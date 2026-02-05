विज्ञान-तंत्र

Tech Tips : लॅपटॉप अन् कॉम्प्युटर खराब होऊ नये असं वाटतं ना? मग कीबोर्डच्या 'या' 10 बटणांना अजिबात हात लावू नका

Laptop and computer keyboard technology tips : एका छोट्या चुकीने खराब होऊ शकतो तुमचा लॅपटॉप किंवा कॉम्प्युटर; पाहा कधी कोणतं बटन दाबावं आणि कोणतं नाही
esakal

Saisimran Ghashi
Updated on

तुमच्या लॅपटॉप किंवा कॉम्प्युटरचे आयुष्य वाढवण्यासाठी केवळ त्याचा वापर कसा करावा हेच नाही, तर कोणती चुकीची बटणे टाळावीत हे माहीत असणे अत्यंत आवश्यक आहे. अनेकदा आपण घाईघाईत 'Force Shut Down' करण्यासाठी पॉवर बटन दाबून धरतो परंतु यामुळे हार्ड ड्राइव्हमधील डेटा करप्ट होण्याचा आणि ऑपरेटिंग सिस्टम बिघडण्याचा मोठा धोका असतो. सॉफ्टवेअर हँग झाले असल्यास थेट बटण न दाबता Microsoft Support सुचवल्यानुसार 'Ctrl + Alt + Delete' या 'मॅजिक कीज'चा वापर करून टास्क मॅनेजरद्वारे प्रोग्राम बंद करणे केव्हाही सुरक्षित ठरते.

Technology
Computers
laptop uses

