्रथम लॅपटॉपमधून अॅडाप्टर काढून बंद करा. हे पुसताना विजेचा त्रास होणार नाही, तसेच कीबोर्डवरून काही अनावश्यक मेसेज टाईप होत नाहीत असेही होऊ शकते.

२. बंद लॅपटॉप नीट धरून उलटा स्वच्छ करा. असे केल्याने धूळ, अन्नाचे तुकडे आणि डोक्याचे केस जमिनीवर पडतील आणि त्यानंतर कीबोर्ड साफ करणे सोपे होईल.

3. आता मायक्रोफायबर क्लॉथ, सॉफ्ट पेंटब्रश किंवा कोणत्याही कॉम्प्रेस्ड एअर गॅजेटच्या मदतीने लॅपटॉप स्वच्छ करा. हे करत असताना जास्त जोर लावू नका, तर हलक्या हातांनी स्वच्छ करा.

4. लिक्विड कीबोर्ड क्लीनर बाजारात आहेत पण कीबोर्डवर त्याचा वापर अतिशय काळजीपूर्वक करावा लागतो. क्लीनरला थेट कीबोर्डवर कधीही स्प्रे करू नये. यासाठी मऊ कापड घेऊन त्यावर थोड्या प्रमाणात क्लीनर लावा आणि नंतर मऊ कापडाच्या साहाय्याने स्वच्छ करा. जर तुम्ही थेट लिक्विड लावला तर लॅपटॉपचे सर्किट खराब होऊ शकते.

या ट्रिक्सपण येतील कामी

किबोर्डवरील धूळ साफ करा

कीबोर्ड साफ करण्यापूर्वी, कीबोर्ड उलटा करा आणि एक किंवा दोनदा हलका हलवा. असे केल्याने कीबोर्डमध्ये अडकलेली धूळ आणि घाण बाहेर येईल आणि ते साफ करणे सोयीचे होईल.

यानंतर, कोरड्या कापडाने कीबोर्ड वरपासून वरपर्यंत स्वच्छ करा. लक्षात ठेवा सुरुवातीला ओले कापड वापरू नका, असे केल्याने माती जास्त चिकटते. (Laptop)

इअरबडने साफ करा

कीबोर्डवर फेस वाइप लावल्यानंतर इअरबड्स स्वच्छ करा. चाव्याभोवती खूप घाण आहे, जी कापडाने साफ करता येत नाही. एक इअरबड घ्या आणि अल्कोहोलमध्ये बुडवा आणि कीबोर्डचे कोपरे स्वच्छ करण्यासाठी वापरा.

इअरबडने साफ करताना, आत धुळीचे कण अडकले तर ते काढण्यासाठी चिकट नोट वापरा. हे मेणाप्रमाणेच काम करते, जिथे घाण अडकली आहे असे तुम्हाला वाटते, ती साफ करण्यासाठी एक चिकट नोट वापरा.