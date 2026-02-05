Earth : पृथ्वीच्या खाली आहे अदृश्य ढाल; जी सगळ्या संकटांपासून आपल्याला ठेवते दूर, नव्या संशोधनातून रहस्यमय खुलासा, पाहा सविस्तर

नुकतेच एक रोमांचक संशोधन समोर आले आहे. पृथ्वीच्या खूप खोलवर सुमारे २९०० किलोमीटर खाली, दोन प्रचंड उष्ण खडकांचे गोळे आहेत. एक आफ्रिकेखाली तर दुसरा पॅसिफिक महासागराखाली..हे गोळे लाखो वर्षांपासून आपल्या पृथ्वीच्या चुंबकीय क्षेत्राला प्रभावित करत आहेत, असे ‘नेचर जिओसायन्स’ या जर्नलमध्ये प्रकाशित झालेल्या अभ्यासात सांगितले आहे..हे गोळे खंडाएवढे मोठे आहेत. ते अतिउष्ण खडकांचे बनलेले असून त्यांच्या आजूबाजूला थंड वस्तूंचा वलय आहे. भूकंपीय लहरी या भागातून जाताना मंद होतात, म्हणून शास्त्रज्ञ यांना ‘लार्ज लो व्हेलॉसिटी प्रॉव्हिन्सेस’ म्हणतात.पृथ्वीचे चुंबकीय क्षेत्र हे एक अदृश्य ढाल आहे. बाह्य कोरमधील वितळलेले लोखंड फिरल्याने हे क्षेत्र तयार होते. हे क्षेत्र सूर्याच्या हानिकारक कणांपासून, कॉस्मिक किरणांपासून आपले संरक्षण करते. त्यामुळे ऑरोरा दिसतात, प्राणी आपला दिशादर्शक वापरतात आणि उपग्रह सुरक्षित राहतात..Photos : ओसाड जमिनीत सापडला १००० वर्ष जुना सांगाडा; 'समाधी' मुद्रा पाहून जगभर सगळेच आश्चर्यचकित, पाहा व्हायरल फोटो.या अभ्यासातून समजले की हे उष्ण गोळे कोरच्या वर तापमानात मोठा फरक निर्माण करतात. गोळ्यांखालील गरम भागात लोखंडाचा प्रवाह मंदावतो किंवा थांबतो. तर थंड भागांत तो जोरदार चालू राहतो. यामुळे चुंबकीय क्षेत्रावर खूप मोठा परिणाम होतो.प्रोफेसर अँडी बिगिन म्हणतात, “हे गोळे दाखवतात की, कोर मँटल सीमेवर तापमानातील तीव्र फरक आहेत. यामुळे चुंबकीय क्षेत्राचा सरासरी आकार नेहमीच पृथ्वीच्या फिरण्याच्या अक्षाशी पूर्ण जुळत नाही.” ही जुन्या समजुतींना मोठे आव्हान आहे..कोरियन गेमच्या नादात भारतात तीन सख्या बहिणींनी दिला जीव; 10 गेम्स आरोग्यावर करतायत परिणाम, मुलांच्या सुरक्षिततेसाठी करा 'हे' उपाय.२६५ दशलक्ष वर्षांपूर्वीच्या प्राचीन खडकांमधील चुंबकीय रेकॉर्ड्स आणि सुपरकॉम्प्युटर सिम्युलेशनच्या मदतीने हे रहस्य उलगडले. काही भाग लाखो वर्ष स्थिर राहतात तर काही ठिकाणी मोठे बदल होतात.या शोधामुळे पॅन्जिया खंडाच्या निर्मिती आणि विघटनाबाबत, प्राचीन हवामान, जीवसृष्टी आणि नैसर्गिक संसाधनांच्या निर्मितीबाबत नवीन उलगड होऊ शकतात..Aadhaar App : नवीन आधार ॲप लॉन्च! घरबसल्या बदला आधार कार्डवरचा पत्ता अन् मोबाईल नंबर; 2 मिनिटात अपडेट होतील डिटेल्स, पाहा नवी पद्धत.आजही पृथ्वीच्या आतल्या गहन जगाचा शोध चालू आहे. अंतराळात अब्जावधी किलोमीटर प्रवास केल्यानंतरही आपण पृथ्वीवर फक्त १२ किलोमीटर खोलवर पोहोचलो आहोत. हे गोळे सांगतात की आपल्या पायाखालील पृथ्वी अजूनही खूप रहस्यमय आणि आश्चर्यकारक आहे.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.