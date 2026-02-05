विज्ञान-तंत्र

Earth : पृथ्वीच्या खाली आहे अदृश्य ढाल; जी सगळ्या संकटांपासून आपल्याला ठेवते दूर, नव्या संशोधनातून रहस्यमय खुलासा, पाहा सविस्तर

पृथ्वीच्या खूप खोलवर आफ्रिका आणि पॅसिफिकखाली दोन प्रचंड उष्ण गोळे आहेत. हे गोळे लाखो वर्षांपासून आपली चुंबकीय ढाल मजबूत ठेवतात.
Saisimran Ghashi
नुकतेच एक रोमांचक संशोधन समोर आले आहे. पृथ्वीच्या खूप खोलवर सुमारे २९०० किलोमीटर खाली, दोन प्रचंड उष्ण खडकांचे गोळे आहेत. एक आफ्रिकेखाली तर दुसरा पॅसिफिक महासागराखाली..हे गोळे लाखो वर्षांपासून आपल्या पृथ्वीच्या चुंबकीय क्षेत्राला प्रभावित करत आहेत, असे ‘नेचर जिओसायन्स’ या जर्नलमध्ये प्रकाशित झालेल्या अभ्यासात सांगितले आहे.

