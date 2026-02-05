Tech Tips : लॅपटॉप अन् कॉम्प्युटर खराब होऊ नये असं वाटतं ना? मग कीबोर्डच्या 'या' 10 बटणांना अजिबात हात लावू नका

तुमच्या लॅपटॉप किंवा कॉम्प्युटरचे आयुष्य वाढवण्यासाठी केवळ त्याचा वापर कसा करावा हेच नाही, तर कोणती चुकीची बटणे टाळावीत हे माहीत असणे अत्यंत आवश्यक आहे. अनेकदा आपण घाईघाईत 'Force Shut Down' करण्यासाठी पॉवर बटन दाबून धरतो परंतु यामुळे हार्ड ड्राइव्हमधील डेटा करप्ट होण्याचा आणि ऑपरेटिंग सिस्टम बिघडण्याचा मोठा धोका असतो. सॉफ्टवेअर हँग झाले असल्यास थेट बटण न दाबता Microsoft Support सुचवल्यानुसार 'Ctrl + Alt + Delete' या 'मॅजिक कीज'चा वापर करून टास्क मॅनेजरद्वारे प्रोग्राम बंद करणे केव्हाही सुरक्षित ठरते..कीबोर्डवरील 'Windows Key + L' हे बटण केवळ स्क्रीन लॉक करण्यासाठी नाही, तर तुमच्या डेटाच्या सुरक्षिततेसाठी अत्यंत महत्त्वाचे आहे. तुम्ही लॅपटॉप सोडून क्षणभर जरी बाजूला जात असाल, तर हे बटण दाबल्याने तुमची खाजगी माहिती सुरक्षित राहते. याउलट लॅपटॉप चालू असताना अनावश्यक 'Function' (Fn) कीज किंवा चुकीच्या 'BIOS' सेटिंग बटणांशी (जसे की F2 किंवा F12 स्टार्टअप वेळी) विनाकारण छेडछाड केल्यास सिस्टीमचे बूटिंग कॉन्फिगरेशन बिघडून कॉम्प्युटर 'डेड' मोडमध्ये जाऊ शकतो, अशी माहिती Dell Technologies सारख्या तांत्रिक पोर्टलवर दिली जाते..भारतात पहिल्यांदाच Redmi Note 15 Pro+ अन् Redmi Note 15 Pro ची विक्री सुरू; सेलमध्ये बंपर डिस्काउंट ऑफर्स, पाहा एका क्लिकवर.स्वच्छतेच्या नादात कीबोर्डवर ओला कपडा फिरवणे किंवा सॅनिटायझरचा वापर करणे ही सर्वात मोठी चूक ठरू शकते. कीबोर्डच्या बटणांखाली अत्यंत नाजूक सर्किट्स असतात, ज्यात ओलावा शिरल्यास 'शॉर्ट सर्किट' होऊन अख्खा मदरबोर्ड खराब होऊ शकतो. बटणे साफ करण्यासाठी नेहमी मऊ ब्रश किंवा एअर ब्लोअरचा वापर करावा. HP Customer Support कडून मिळालेल्या सल्ल्यानुसार इलेक्ट्रॉनिक्ससाठी विशेष बनवलेल्या 'Isopropyl Alcohol' नेच कीबोर्डची स्वच्छता करावी जेणेकरून बटणांचे प्रिंट पुसले जाणार नाही..Earth : पृथ्वीच्या खाली आहे अदृश्य ढाल; जी सगळ्या संकटांपासून आपल्याला ठेवते दूर, नव्या संशोधनातून रहस्यमय खुलासा, पाहा सविस्तर.अनेक वापरकर्ते लॅपटॉप चार्जिंगला लावताना पहिला पिन लॅपटॉपमध्ये खोचतात आणि नंतर स्विच चालू करतात. मात्र योग्य पद्धत म्हणजे आधी प्लग बोर्डमध्ये लावून स्विच ऑन करावा आणि त्यानंतर पिन लॅपटॉपला लावावी. यामुळे सुरुवातीचा 'व्होल्टेज स्पाइक' लॅपटॉपच्या बॅटरीला थेट इजा पोहचवत नाही. तसेच 'Sleep' आणि 'Hibernate' बटणांमधील फरक समजून घेणे गरजेचे आहे. जर तुम्ही लॅपटॉप बराच वेळ वापरणार नसाल, तर तो 'Sleep' मोडवर ठेवण्याऐवजी 'Shut Down' करणे बेस्ट कारण स्लीप मोडमध्ये बॅटरी आणि रॅम (RAM) वर सतत ताण राहतो..Photos : ओसाड जमिनीत सापडला १००० वर्ष जुना सांगाडा; 'समाधी' मुद्रा पाहून जगभर सगळेच आश्चर्यचकित, पाहा व्हायरल फोटो.शेवटी कीबोर्डवरील 'Shift + Delete' या कॉम्बिनेशनचा वापर करताना अत्यंत सावध राहावे. हे बटण दाबल्याने फाईल 'रिसायकल बिन'मध्ये न जाता कायमची पुसली जाते, ज्यामुळे महत्त्वाचा डेटा रिकव्हर करणे कठीण होते. तंत्रज्ञानाचा वापर करताना या छोट्या पण प्रभावी टिप्स फॉलो केल्यास तुमच डिव्हाईस वर्षानुवर्षे नव्यासारख काम करेल..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.